Графіки не діють: у Києві та на Київщині оголосили екстрені відключення
Відключення електроенергії в...
Джерело: Getty Images, ДТЕК, колаж OBOZ.UA
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В Україні 9 жовтня у частині районів Києва та Київщини з самого ранку знову запроваджені аварійні (екстрені) відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення там наразі не діють. Планові ж відключення світла за погодинним розкладом застосовуються у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.
Про загальну ситуацію повідомили в "Укренерго", а деталі публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за тим, що відбувається.
Відключення світла 9 жовтня: головне
- Планувалося, що 9 жовтня у Києві та на Київщині діятимуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2 черг.
- Утім, зранку через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі були запроваджені аварійні відключення.
- Екстрений режим скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
- В інших регіонах, де діють обмеження, продовжуються відключення за графіками.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.
Графіки відключень за регіонами
Київ
У столиці на правому березі запроваджено аварійні (екстрені) відключення. Це означає, що графік тимчасово не діє, а попередили споживачів про знеструмлення неможливо. Також у соцмережах повідомляють про проблеми з водопостачанням у Оболонському районі.
На лівому березі продовжують діяти погодинні графіки. Утім, загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій можна за конкретною адресою:
У ДТЕК раніше вже пояснили, що до аварійних відключень призвело пошкодження російськими обстрілами високовольтних мереж та обладнання. Тож, головна причина дефіциту струму в столиці – проблеми не з генерацією, а з передачею електроенергії.
Київська область
Як і в Києві, аварійні відключення застосували не по всій області. Екстрений режим діє у Бучанському та Вишгородському районах.
Причиною, як уже інформували в ДТЕК, стала атака ворога на енергосистему регіону. "Сталася атака на один із важливих для Києва енергооб’єктів", – повідомляв також міністр енергетики Денис Шмигаль.
Для решти Київщини продовжують діяти погодинні графіки. Розклад такий:
Графік відключення світла на...
Джерело: ДТЕК
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Графік відключення світла на...
Джерело: ДТЕК
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Черкаська область
З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік оновлено):
- 1.1 – 05:00-07:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);
- 1.2 – 06:00-07:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 5 годин);
- 2.1 – 09:00-11:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
- 2.2 – 07:00-09:00, 16:00-18:00, 23:00-00:00 (сумарно 5 годин);
- 3.1 – 03:00-05:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);
- 3.2 – 01:00-03:00, 12:00-14:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);
- 4.1 – 08:00-10:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
- 4.2 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 5.1 – 09:00-11:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);
- 5.2 – 00:00-01:00, 10:00-12:00, 19:00-21:00 (сумарно 5 годин);
- 6.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 6.2 – 00:00-01:00, 11:00-13:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин).
Сумська область
Діють відключення світла за погодинним розкладом. В обленерго опублікували оновлений графік на 9 жовтня. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години.
Графік відключення світла на...
Джерело: Сумиобленерго
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Полтавська область
За даними обленерго, згідно погодинного графіку, обсяг відключень у Полтавській області 9 жовтня становить:
- з 00:00 по 02:00 – 1 черга;
- з 02:00 по 05:00 – 0,5 черги;
- з 05:00 по 08:00 – 1 черга;
- з 08:00 по 11:00 – 1.5 черги;
- з 11:00 по 15:00 – 1 черга;
- з 15:00 по 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 по 23:59 – 1,5 черги.
Житомирська область
В регіоні також погодинні відключення. Графіки діють цілодобово, а за розподіл за групами такий:
Графік відключення світла на...
Джерело: Житомиробленерго
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Де дивитися графіки відключень світла за адресою
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.
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