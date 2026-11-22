Енергетики оголосили графік відключень на 23 листопада: де не буде світла у понеділок
В Україні діють графіки відк...
Джерело: Michael Giugliano/Pexels
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У понеділок, 23 листопада, в частині областей України вимушено діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обсяг буде становити (для всіх категорій споживачів) від 1 до 3,5 черг.
Про це повідомили в "Укренерго". Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" – йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" також порадили перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
Де можна подивитись графік відключень
Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.
ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Нагадаємо, що основними причинами стрибків напруги в українських квартирах є одночасне ввімкнення потужної техніки після відновлення світла та пошкодження електромереж через російські обстріли. Енергетики радять вмикати прилади поступово, а якщо напруга не стабілізується протягом 1,5 години або різко коливається – звертатися до ОСББ чи управителя будинку для перевірки мереж.
Як повідомляв OBOZ.UA, українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.
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