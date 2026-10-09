Графіки не діють: у Києві та на Київщині оголосили екстрені відключення

В Україні 9 жовтня у частині районів Києва та Київщини з самого ранку знову запроваджені аварійні (екстрені) відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення там наразі не діють. Планові ж відключення світла за погодинним розкладом застосовуються у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

Про загальну ситуацію повідомили в "Укренерго", а деталі публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за тим, що відбувається.

Відключення світла 9 жовтня: головне

Планувалося, що 9 жовтня у Києві та на Київщині діятимуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2 черг.

Утім, зранку через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі були запроваджені аварійні відключення.

були запроваджені аварійні відключення. Екстрений режим скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В інших регіонах, де діють обмеження, продовжуються відключення за графіками .

. Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.

Графіки відключень за регіонами

Київ

У столиці на правому березі запроваджено аварійні (екстрені) відключення. Це означає, що графік тимчасово не діє, а попередили споживачів про знеструмлення неможливо. Також у соцмережах повідомляють про проблеми з водопостачанням у Оболонському районі.

На лівому березі продовжують діяти погодинні графіки. Утім, загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій можна за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

У ДТЕК раніше вже пояснили, що до аварійних відключень призвело пошкодження російськими обстрілами високовольтних мереж та обладнання. Тож, головна причина дефіциту струму в столиці – проблеми не з генерацією, а з передачею електроенергії.

Київська область

Як і в Києві, аварійні відключення застосували не по всій області. Екстрений режим діє у Бучанському та Вишгородському районах.

Причиною, як уже інформували в ДТЕК, стала атака ворога на енергосистему регіону. "Сталася атака на один із важливих для Києва енергооб’єктів", – повідомляв також міністр енергетики Денис Шмигаль.

Для решти Київщини продовжують діяти погодинні графіки. Розклад такий:

Графік відключення світла на... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Графік відключення світла на... Джерело: ДТЕК Розгорнути

Черкаська область

З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік оновлено):

1.1 – 05:00-07:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);

– 05:00-07:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин); 1.2 – 06:00-07:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 5 годин);

2.1 – 09:00-11:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);

– 09:00-11:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години); 2.2 – 07:00-09:00, 16:00-18:00, 23:00-00:00 (сумарно 5 годин);

– 07:00-09:00, 16:00-18:00, 23:00-00:00 (сумарно 5 годин); 3.1 – 03:00-05:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);

– 03:00-05:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин); 3.2 – 01:00-03:00, 12:00-14:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);

– 01:00-03:00, 12:00-14:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 08:00-10:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);

– 08:00-10:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години); 4.2 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 07:00-09:00, 15:00-17:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 5.1 – 09:00-11:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);

5.2 – 00:00-01:00, 10:00-12:00, 19:00-21:00 (сумарно 5 годин);

– 00:00-01:00, 10:00-12:00, 19:00-21:00 (сумарно 5 годин); 6.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 6.2 – 00:00-01:00, 11:00-13:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин).

Сумська область

Діють відключення світла за погодинним розкладом. В обленерго опублікували оновлений графік на 9 жовтня. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години.

Графік відключення світла на... Джерело: Сумиобленерго Розгорнути

Полтавська область

За даними обленерго, згідно погодинного графіку, обсяг відключень у Полтавській області 9 жовтня становить:

з 00:00 по 02:00 – 1 черга;

з 02:00 по 05:00 – 0,5 черги;

з 05:00 по 08:00 – 1 черга;

з 08:00 по 11:00 – 1.5 черги;

з 11:00 по 15:00 – 1 черга;

з 15:00 по 22:00 – 2 черги;

з 22:00 по 23:59 – 1,5 черги.

Житомирська область

В регіоні також погодинні відключення. Графіки діють цілодобово, а за розподіл за групами такий:

Графік відключення світла на... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.