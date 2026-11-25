Енергетики оголосили графік відключень на 26 листопада: де не буде світла у четвер
В "Укренерго" попередили про...
Джерело: Андрій Жигайло
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У четвер, 26 листопада, у низці регіонів України люди знову стикнуться з погодинними відключеннями електроенергії. Обсяг обмежень становитиме до 3,5 черг, тобто в найбільш проблемні часові відрізки одночасно відключатимуть половину споживачів, а загалом світла може не бути до 12-16 годин на добу.
Графіки застосовуватимуть цілодобово – з 00:00 до 23:59, проте в деяких областях розклад може відрізнятися. Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго".
Графік відключення світла на завтра, 26 листопада: який режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- "графіки погодинних відключень від 0.5 до 3.5 черг". Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- "графіки обмеження потужності"; з 00:00 до 23:59. Іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
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Енергетики оголосили графік...
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Графіки відключення по областях
Волинь
Волинь.
Джерело: скриншот
Житомір
Житомір.
Джерело: скриншот
Закарпаття
Закарпаття.
Джерело: скриншот
Запоріжжя
Запоріжжя.
Джерело: скриншот
Івано-Франківськ
Івано-Франківськ.
Джерело: скриншот
Київ та область
Київщина.
Джерело: скриншот
Львівщина
Львівська область.
Джерело: скриншот
Миколаїв та область
Миколаївська область.
Джерело: скриншот
Графік відключення для всіх областей: де дивитися
Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, українські енергетики продовжують ремонтні й відновлювальні роботи та "часто роблять просто неможливі, неймовірні речі", щоб відключень світла було менше. Як стверджує президент Володимир Зеленський, станом на 25 листопада найбільш складною ситуація залишалась у Дніпропетровській і Запорізькій областях.
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