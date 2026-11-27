До 15 годин без світла: які графіки відключення електроенергії діють по Україні та де найгірше

У п'ятницю, 27 листопада, у більшості регіонів України запроваджено відключення електроенергії. Обсяг обмежень залишився на рівні 0,5-3,5 черги. Тобто в години пікового споживаннябез світла може перебувати більше половини споживачів одночасно. Найбільш складна ситуація – на Дніпропетровщині та Херсонщині, де внаслідок обстрілів знеструмлена значна частина споживачів.

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки оприлюднюють обленерго в кожній області. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

Через російські атаки зранку була знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Світло вимикають за графіками в обсязі від 0,5 до 3,5 черги. Тобто в пікові години можуть вимикати до понад половини споживачів.

У частині регіонів, зокрема, на Харківщині, сумарно за добу відключення сягають 13-15 годин .

. У більшості областей графіки діють цілодобово. Утім, у низці областей відключення почалися пізніше.

Утім, у низці областей відключення почалися пізніше. Крім населення, обмеження застосовуються до промисловості та бізнесу.

Після повернення світла можливі перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення. Щоби цього уникнути, потрібно вмикати потужні електроприлади поступово, а не всі одразу.

Графіки відключення світла сьогодні, 27 листопада: дані за регіонами

Київ

Діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Дізнатися графіки можна виключно за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Київська область

Діють відключення світла за графіками. Загального розкладу ДТЕК не публікує, але неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:

Відключення світла на Київщині 27 листопада. Джерело: alerts.org.ua

Запорізька область

Діють погодинні відключення. Графік було оновлено:

1.1 – 02:30-07:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 02:30-07:30, 12:00-17:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 1.2 – 00:00-03:00, 08:30-13:30, 18:00-23:00 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 08:30-13:30, 18:00-23:00 (сумарно 13 годин); 2.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 2.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 10 годин);

– 07:30-12:30, 16:30-21:30 (сумарно 10 годин); 4.1 – 01:00-06:00, 13:30-18:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 5.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 5.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин); 6.1 – 07:00-12:00, 16:00-20:30 (сумарно 9,5 години);

– 07:00-12:00, 16:00-20:30 (сумарно 9,5 години); 6.2 – 00:00-01:30, 11:30-16:30, 21:00-24:00 (сумарно 9,5 години).

Дніпропетровська область

У частині Марганця та Нікопольського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Також у Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах введено екстрені відключення.

У решті області – погодинні графіки. Обмеження передбачено не для всіх груп:

Відключення світла на Дніпро... Джерело: alerts.org.ua Розгорнути

Раніше "ДТЕК Дніпровські електромережі" посилили ремонтні бригади та тісно працюють із керуючими компаніями та ОСББ. У компанії зазначили, що на тлі тривалих екстрених відключень кількість аварій зросла в десятки разів.

Одеська область

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:

1.1 – 08:00-15:30, 18:30-22:30 (сумарно 11,5 години);

– 08:00-15:30, 18:30-22:30 (сумарно 11,5 години); 1.2 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (сумарно 8 годин);

– 08:00-12:00, 18:30-22:30 (сумарно 8 годин); 2.1 – 08:00-12:00, 14:00-15:30, 18:30-22:30 (сумарно 9,5 години);

– 08:00-12:00, 14:00-15:30, 18:30-22:30 (сумарно 9,5 години); 2.2 – 08:00-12:00, 18:30-22:30 (сумарно 8 годин);

– 08:00-12:00, 18:30-22:30 (сумарно 8 годин); 3.1 – 11:30-19:00 (сумарно 7,5 години);

– 11:30-19:00 (сумарно 7,5 години); 3.2 – 11:30-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

– 11:30-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години); 4.1 – 11:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

4.2 – 11:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 11:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 5.1 – 06:00-12:00, 15:00-19:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-12:00, 15:00-19:00 (сумарно 10 годин); 5.2 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (сумарно 6,5 години);

– 06:00-08:30, 15:00-19:00 (сумарно 6,5 години); 6.1 – 06:00-08:30, 15:00-22:30 (сумарно 10 годин);

– 06:00-08:30, 15:00-22:30 (сумарно 10 годин); 6.2 – 06:00-08:30, 15:00-20:00 (сумарно 7,5 години).

Полтавська область

Діє погодинний графік із такими обсягами:

з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1 черги;

з 06:00 по 08:00 – 2 черги;

з 08:00 по 14:00 – 2,5 черги;

з 14:00 по 16:00 – 3 черги;

з 16:00 по 20:00 – 3,5 черги;

з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.

Відключення світла на Полтав... Джерело: Полтаваобленерго Розгорнути

Харківська область

Діють погодинні відключення. Графік такий:

1.1 – 10:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 10:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 10,5 години); 1.2 – 10:00-13:30, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години);

2.1 – 00:00-03:00, 08:00-13:30, 16:30-23:30 (сумарно 15,5 години);

– 00:00-03:00, 08:00-13:30, 16:30-23:30 (сумарно 15,5 години); 2.2 – 00:00-03:00, 10:00-13:30, 16:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-03:00, 10:00-13:30, 16:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 11 годин); 3.1 – 13:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 7,5 години);

– 13:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 7,5 години); 3.2 – 10:00-17:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-17:00 (сумарно 7 годин); 4.1 – 03:00-06:30, 13:30-17:00 (сумарно 7 годин);

– 03:00-06:30, 13:30-17:00 (сумарно 7 годин); 4.2 – 03:00-06:30, 13:30-17:00 (сумарно 7 годин);

– 03:00-06:30, 13:30-17:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (сумарно 9,5 години);

– 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (сумарно 9,5 години); 5.2 – 06:30-10:00, 13:30-16:00, 17:00-20:30 (сумарно 9,5 години);

6.1 – 06:30-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7 годин);

– 06:30-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7 годин); 6.2 – 06:30-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7 годин).

Сумська область

Діють погодинні відключення. Оновлений графік передбачає, що світла може не бути сумарно від 4 до 11 годин за добу.

Відключення світла на Сумщині 27 листопада. Джерело: Сумиобленерго

Хмельницька область

Діє погодинний графік. Розклад такий:

1.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 1.2 – 06:00-08:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 9 годин);

– 06:00-08:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 7 годин); 2.2 – 11:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 11:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 6 годин); 3.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.2 – 08:00-11:00, 17:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-11:00, 17:00-20:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 8 годин);

4.2 – 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 06:00-08:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-08:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 7 годин); 6.1 – 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 5 годин);

– 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 5 годин); 6.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин).

Львівська область

Діє погодинний графік. Відключення цього разу зачеплять усіх побутових споживачів:

Відключення світла на Львівщині 27 листопада. Джерело: Львівобленерго

Вінницька область

У регіоні з 06:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує, але доступні неофіційні таблиці:

Відключення світла на Віннич... Джерело: alerts.org.ua Розгорнути

Закарпаття

Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:

Відключення світла на Закарп... Джерело: Закарпаттяобленерго Розгорнути

Рівненська область

Діють відключення за графіками:

Відключення світла на Рівнен... Джерело: alerts.org.ua Розгорнути

Кіровоградська область

Відключення відбуваються за розкладом. Години без світла такі:

1.1 – 04:00-06:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 04:00-06:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 04:00-06:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 8 годин);

2.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин); 2.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 4.1 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

4.2 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 02:00-04:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 5.1 – 06:00-08:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 06:00-08:00, 14:00-17:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 5.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 6.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 6.2 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 17:00-20:00 (сумарно 9 годин).

Тернопільська область

Діють погодинні відключення. Переглянути свій графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна лише на офіційному сайті обленерго за конкретними персональними даними.

Прикарпаття

Діють погодинні графіки. Розклад такий:

Відключення світла на Прикар... Джерело: Прикарпаттяобленерго Розгорнути

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення, які діють з 6:00 до кінця доби. Графік такий:

1.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин); 1.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 09:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);

– 09:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин); 3.2 – 06:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 4.1 – 09:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

4.2 – 06:00-07:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-07:00, 11:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 07:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 07:00-09:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 7 годин).

Чернігівська область

Діють відключення за графіками. Розклад такий:

Відключення світла на Черніг... Джерело: Чернігівобленерго Розгорнути

Житомирська область

Діють погодинні графіки. Також через наслідки російських атак на Житомирщині застосовано мережеві обмеження.

Відключення світла на Житоми... Джерело: Житомиробленерго Розгорнути

Миколаївська область

У регіоні з 06:00 застосовуються погодинні графіки. Орієнтовний розклад такий:

1.1 – 09:00-16:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин);

1.2 – 05:30-09:00, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин);

– 05:30-09:00, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин); 2.1 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин);

– 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин); 2.2 – 07:30-12:30, 19:30-22:30 (сумарно 8 годин);

– 07:30-12:30, 19:30-22:30 (сумарно 8 годин); 3.1 – 09:00-12:30, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин);

– 09:00-12:30, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин); 3.2 – 05:30-09:00, 16:00-20:30 (сумарно 8 годин);

– 05:30-09:00, 16:00-20:30 (сумарно 8 годин); 4.1 – 09:00-12:30, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин);

– 09:00-12:30, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин); 4.2 – 05:30-09:00, 13:30-19:30 (сумарно 9,5 години);

– 05:30-09:00, 13:30-19:30 (сумарно 9,5 години); 5.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин);

5.2 – 12:30-19:30, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин);

– 12:30-19:30, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 09:00-12:30, 16:00-22:30 (сумарно 10 годин);

– 09:00-12:30, 16:00-22:30 (сумарно 10 годин); 6.2 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин).

Де дивитися графік відключення та чергу в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Кабінет міністрів зобов'язав міста з населенням понад 100 тисяч осіб підготувати плани відключень води на випадок руйнування каналізаційних насосних станцій. У разі аварії передбачено запуск такого режиму реагування протягом 24 годин.