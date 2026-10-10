Енергетики оголосили графік відключень світла на 11 жовтня: де не буде світла в неділю

У неділю, 11 жовтня, в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

Інформацію про обмеження оприлюднили в офіційному телеграм-каналі НЕК "Укренерго". Компанія попередила, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через російські обстріли, тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих операторів систем розподілу. ДТЕК також опублікував графік для Київської області.

Коли вимикатимуть світло

За інформацією "Укренерго", 11 жовтня в частині регіонів України діятимуть такі обмеження:

з 15:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

з 16:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Енергетики пояснили, що обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Графік для Київщини

ДТЕК оприлюднив розклад стабілізаційних відключень електроенергії на Київщині на 11 жовтня. Час обмежень залежатиме від черги споживачів.

Черга Час відключення 1.1 22:30–24:00 1.2 22:30–24:00 2.1 Без відключень протягом дня 2.2 Без відключень протягом дня 3.1 17:00–19:30 3.2 Без відключень протягом дня 4.1 16:00–19:30 4.2 16:00–19:30 5.1 19:00–23:00 5.2 Без відключень протягом дня 6.1 19:00–22:00 6.2 19:00–23:00

Якщо за графіком електроенергію подають у ваш будинок, "Укренерго" закликає споживати її ощадливо. Це особливо важливо в години дії обмежень.

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.