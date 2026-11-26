Енергетики оголосили графік відключень на 27 листопада: де не буде світла у п'ятницю

У п’ятницю, 27 листопада, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть у частині областей протягом усієї доби. Для промислових споживачів також запровадять графіки обмеження потужності.

Про це повідомила Національна енергетична компанія "Укренерго" в офіційному Telegram-каналі. Обсяг обмежень для населення становитиме від 0,5 до 3,5 черги залежно від регіону та ситуації в енергосистемі.

Інформація про обмеження споживання. Джерело: https://t.me/Ukrenergo/5680

В "Укренерго" пояснили, що обмеження пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Енергетики продовжують роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

Графіки для споживачів

27 листопада обмеження діятимуть за двома видами графіків:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Конкретний час відключень залежатиме від регіону та черги споживача. Перевірити графік для своєї адреси можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Де дивитись графіки відключень світла

Водночас, як зазначили в "Укренерго", час та обсяг обмежень можуть змінитися. А тому, щоб бути в курсі актуальної інформації щодо свого регіону, порадили стежити за оновленнями "на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні":

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон і Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ситуація зі світлом змінилася після обстрілів, та в Україні оновили графіки відключень.