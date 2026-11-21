Енергетики оголосили графік відключень на 22 листопада: де не буде світла у неділю

На українців знову чекають в...

У неділю, 22 листопада, в Україні знову вимикатимуть світло: у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії та застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Причиною є наслідки масованих російських атак на енергосистему.

Про це повідомили в "Укренерго". Будуть застосовуватися такі обмеження:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 2.5 черг).

Складною залишається ситуація на Одещині та Рівненщині, там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам, зазначили в "Укренерго".

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – додали там.

Де дізнатися актуальний графік відключення світла

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, основними причинами стрибків напруги в українських квартирах є одночасне ввімкнення потужної техніки після відновлення світла та пошкодження електромереж через російські обстріли. Енергетики радять вмикати прилади поступово, а якщо напруга не стабілізується протягом 1,5 години або різко коливається – звертатися до ОСББ чи управителя будинку для перевірки мереж.