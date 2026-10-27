Графіки посилили, але не для всіх: які відключення світла діють у Києві та 7 областях
Вимкнення світла. Ілюстраційне зображення.
Джерело: створено за допомогою ШІ
У вівторок, 27 жовтня, в частині регіонів України знову запроваджено планові відключення електроенергії за годинами. Зокрема, графіки діють у Києві, на Київщині, у Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській і Чернігівській областях. Регіонів із відключеннями поменшало, проте самі графіки стали жорсткішими.
Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
Відключення електроенергії 27 жовтня: головне, що потрібно знати
- Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають від 18,75% до 31,25% споживачів (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна). Це більше, ніж було в понеділок, коли мінімальний обсяг обмежень становив 1 групу.
- У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального – можуть відключати навіть вночі, або навпаки починати пізніше, ніж з 6 ранку.
- Тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу. У Запорізькій області, наприклад, застосовано лише їх, а населенню світло не вимикають.
- Енергетики не виключають застосування аварійних відключень у разі погіршення ситуації.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.
Графіки відключення світла у регіонах сьогодні
Київ
По всій столиці діють погодинні відключення. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Київська область
В усій області тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку.
Відключення світла на Київщині 27 жовтня.
Джерело: ДТЕК
Відключення світла на Київщині 27 жовтня.
Джерело: ДТЕК
Полтавська область
За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 22 жовтня становить:
- з 06:00 до 10:00 – 1,5 черги;
- з 10:00 до 15:00 – 2 черги;
- з 15:00 до 21:00 – 2,5 черги;
- з 21:00 до 23:59 – 1,5 черги.
Відключення світла на Полтавщині 27 жовтня.
Джерело: Полтаваобленерго
Черкаська область
З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік оновлено):
- 1.1 – 12:00-14:00;
- 1.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 2.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00;
- 2.2 – 10:00-12:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;
- 3.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 4.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;
- 5.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00;
- 5.2 – 16:00-18:00;
- 6.1 – 16:00-18:00, 22:00-24:00;
- 6.2 – 16:00-18:00, 22:00-24:00.
Сумська область
Діють відключення світла за оновленим погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 6 годин.
Відключення світла на Сумщині 27 жовтня.
Джерело: Сумиобленерго
Водночас місто Конотоп уже четверту добу залишається без світла. Причиною стали російські атаки, а терміни відновлення електропостачання досі невідомі, розповів міський голова Артем Семеніхін.
Внаслідок російських атак пошкоджені навчальні заклади, а місцева лікарня змушена працювати за допомогою генераторів. До того ж у більшості частині Конотопа немає газу. Воду подають за графіком: з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00.
Житомирська область
З 09:00 до 10:00 діють відключення у 2 черги, з 10:00 до 21:00 – 2,5 черга, а з 21:00 до опівночі – 1,5. Години без світла за групами такі:
Відключення світла на Житомирщині 27 жовтня.
Джерело: Житомиробленерго
Харківська область
"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 27 жовтня (графік оновлено):
- 1.1 – 10:00-12:00, 15:30-22:30 (сумарно 9 годин);
- 1.2 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин);
- 2.1 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин);
- 2.2 – 08:30-12:00, 19:00-21:00 (сумарно 5,5 години);
- 3.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);
- 3.2 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);
- 4.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);
- 4.2 – 12:00-15:30, 19:00-21:00 (сумарно 5,5 години);
- 5.1 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (сумарно 6,5 години);
- 5.2 – 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години);
- 6.1 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6 годин);
- 6.2 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6 годин).
Чернігівська область
В області діє графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може переписати розклад.
Відключення світла на Чернігівщині 27 жовтня.
Джерело: Чернігівобленерго
Графік відключення світла за вулицею для кожного регіону: де дивитися
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, з 1 листопада українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Підвищення ціни на світло не варто очікувати щонайменше до кінця квітня 2027 року – саме до цього часу діятиме ПСО.