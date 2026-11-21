Енергетики оголосили графік відключень на 22 листопада: де не буде світла у неділю
На українців знову чекають в...
Джерело: rawpixel.com
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У неділю, 22 листопада, в Україні знову вимикатимуть світло: у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії та застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Причиною є наслідки масованих російських атак на енергосистему.
Про це повідомили в "Укренерго". Будуть застосовуватися такі обмеження:
- для промисловості – графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 2.5 черг).
Складною залишається ситуація на Одещині та Рівненщині, там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам, зазначили в "Укренерго".
"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – додали там.
Де дізнатися актуальний графік відключення світла
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, основними причинами стрибків напруги в українських квартирах є одночасне ввімкнення потужної техніки після відновлення світла та пошкодження електромереж через російські обстріли. Енергетики радять вмикати прилади поступово, а якщо напруга не стабілізується протягом 1,5 години або різко коливається – звертатися до ОСББ чи управителя будинку для перевірки мереж.
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