Графіки припинили діяти в Києві та 4 областях: в Україні почалися екстрені відключення світла

Україна продовжує страждати від систематичний атак на свою енергетику зі сторони Росії, з огляду на що у вівторок, 10 листопада, у низці регіонів діють відключення електроенергії – максимальний обсяг обмежень сягає 4 черг. Крім того, через обстріли енергосистеми у Києві, частині районів Київщини, а також Сумщині, Харківщині та Полтавщині запроваджено екстрені (аварійні) відключення.

Крім того, на Дніпропетровщині фіксують масштабні відключення через пошкодження важливого енергообладнання Росією. Також близько 160 тис. споживачів залишилися без світла через аварію на Чернігівщині.

Про ситуацію загалом повідомили в "Укренерго" та Міністерство енергетики, а деталі та конкретні графіки в регіонах публікують відповідальні за них обленерго. OBOZ.UA слідкує за ситуацією в енергетиці.

Відключення світла 10 листопада: наслідки обстрілів та що варто знати

Погодинні графіки для населення діють з 00:00 і до кінця доби .

. Одночасно відключати планували від 2 до 4 груп споживачів.

Крім того, діють триває режим обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

Українців закликають споживати просять споживати електроенергію ощадливо і обмежувати використання потужних електроприладів у вечірні години.

Найскладнішою залишається ситуація на Київщині та Дніпропетровщині.

Протягом доби РФ атакувала енергооб’єкти на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. Станом на ранок електропостачання всім споживачам у цих регіонах відновлено.

Водночас наслідок нічних російських ударів знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Відключення відбуваються не через нестачу генерації – пошкодження підстанцій призвело до того, що енергосистема не може передати споживачам всю вироблену електроенергію.

Графіки відключення світла сьогодні: розклад та ситуація за регіонами

Київ

У столиці діють екстрені відключення, свідчать дані "ДТЕК Київські електромережі". Після стабілізації ситуації у столиці повернуть індивідуальні погодинні графіки. Загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік, тому дізнатися свій розклад відключень можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Відключення світла в Києві 10 листопада. Джерело: ДТЕК

Київська область

На Київщині у Вишгородському та Бучанському районах введені екстрені відключення електроенергії. В решті області діють стабілізаційні відключення. Загальні графіки ДТЕК не публікував, проте сторонні сервіси наводять такий розклад:

Відключення світла на Київщині 10 листопада. Джерело: pro.kyiv.ua

Харківська область

Діють аварійні відключення світла. Водночас продовжують застосовуватись і погодинні графіки:

1.1 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);

1.2 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);

2.1 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);

2.2 – 00:00-01:30, 08:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 12 годин);

3.1 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 17 годин);

3.2 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 17 годин);

4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 15,5 години);

4.2 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 15,5 години);

5.1 – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

5.2 – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

6.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10,5 години);

6.2 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10,5 години);

Вінницька область

Графіки погодинних відключень діють із 06:00 до 24:00. Перевірити графік відключень можна на офіційних ресурсах обленерго лише за конкретною адресою:

Черкаська область

У регіоні застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Розклад було оновлено:

1.1 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

– 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин); 1.2 – 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 16 годин);

– 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 16 годин); 2.1 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

– 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 16 годин);

– 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 16 годин); 3.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 16 годин);

3.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин);

– 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин); 4.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 16 годин);

– 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 16 годин); 4.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин);

– 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин); 5.1 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 16 годин);

– 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 16 годин); 5.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин);

– 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин); 6.1 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 16 годин);

– 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 16 годин); 6.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин).

Одеська область

В "ДТЕК Одеські електромережі" зазначили, що діють стабілізаційні відключення електроенергії. Загальний графік компанія не навела, а неофіційні ресурси повідомляють про такий розклад:

Відключення світла на Одещині 10 листопада. Джерело: kolybude.com

Чернігівська область

Діють опубліковані напередодні графіки погодинних відключень (ГАВ) з деякими поправками:

з 8:20 почалися відключення для черги 2.1;

відключення продовжили до 11 для черги 1.2;

З 11:00 починається відключення для черги 1.1.

Загалом графік такий:

Графіки відключень електроен... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Крім того, внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

Пізніще внаслідок російської атаки також було пошкоджено об'єкт електропостачання. У результаті знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів у Корюківському районі.

Дніпропетровська область

Напередодні Росія атакувала важливе енергообладнання регіону, що спричинило масштабні відключення в області. Внаслідок цього без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського, а також було знеструмлено критичну інфраструктуру.

Також у частині м. Павлоград та павлоградського району зникло світло через локальну аварію в мережі. А за даними Yasno, у м. Самар та Самарівському районі діють екстренні відключення світла.

Загалом в області з 00:00 до 24:00 – стабілізаційні відключення електроенергії.

Відключення електроенергії н... Джерело: yasno.ua Розгорнути

Сумська область

За командою "Укренерго" в регіоні запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ) для 1-5 черг споживачів. Розклад знеструмлень наразі не діє.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу! При ГАВ немає визначеного часу відновлення розподілу електроенергії, бо це аварійна ситуація", – зазначили в "Сумиобленерго".

Після стабілізації ситуації область повернеться до відключень за графіками:

Яка ситуація зі світлом на Чернігівщині. Джерело: Чернігівобленерго

Полтавська область

З 9:09 застосовано графік аварійного відключення електроенергії (ГАВ). В обленерго нагадали, що причиною запровадження заходів є наслідки російських атак на енергооб’єкти. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від "Укренерго", зокрема діятиме такий режим:

з 00:00 по 06:00 – ГПВ для 3 черг;

з 06:00 по 08:00 – ГПВ для 3.5 черг;

з 08:00 по 22:00 – ГПВ для 4 черг;

з 22:00 по 23:59 – ГПВ для 3 черг.

Графіки відключень світла на Полтавщині. Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

В області діють погодинні графіки. Розклад за обсягами такий:

з 00:00 до 06:00 – 3 черги;

з 06:00 до 08:00 – 3,5 черги;

з 08:00 до 22:00 – 4 черги;

з 22:00 до 24:00 – 3 черги.

Коли не буде світла у Житомирській області. Джерело: Житомиробленерго

Миколаївська область

Діють погодинні відключення, причому графік дещо м’якший, ніж у багатьох інших регіонах:

1.1 – 14:30-21:30 (сумарно 7 годин);

1.2 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-22:30 (сумарно 10 годин);

2.1 – 05:30-07:30, 14:30-21:30 (сумарно 9 годин);

2.2 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-14:30, 21:30-24:00 (сумарно 8,5 години);

3.1 – 05:30-07:30, 11:00-18:00 (сумарно 9 годин);

3.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години);

4.1 – 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:30-18:00 (сумарно 9,5 години);

4.2 – 05:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 12 годин);

5.1 – 00:00-00:30, 07:30-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 11 годин);

5.2 – 07:30-11:00, 18:00-21:30 (сумарно 7 годин);

6.1 – 07:30-14:30, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години);

6.2 – 07:30-11:00, 18:00-22:30 (сумарно 8 годин).

Запорізька область

Діють погодинні відключення. Графік на 10 листопада було оновлено:

1.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00;

– 10:00-15:00, 19:00-24:00; 1.2 – 05:30-09:00, 23:30-24:00;

– 05:30-09:00, 23:30-24:00; 2.1 – 06:30-10:30, 14:30-19:30;

– 06:30-10:30, 14:30-19:30; 2.2 – 06:30-10:30, 14:30-19:30;

– 06:30-10:30, 14:30-19:30; 3.1 – 16:00-21:00;

– 16:00-21:00; 3.2 – 05:30-09:00, 23:30-24:00;

– 05:30-09:00, 23:30-24:00; 4.1 – 13:00-16:30, 20:30-24:00;

4.2 – 13:00-16:30, 20:30-24:00;

– 13:00-16:30, 20:30-24:00; 5.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00;

– 10:00-15:00, 19:00-24:00; 5.2 – 08:30-13:30;

– 08:30-13:30; 6.1 – 08:30-13:30;

– 08:30-13:30; 6.2 – 16:00-21:00.

Графік відключення світла за вулицею: де знайти в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні перепади напруги після відновлення електропостачання загрожують поломками холодильників, котлів і телевізорів. Щоб уберегти побутові прилади, їх потрібно відключати від мережі під час знеструмлення та підключати поступово після повернення світла.