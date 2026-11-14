Графіки 14 листопада діятимуть в частині областей: що треба знати

Що буде з відключеннями.

В Україні 14 листопада графіки відключення електроенергії діятимуть впродовж доби. При тому графіки запровадять в частині областей.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго". "У частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", – йдеться в повідомленні. Так:

графіки обмеження потужності для промисловості

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти. "Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ДТЕК, лише за останній тиждень росіяни пошкодили 10 енергооб’єктів ДТЕК на Київщині. "Наші енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад. Але пошкоджені не лише місцеві мережі. росія атакує і високовольтні мережі "Укренерго", якими електроенергія надходить до області. Через це "Укренерго" доводиться застосовувати екстрені та стабілізаційні відключення", – пояснили в компанії.

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.