Енергетики оголосили графік відключень на 19 жовтня: де не буде світла у неділю

У неділю, 18 жовтня, в Україні знову вимикатимуть світло: з 06:00 до опівночі та застосовуватимуть графіки обмеження потужності (цілодобово). Причиною є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в "Укренерго". Зокрема, будуть застосовуватися такі обмеження:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги) у частині областей.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" – закликали в "Укренерго".

Повідомлення енергетиків. Джерело: скриншот

Київ та Київщина

Завтра, 18 жовтня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 06:00 до 23:59.

Графік для області. Джерело: скриншот

Графік відключення світла у Києві:

Група 1: 22:00-24:00 Група 2: 22:00-24:00 Група 3: 07:00-10:30

Група 4: 07:00-10:30 Група 5: 10:00-13:30 Група 6: 10:00-13:30

Група 7: 13:00-16:30 Група 8: 13:00-16:30 Група 9: 16:00-19:30

Група 10: 16:00-19:30 Група 11: 19:00-22:30 Група 12: 19:00-22:30

Група 13: 07:00-10:30, 19:00-22:30 Група 14: 07:00-10:30, 19:00-22:30

Група 15: 08:30-12:00, 20:30-24:00 Група 16: 10:00-13:30, 22:00-24:00

Група 17: 10:00-13:30 Група 18: 11:30-15:00, 22:00-24:00 Група 19: 13:00-16:30

Група 20: 13:00-16:30 Група 21: 14:30-18:00 Група 22: 16:00-19:30

Група 23: 16:00-19:30 Група 24: 17:30-21:00 Група 25: 07:00-10:30, 19:00-22:30

Група 26: 07:00-10:30, 19:00-22:30 Група 27: 08:30-12:00, 20:30-24:00

Група 28: 10:00-13:30, 22:00-24:00 Група 29: 10:00-13:30

Група 30: 11:30-15:00, 22:00-24:00 Група 31: 13:00-16:30 Група 32: 13:00-16:30

Група 33: 14:30-18:00 Група 34: 16:00-19:30 Група 35: 16:00-19:30

Група 36: 17:30-21:00 Група 37: 22:00-24:00 Група 38: 22:00-24:00

Група 39: 07:00-10:30 Група 40: 07:00-10:30 Група 41: 10:00-13:30

Група 42: 10:00-13:30 Група 43: 13:00-16:30 Група 44: 13:00-16:30

Група 45: 16:00-19:30 Група 46: 16:00-19:30 Група 47: 19:00-22:30

Група 48: 19:00-22:30 Група 49: 22:00-24:00 Група 50: 22:00-24:00

Група 51: 07:00-10:30 Група 52: 07:00-10:30 Група 53: 10:00-13:30

Група 54: 10:00-13:30 Група 55: 13:00-16:30 Група 56: 13:00-16:30

Група 57: 16:00-19:30 Група 58: 16:00-19:30 Група 59: 19:00-22:30

Група 60: 19:00-22:30

Відключення на Полтавщині

Графік для Полтавщини на 18 жовтня. Джерело: скриншот

Графік відключень світла у Сумській області

Відключення світла у Сумські... Джерело: скриншот Розгорнути

Графік для Житомирської області

Графік для Житомирської області на 18 жовтня. Джерело: скриншот

Де дізнатися свій графік відключень

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, у суботу, 17 жовтня, у частині регіонів України також було запроваджено відключення електроенергії. Утім, погодинні графіки діяли не скрізь – у Києві та частково на Київщині через російську атаку знову ввели аварійні (екстрені) відключення.