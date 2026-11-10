Енергетики оголосили новий графік відключень світла: який режим запровадять 11 листопада
Який буде графік відключення...
Джерело: Getty Images
Розгорнути
У середу, 11 листопада, у більшості регіонів України діятимуть погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме до 4 черг, тобто одночасно відключатимуть більше половини споживачів, а світла може не бути до 12-16 годин на добу. Графіки застосовуватимуть цілодобово – з 00:00 до 23:59, проте в деяких областях розклад може відрізнятися.
Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго". Частина обленерго публікує конкретні графіки.
Графік відключення світла на завтра: який формат оголосили
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 00:00 до 23:59– від 1,5 до 4 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Що таке черги відключень і як вони працюють.
Джерело: Укренерго
Київ: який графік відключення світла завтра
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Як відключатимуть світло в Миколаївській області 11 листопада
У регіоні з 06:00 до 23:59 можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). Орієнтовний розклад відключень "Миколаївобленерго" радить дивитися на сайті.
Де дізнатися графік відключення електроенергії для свого регіону
Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, перепади напруги після відновлення електропостачання загрожують поломками холодильників, котлів і телевізорів. Щоб уберегти побутові прилади, їх потрібно відключати від мережі під час знеструмлення та підключати поступово після повернення світла.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок