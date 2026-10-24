Енергетики оголосили графік відключень на 25 жовтня: де не буде світла в неділю
Ситуація з енергетикою в Укр...
Джерело: Freepik
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Вночі 25 жовтня Україна буде зі світлом, але вже вранці в неділю в частині регіонів енергетики застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження торкнуться як домогосподарств, так і компаній і підприємств.
Про це попередила в Telegram національна енергетична компанія "Укренерго". "Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти", – зазначила пресслужба.
Заходи обмеження споживання плануються:
- із 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
- із 07:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
Не виключені й аварійні ситуації. "Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись", – попередили в "Укренерго". Енергетики закликали ощадливо використовувати електрику.
Де дивитися графіки відключень світла за адресою
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як писав OBOZ.UA:
– Взимку в нашій країні можливі тривалі відключення світла через пошкодження енергетичної інфраструктури й обмежені можливості заживлення окремих регіонів. У випадку негативного сценарію відключення можуть тривати до 20 годин на добу.
– У The Guardian вважають, що Росія систематично атакує енергоінфраструктуру, намагаючись позбавити жителів великих українських міст електроенергії, опалення та водопостачання. Зокрема, агресор може спробувати вивести з енергосистеми три АЕС і суттєво обмежити електропостачання Києва, Харкова й Одеси. Під загрозою також каналізація у великих містах, що може призвести до масштабної гуманітарної кризи.