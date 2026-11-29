Борги за комуналку перевалили за 100 млрд грн, але є несподіваний нюанс: що показала статистика

Станом на 30 вересня 2026 року борги українців за комунальні послуги становили близько 101,4 млрд грн, причому найбільше населення заборгувало за тепло та гарячу воду – 31,4 млрд грн, а також за газ – 27,6 млрд грн. Водночас, за третій квартал громадяни сплатили 51 млрд грн за комуналку при 48,5 млрд грн нарахувань, а від початку року загальна заборгованість скоротилася приблизно на 12 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики. Найбільша частка припадає на теплопостачання, гарячу воду та природний газ, тоді як за електроенергію українці також накопичили мільярдні борги.

Українці накопичили понад 10... Джерело: Державна служба статистики Розгорнути

Водночас, статистика демонструє і певне покращення: від початку року загальна сума заборгованості скоротилася приблизно на 12 млрд грн.

За комуналку заплатили більше, ніж нарахували:

У третьому кварталі 2026 року українцям нарахували 48,5 млрд грн за житлово-комунальні послуги. Водночас фактичні платежі населення за цей період становили 51 млрд грн.

Таким чином, за липень, серпень та вересень українці сплатили на 2,5 млрд грн більше, ніж їм нарахували за цей період. Зазначається, що це свідчить про те, що частина споживачів могла погашати не лише поточні рахунки, а й борги, накопичені раніше.

Однак, загальна сума платежів за квартал не означає, що проблема заборгованості вирішена. На кінець вересня сукупні борги населення за комунальні послуги все ще перевищували 100 млрд грн, а їхній розмір суттєво відрізнявся залежно від категорії послуг.

За опалення та гарячу воду українці заборгували найбільше

Найбільша сума боргів накопичилася за постачання теплової енергії та гарячої води. На кінець вересня українці не сплатили за ці послуги 31,4 млрд грн, це найбільша заборгованість серед усіх основних категорій комуналки.

На другому місці опиниився природний газ. За його постачання та розподіл населення заборгувало 27,6 млрд грн. Ще 16,6 млрд грн українці не сплатили за електроенергію. Значні суми накопичилися і за інші послуги, без яких неможливо забезпечити повноцінне функціонування житла. Розподіл заборгованості за основними видами комунальних послуг:

31,4 млрд грн – теплова енергія та гаряча вода;

27,6 млрд грн – постачання та розподіл природного газу;

16,6 млрд грн – електроенергія;

11,9 млрд грн – централізоване водопостачання та водовідведення;

10,3 млрд грн – управління багатоквартирними будинками;

3,6 млрд грн – управління побутовими відходами.

Найбільші борги припадаають на послуги, які безпосередньо пов'язані з опаленням житла та забезпеченням гарячою водою. Разом за тепло, гарячу воду та газ українці не сплатили 59 млрд грн – це більше половини всієї заборгованості за комуналку.

Українці скоротили борги за комуналку на 12 млрд грн

Попри те, що загальна сума заборгованості залишається значною, упродовж перших дев'яти місяців 2026 року вона зменшилася. На початку року українці заборгували за житлово-комунальні послуги 113,4 млрд грн. Станом на 30 вересня цей показник скоротився приблизно до 101,4 млрд грн, тобто майже на 12 млрд грн.

Водночас статистика за третій квартал демонструє, що населення сплатило більше, ніж було нараховано за поточний період. Це може свідчити про погашення частини попередніх боргів, хоча загальна статистика не дає змоги визначити, яка саме частка платежів пішла на закриття старої заборгованості.

На ситуацію з оплатою комуналки впливають доходи домогосподарств, вартість послуг, сезонні витрати, а також можливість отримання субсидій і пільг. Для багатьох сімей комунальні рахунки залишаються суттєвою статтею витрат, особливо напередодні опалювального сезону.

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