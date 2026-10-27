Енергетики оголосили графік відключень на 28 жовтня: де не буде світла у середу
Відключення електроенергії....
Джерело: Freepik
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У середу, 28 жовтня, в Україні знову вимикатимуть світло з 06:00 до опівночі та застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Причиною є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Про це повідомили в "Укренерго". Будуть застосовуватися такі обмеження:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).
"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – закликали в "Укренерго".
Де дізнатися актуальний графік відключення світла
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, 27 жовтня в частині регіонів України знову було запроваджено планові відключення електроенергії за годинами. Зокрема, графіки ввели у Києві, на Київщині, у Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській і Чернігівській областях.
Регіонів із відключеннями поменшало, проте самі графіки стали жорсткішими, а з 17:00 їх посилили додатково. Окремо зафіксовано аварійні відключення (не графіки) на Хмельниччині – внаслідок обстрілів, а також масові знеструмлення в Чернігові – через аварію.