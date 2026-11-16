Енергетики оголосили графік відключень на 17 листопада: де не буде світла у вівторок
Ілюстративне фото. Відключення світла.
Джерело: magnific.com
17 листопада в окремих регіонах діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до трьох черг. Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності.
У Національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему України. Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та мережі, щоб повернути електропостачання споживачам.
Причиною обмежень стали насл...
Джерело: «Укренерго»
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За інформацією "Укренерго", обмеження споживання 17 листопада діятимуть у частині областей протягом усієї доби.
Погодинні відключення застосовуватимуть для всіх категорій споживачів. Їхній обсяг становитиме від однієї до трьох черг залежно від ситуації в енергосистемі.
Для промислових підприємств передбачені окремі графіки обмеження потужності.
Київ: як дізнатися графік відключення світла на завтра
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
- у чат-боті;
- на сайті;
- у застосунку "Київ Цифровий";
- гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.
Де перевірити графіки
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.
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