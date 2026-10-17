Енергетики оголосили графік відключень на 19 жовтня: де не буде світла у неділю
Вимкнення світла. Ілюстраційне зображення.
Джерело: створено за допомогою ШІ
У неділю, 18 жовтня, в Україні знову вимикатимуть світло: з 06:00 до опівночі та застосовуватимуть графіки обмеження потужності (цілодобово). Причиною є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Про це повідомили в "Укренерго". Зокрема, будуть застосовуватися такі обмеження:
• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги) у частині областей.
"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" – закликали в "Укренерго".
Повідомлення енергетиків.
Джерело: скриншот
Київ та Київщина
Завтра, 18 жовтня, будуть діяти графіки погодинних відключень світла з 06:00 до 23:59.
Графік для області.
Джерело: скриншот
Графік відключення світла у Києві:
Група 1: 22:00-24:00 Група 2: 22:00-24:00 Група 3: 07:00-10:30
Група 4: 07:00-10:30 Група 5: 10:00-13:30 Група 6: 10:00-13:30
Група 7: 13:00-16:30 Група 8: 13:00-16:30 Група 9: 16:00-19:30
Група 10: 16:00-19:30 Група 11: 19:00-22:30 Група 12: 19:00-22:30
Група 13: 07:00-10:30, 19:00-22:30 Група 14: 07:00-10:30, 19:00-22:30
Група 15: 08:30-12:00, 20:30-24:00 Група 16: 10:00-13:30, 22:00-24:00
Група 17: 10:00-13:30 Група 18: 11:30-15:00, 22:00-24:00 Група 19: 13:00-16:30
Група 20: 13:00-16:30 Група 21: 14:30-18:00 Група 22: 16:00-19:30
Група 23: 16:00-19:30 Група 24: 17:30-21:00 Група 25: 07:00-10:30, 19:00-22:30
Група 26: 07:00-10:30, 19:00-22:30 Група 27: 08:30-12:00, 20:30-24:00
Група 28: 10:00-13:30, 22:00-24:00 Група 29: 10:00-13:30
Група 30: 11:30-15:00, 22:00-24:00 Група 31: 13:00-16:30 Група 32: 13:00-16:30
Група 33: 14:30-18:00 Група 34: 16:00-19:30 Група 35: 16:00-19:30
Група 36: 17:30-21:00 Група 37: 22:00-24:00 Група 38: 22:00-24:00
Група 39: 07:00-10:30 Група 40: 07:00-10:30 Група 41: 10:00-13:30
Група 42: 10:00-13:30 Група 43: 13:00-16:30 Група 44: 13:00-16:30
Група 45: 16:00-19:30 Група 46: 16:00-19:30 Група 47: 19:00-22:30
Група 48: 19:00-22:30 Група 49: 22:00-24:00 Група 50: 22:00-24:00
Група 51: 07:00-10:30 Група 52: 07:00-10:30 Група 53: 10:00-13:30
Група 54: 10:00-13:30 Група 55: 13:00-16:30 Група 56: 13:00-16:30
Група 57: 16:00-19:30 Група 58: 16:00-19:30 Група 59: 19:00-22:30
Група 60: 19:00-22:30
Відключення на Полтавщині
Графік для Полтавщини на 18 жовтня.
Джерело: скриншот
Графік відключень світла у Сумській області
Відключення світла у Сумські...
Джерело: скриншот
Розгорнути
Графік для Житомирської області
Графік для Житомирської області на 18 жовтня.
Джерело: скриншот
Де дізнатися свій графік відключень
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, у суботу, 17 жовтня, у частині регіонів України також було запроваджено відключення електроенергії. Утім, погодинні графіки діяли не скрізь – у Києві та частково на Київщині через російську атаку знову ввели аварійні (екстрені) відключення.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!