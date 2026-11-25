Енергетики оголосили графік відключень на 26 листопада: де не буде світла у четвер

У четвер, 26 листопада, у низці регіонів України люди знову стикнуться з погодинними відключеннями електроенергії. Обсяг обмежень становитиме до 3,5 черг, тобто в найбільш проблемні часові відрізки одночасно відключатимуть половину споживачів, а загалом світла може не бути до 12-16 годин на добу.

Графіки застосовуватимуть цілодобово – з 00:00 до 23:59, проте в деяких областях розклад може відрізнятися. Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго".

Графік відключення світла на завтра, 26 листопада: який режим

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

"графіки погодинних відключень від 0.5 до 3.5 черг". Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

"графіки обмеження потужності"; з 00:00 до 23:59. Іноді передбачають не повні знеструмлення, а з меншення споживання струму .

. Енергетики оголосили графік... Розгорнути

Графіки відключення по областях

Волинь

Волинь. Джерело: скриншот

Житомір

Житомір. Джерело: скриншот

Закарпаття

Закарпаття. Джерело: скриншот

Запоріжжя

Запоріжжя. Джерело: скриншот

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ. Джерело: скриншот

Київ та область

Київщина. Джерело: скриншот

Львівщина

Львівська область. Джерело: скриншот

Миколаїв та область

Миколаївська область. Джерело: скриншот

Графік відключення для всіх областей: де дивитися

Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, українські енергетики продовжують ремонтні й відновлювальні роботи та "часто роблять просто неможливі, неймовірні речі", щоб відключень світла було менше. Як стверджує президент Володимир Зеленський, станом на 25 листопада найбільш складною ситуація залишалась у Дніпропетровській і Запорізькій областях.