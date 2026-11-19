Доведеться "рити ями" у дворах? У Києві відповіли, що буде з каналізацією під час блекауту

Попри ризик тривалих блекаутів, у Києві запевняють, що каналізаційна система забезпечена резервним живленням, тому повертатися до практики "риття ям" у дворах мешканцям не доведеться. Водночас під час сильних морозів і тривалих відключень залишаються ризики для внутрішньобудинкових мереж, а стабільність водо-й теплопостачання залежатиме від роботи резервних систем та наслідків російських атак.

Про стан підготовки столиці розповіли в коментарі Telegraf депутати Київради, які входять до Тимчасової контрольної комісії з питань перевірки виконання плану стійкості. За їхніми словами, місто вже виконало частину робіт із резервування інфраструктури, однак окремі проєкти ще потребують завершення.

Чому виникли проблеми з фінансуванням

Однією з головних проблем підготовки столиці до зими депутати називають те, що масштабні роботи розпочалися із запізненням. За словами депутатки Київради від фракції "Голос" Зої Ярош, системно готувати інфраструктуру до можливих атак потрібно було ще з 2022 року, тоді як активні роботи розгорнулися пізніше.

Після розроблення плану стійкості виникли суперечки щодо фінансування між Києвом і центральною владою. Сторони домовилися, що витрати розподілять порівну – за принципом 50 на 50. Проте реалізація домовленостей ускладнилася через невизначеність із замовниками, обсягами та напрямами фінансування окремих проєктів.

У липні 2026 року Київська міська державна адміністрація заявляла, що держава не визначила конкретні параметри фінансування низки заходів, зокрема резервного теплопостачання. У КМДА стверджували, що місто почало виконувати свої зобов'язання, але без державного фінансування повноцінно реалізувати всі заплановані роботи неможливо. У Кабміні, зі свого боку, заявляли про недостатню конкретизацію проєктів, які Київ подавав для отримання коштів.

Через це місту довелося переглядати загальний бюджет програми. Як розповів член Тимчасової контрольної комісії, депутат Київради від "Європейської солідарності" Леонід Ємець, спочатку план передбачав фінансування в розмірі 60 млрд грн. Згодом суму скоротили вдвічі, однак тепер знову повертаються до початкового обсягу.

Додатковою проблемою стали затримки казначейських платежів через дефіцит бюджету. Зазначається, що це вплинуло не лише на темпи виконання робіт, а й на закупівлю обладнання за кордоном. "Якщо це стосується робіт всередині країни, то тут ще можна якісь люфти шукати, однак якщо це стосується поставок обладнання з-за кордону, то тут немає грошей – немає і обладнання. І відсутність грошей призводить до затримки поставок на місяць-два", – пояснив Ємець.

За словами депутатів, наразі фінансування частково відновили. Водночас затримки, які виникли раніше, вплинули на строки реалізації окремих заходів.

Скільки Київ може отримати світла з резервних джерел

Найскладнішою проблемою для столиці залишається ситуація з електроенергією. За словами Ємця, внутрішня централізована генерація електроенергії в Києві наразі повністю зупинена. До російських атак три столичні теплоелектроцентралі виробляли близько 1,3 тис. МВт електроенергії.

При цьому середня зимова потреба міста становить приблизно 2 тис. МВт. Тепер цей обсяг доводиться отримувати ззовні, що робить енергопостачання столиці залежним від роботи об'єднаної енергосистеми України та стану зовнішніх каналів передачі електроенергії. Ярош наголошує, що нині Київ не виробляє електроенергію у необхідних обсягах самостійно, а фактично залежить від зовнішнього постачання

Ємець додає, що російські війська атакують саме ті об'єкти й напрямки, через які електроенергія надходить до столиці. За таких умов важливу роль відіграють резервні джерела живлення. За словами депутатів, відповідні роботи для підтримки критичної інфраструктури вже провели, зокрема встановили когенераційне обладнання.

Однак, киянам не варто розраховувати, що резервна генерація повністю замінить централізоване електропостачання або дозволить відмовитися від графіків відключень. Як пояснила Ярош, за умов дефіциту електроенергії резервні потужності передусім спрямовуватимуть на забезпечення роботи критичної інфраструктури. Тому навіть за наявності додаткових джерел живлення обмеження для побутових споживачів можуть зберігатися.

Більше того, якщо російські атаки триватимуть і руйнування енергетичних об'єктів посиляться, кількість відключень для населення може зрости. Адже лікарні, водоканал, теплопостачальні підприємства та інші важливі об'єкти потребуватимуть електроенергії незалежно від ситуації в житловому секторі.

Окремим ризиком залишається безпека самих резервних джерел. За словами Ємця, російські розвідувальні та диверсійні служби намагаються виявляти місця розташування когенераційних установок. Тому ефективність резервної системи залежатиме не лише від наявності обладнання, а й від роботи української контррозвідки, протиповітряної оборони та ремонтних служб.

Чи залишиться Київ без води під час тривалих відключень

Проблеми з електропостачанням безпосередньо впливають і на водопостачання столиці. Насосні станції та інші об'єкти водоканалу потребують стабільного живлення, тому тривалі відключення електроенергії можуть призводити до перебоїв із подачею води в будинки. За словами Ярош, труднощі з водопостачанням у Києві пов'язані передусім із недостатньою кількістю електроенергії, яку місто отримує з єдиної енергетичної системи України.

Водночас ситуація з водовідведенням, за оцінками депутатів, виглядає стабільнішою. Ярош запевняє, що каналізаційна система вже забезпечена резервним живленням, а необхідні роботи виконані.

Голова Тимчасової контрольної комісії Олександр Бродський також зазначав, що навіть за серйозних перебоїв зі світлом місту не доведеться повертатися до практики облаштування ям у дворах. Проте залишається ризик для внутрішньобудинкових каналізаційних мереж, особливо під час сильних морозів і тривалих блекаутів.

Із водопостачанням ситуація складніша. Резервування об'єктів водоканалу розпочали заздалегідь, однак закупівлі обладнання відбувалися повільно. За словами Ярош, місто розраховує завершити основні роботи до кінця року.

Водночас, її колеги називають березень наступного року орієнтиром для встановлення та налаштування потужних дизельних генераторів на насосних станціях. Частина робіт із резервування водопостачання може тривати вже після початку зими. Попри це, повністю без води Київ залишитися не повинен. Водоканал має мобільні генератори, які можна використовувати для підтримки роботи системи під час аварійних ситуацій.

Ємець розповів, що під час масштабних перебоїв із водопостачанням на початку листопада резервні джерела вдалося запустити за вісім годин. За попередніми оцінками, на повне розгортання резервної системи могло знадобитися близько доби. Додатковою страховкою мають стати міські бювети.

Що буде з Троєщиною та іншими районами

Окремий напрямок підготовки до зими – забезпечення киян теплом у разі подальших пошкоджень теплоелектроцентралей. Саме ремонту та захисту ТЕЦ приділяли значну увагу під час формування плану стійкості столиці. Втім, серед депутатів є різні оцінки того, наскільки раціонально розподілили кошти.

Ємець звертає увагу, що теплоелектроцентралі залишаються відомими цілями для російських військ, а захистити їх від балістичних ударів складно. На його думку, значна частина плану була зосереджена на відновленні саме цих об'єктів, хоча паралельно можна було б інвестувати в інші заходи безпеки та резервування інфраструктури.

Водночас столичні ТЕЦ, попри пошкодження та втрату можливості виробляти електроенергію, продовжують забезпечувати місто теплом. У разі подальшого погіршення ситуації Київ розраховує на резервні рішення, які мають допомогти зберегти теплопостачання в житлових будинках.

Одним із таких напрямів є розвиток когенерації. Однак швидко замінити великі теплоелектроцентралі окремими установками неможливо. Для цього потрібно перебудовувати інженерні мережі, забезпечувати підведення газу, електроенергії та теплоносія. Ярош пояснює, що когенераційне обладнання не можна просто встановити замість ТЕЦ і відразу запустити в роботу.

Установки самі потребують електроенергії для запуску, а їхнє підключення вимагає відповідної інфраструктури. Тому місто продовжує ремонтувати ТЕЦ, одночасно працюючи над резервуванням найбільш проблемних ділянок системи теплопостачання. Для цього також опрацьовують маршрути доставки обладнання, щоб не зберігати всі необхідні установки в одному місці.

Особливу увагу приділяють житловим масивам, які можуть опинитися в складному становищі в разі пошкодження теплових мереж. Серед них – Троєщина, для якої міська влада обіцяє передбачити альтернативні рішення. Завершити відповідні роботи планують до кінця року. За словами Ярош, якщо вдасться дотриматися запланованих строків, повторення критичних ситуацій, які виникали раніше, не повинно бути.

Як повідомляє OBOZ.UA раніше, українці зможуть не лише використовувати генератори для власних потреб під час тривалих блекаутів, а й продавати надлишок виробленої електроенергії та отримувати за це гроші. Для цього потрібно погодити підключення обладнання з оператором системи розподілу, забезпечити належний комерційний облік електроенергії та виконати вимоги законодавства для виходу на ринок.