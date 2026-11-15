Енергосистема не витримує навантаження: в яких областях графіки відключень більше не діють

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, без світла залишилися споживачі в Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, зокрема на Одещині знеструмлено 41 тисячу родин, а в Чернігівській області – десятки тисяч помешкань. На 15 листопада в низці регіонів діють аварійні та погодинні відключення, зокрема на Харківщині, Полтавщині, Запоріжжі й Чернігівщині, причому графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Про наслідки російських ударів повідомили Міністерство енергетики, регіональні обленерго та енергетичні компанії. За їхніми даними, ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання, однак масштаби пошкоджень і безпекова ситуація впливають на швидкість проведення робіт.

Де через російські атаки зникло світло

Черговий удар по енергетичному об'єкту призвів до пошкодження обладнання та знеструмлення частини споживачів у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Через це в обох регіонах довелося запровадити аварійні обмеження електропостачання.

У Міністерстві енергетики наголосили, що роботи з ліквідації наслідків атаки розпочнуться одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація. Енергетики координують дії та готуються відновлювати пошкоджене обладнання, щоб якомога швидше повернути електроенергію споживачам.

Окремо про ситуацію повідомили в "Запоріжжяобленерго". За словами керівника компанії Андрія Стасевського, внаслідок обстрілу пошкоджено електрообладнання, через що без електропостачання залишилася значна кількість споживачів у Запоріжжі та області.

Водночас, енергетики вже працюють над відновленням живлення. За попередньою оцінкою керівника обленерго, якщо ситуація дозволятиме проводити ремонтні роботи, фахівці робитимуть усе можливе, щоб повернути електроенергію до кінця доби.

На Одещині без світла залишилися 41 тисяча родин

Складна ситуація з електропостачанням склалася також в Одеській області. Уночі російські війська атакували енергетичний об'єкт ДТЕК, унаслідок чого без електроенергії залишилася 41 тисяча родин. Енергетики розпочали відновлювальні роботи одразу після того, як це стало безпечно. Наразі фахівці розбирають завали та займаються відновленням пошкодженого обладнання.

Водночас, ремонт потребуватиме часу, оскільки пошкодження енергетичної інфраструктури не завжди можна усунути оперативно. У компанії запевнили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення електропостачання в оселі споживачів.

Ситуація на Сумщині: частина області без стабільного електропостачання

Проблеми з електропостачанням залишаються і в Сумській області. За інформацією "Сумиобленерго", частина регіону продовжує перебувати без стабільного живлення через аварію на одному з високовольтних об'єктів. Енергетики другу добу поспіль безперервно працюють над усуненням наслідків пошкодження.

Графік відключення світла на Сумщині. Джерело: "Сумиобленерго"

Водночас, складність аварії не дозволяє швидко відновити електропостачання для всіх знеструмлених споживачів. Додатковою проблемою є наслідки систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об'єктів можливості резервного заживлення споживачів суттєво обмежені, тому частина мешканців області поки не може розраховувати на стабільну подачу електроенергії.

У "Сумиобленерго" також закликали жителів стежити за повідомленнями місцевої влади щодо роботи пунктів незламності. Там можна зарядити мобільні телефони та скористатися Wi-Fi, якщо вдома тривалий час немає електрики.

Де діятимуть графіки відключень 15 листопада

Окрім аварійних знеструмлень, у низці областей України продовжують застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують за вказівками НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі.

Водночас, важливо розрізняти планові та аварійні відключення. Якщо в регіоні запроваджено екстрені обмеження, оприлюднений графік може тимчасово не діяти, а електроенергію можуть вимикати без попередження та незалежно від черги.

Запорізька область

У Запорізькій області до наслідків російського обстрілу додалися планові обмеження електропостачання. Раніше "Запоріжжяобленерго" оприлюднило графік погодинних відключень на 15 листопада, відповідно до якого для різних підчерг передбачено такі періоди без світла:

Черга 1.1 – з 12:00 до 17:00;

Черга 1.2 – з 12:00 до 17:00;

Черга 2.1 – з 21:00 до 22:30;

Черга 3.1 – з 21:00 до 24:00;

Черга 3.2 – з 12:00 до 17:00;

Черга 4.1 – з 16:30 до 21:30;

Черга 4.2 – з 07:30 до 12:30 та з 16:30 до 21:30;

Черга 5.1 – з 16:30 до 21:30;

Черга 5.2 – з 07:30 до 12:30 та з 21:00 до 24:00;

Черга 6.1 – з 15:30 до 20:30;

Черга 6.2 – з 07:30 до 12:30 та з 20:00 до 24:00.

Для промисловості та бізнесу протягом усієї доби також передбачені графіки обмеження потужності в повному обсязі – п'ять черг. Однак, через пошкодження енергообладнання внаслідок атаки фактична ситуація з електропостачанням може відрізнятися від запланованої.

Харківська область

На Харківщині 15 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень. За вказівкою НЕК "Укренерго" обмеження запроваджені з 08:00 до 24:00 через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі, яка виникла внаслідок російських обстрілів. У "Харківобленерго" оприлюднили такий розклад:

Черга 1.1 – з 16:00 до 18:00;

Черга 1.2 – з 14:30 до 18:00;

Черга 2.1 – з 14:30 до 18:00;

Черга 2.2 – з 14:30 до 18:00;

Черга 3.1 – з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 22:00;

Черга 3.2 – з 18:00 до 22:00;

Черга 4.1 – з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 22:00;

Черга 4.2 – з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 22:00;

Черга 5.1 – з 11:00 до 14:30;

Черга 5.2 – з 22:00 до 24:00;

Черга 6.1 – з 11:00 до 14:30 та з 22:00 до 24:00;

Черга 6.2 – з 11:00 до 14:30 та з 22:00 до 24:00.

Для промислових споживачів та бізнесу протягом доби діятимуть графіки обмеження потужності. Перевірити, до якої саме черги належить конкретна адреса, можна за переліком на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Полтавська область

На Полтавщині 15 листопада також застосовують графіки погодинних відключень. За інформацією "Полтаваобленерго", протягом дня обсяг обмежень змінюватиметься залежно від навантаження на енергосистему. Передбачено такий режим:

з 08:00 до 16:00 – відключення в обсязі 1,5 черги;

з 16:00 до 22:00 – обмеження в обсязі двох черг;

з 22:00 до 23:59 – відключення в обсязі 1,5 черги.

Чернігівська область

На Чернігівщині 15 листопада також внесли зміни до графіків погодинних відключень за вказівкою НЕК "Укренерго". Зокрема, додаткові обмеження запровадили вранці, з 06:00 до 08:00 без електроенергії мали залишитися споживачі першої черги – підчерг 1.1 та 1.2.

Водночас, ситуація в регіоні ускладнена пошкодженнями енергетичної інфраструктури. Через аварію на одному з об'єктів електропостачання без світла залишилися близько 80 тисяч помешкань у Корюківському, Новгород-Сіверському та Ніжинському районах.

Також повідомлялося про знеструмлення близько 9 тисяч абонентів у Славутичі. Крім того, приблизно 150 тисяч споживачів у Ніжинському та Прилуцькому районах залишилися без електроенергії внаслідок російської атаки.

Енергетики працюють над відновленням живлення, а мешканців закликають стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго. Перевірити інформацію про свою чергу можна на сайті компанії, у Viber-боті або Telegram-боті.

Що робити українцям під час аварійних відключень

Через пошкодження енергетичної інфраструктури та обмежені можливості резервного живлення в окремих регіонах відновлення електропостачання може тривати довше, ніж зазвичай. У таких умовах енергетики закликають споживачів стежити за офіційними повідомленнями та ощадливо використовувати електроенергію.

Зокрема, після повернення світла не варто одночасно вмикати потужні електроприлади – обігрівачі, бойлери, пральні машини та іншу техніку. Різке збільшення навантаження може призвести до перевантаження мереж і нових аварій.

Також варто заздалегідь подбати про заряджені павербанки, ліхтарики та запас необхідних речей на випадок тривалого знеструмлення. Якщо електроенергії немає тривалий час, можна скористатися пунктами незламності. Знайти найближчий пункт, де доступні заряджання телефонів та інтернет, можна на офіційній мапі.

Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, президент України Володимир Зеленський провів жорстку розмову з урядовцями з приводу відключень електроенергії. Зокрема, йшлося про ситуацію в Білій Церкві та Броварах, де люди були без світла не годинами, а по кілька діб, при цьому звіти з місць давали іншу інформацію.