Дешеві дрова можуть стати пасткою: в Україні поширилася нова шахрайська схема

З початком опалювального сезону у низці українських регіонів різко зросла кількість шахрайств під час продажу паливної деревини. Зловмисники створюють фейкові оголошення про нібито дешеві дрова в соцмережах і месенджерах, вимагають передплату, а після переказу коштів зникають.

Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі державного підприємства "Ліси України". Лісівники закликає громадян бути обачними та купувати деревину виключно через офіційні державні канали.

Основні ознаки шахрайських схем

Вартість дров у таких оголошеннях помітно нижча за ринкові розцінки лісництв.

за ринкові розцінки лісництв. Шахраї просять переказати 100% коштів на особисту банківську картку фізичної особи під приводом "бронювання черги", "пошуку водія" або "термінової доставки".

фізичної особи під приводом "бронювання черги", "пошуку водія" або "термінової доставки". Аферисти не надають офіційних квитанцій, договорів чи реквізитів підприємства.

Які ціни на дрова в Україні

У "Лісах України" наголошують, що держідприємство не реалізує дрова через приватні оголошення, соціальні мережі чи сторонні торгові платформи. Оплата приймається виключно за офіційними банківськими реквізитами відповідної філії.

Актуальна середня вартість деревини (без урахування послуг з навантаження та транспортування) становить:

I група (дрова твердих порід з найвищою тепловіддачею – дуб, бук тощо): 1416 грн за кубометр;

1416 грн за кубометр; II група (сосна, вільха): 1080 грн за кубометр;

1080 грн за кубометр; III група (ялина, ялиця та м’яколистяні породи): 948 грн за кубометр.

Як безпечно купити дрова

Замовити паливо можна у найближчому лісництві, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП). Процедура закупівлі передбачає:

подання офіційної заявки;

оплату за реквізитами підприємства через банківську установу;

узгодження логістики;

отримання деревини у визначений термін.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, кінцева вартість деревини значним чином залежить від доставки, у ціну якої закладається відстань, обсяг замовлення, тип автомобіля та його вантажності. Таким чином, перевезення на відстань до 40 кілометрів у середньому додає до вартості від 650 до 700 грн за кубометр. Таким чином, якщо взяти середню ціну деревини на складі – 1270 грн, то після доставки один кубометр обійдеться приблизно у 1920-1970 грн.