Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла

У п'ятницю, 30 жовтня, у частині регіонів України запроваджено погодинні відключення електроенергії. Відключення за розкладом діють не скрізь – у Дніпрі після російської атаки дуже складна ситуація зі світлом, запроваджено екстрені відключення, а мер міста оголосив про блекаут. Також графіки не діють у Києві на правому березі та в деяких районах Киівщини.

Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення світла 30 жовтня: головне, що слід знати

Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають від 18,75% до 31,25% споживачів (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна). Утім, у деяких областях відключення сягнули 3 черг – 37,5% споживачів.

Погодинні обмеження запроваджено у Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях.

областях. У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального – можуть відключати навіть уночі, або навпаки починати пізніше, ніж з 6 ранку.

На Дніпропетровщині в Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району запроваджені екстрені відключення в результаті російської атаки. У частині Києва та Київщини графіки теж не діють.

У Чернігові через аварію на кабельній лінії без електропостачання залишилися близько 5,5 тис. абонентів.

через аварію на кабельній лінії без електропостачання залишилися близько 5,5 тис. абонентів. Енергетики не виключають застосування аварійних графіків і в інших регіонах.

і в інших регіонах. Тривають і відключення за графіками для промисловості та бізнесу.

РФ продовжила атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури – станом на ранок було зафіксовано нові знеструмлення споживачів у Києві, Київській, Запорізькій та Харківській областях

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.

Світло в Дніпрі: яка ситуація

Увечері 29 жовтня російським обстрілом було пошкоджене обладнання магістральних мереж. Без електропостачання залишилась частина мешканців правого та лівого берегів Дніпра, а також прилеглих до обласного центру районів, повідомили в ДТЕК.

Зранку 30 жовтня в місті Дніпрі, прилеглих до нього районах і в частині Павлоградського району застосували екстрені відключення. Енергетики зазначили, що в області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. За даними Міненерго, без електропостачання залишаються понад 190 тисяч споживачів.

Через відключення напруги електротранспорт у Дніпрі частково не працює. Він курсує так:

трамваї маршрутів № 1, 5, 11, 12 14, 15, 16, 17, 18, 19 призупинено повністю;

тролейбуси № 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21, А, Б призупинено повністю;

тролейбуси з автономним ходом № 2, 7, 14, 17, 20 курсують за повним маршрутом до МОСТ-Сіті (без заїзду на вулицю Королеви Єлизавети II);

тролейбуси з автономним ходом № 3, 15 курсують за повним маршрутом до площі Старомостова.

Мер Дніпра Борис Філатов уже назвав наслідки обстрілу в Дніпрі "блекаутом" (насправді блекаут – це системна аварія в об'єднаній енергосистемі України). Ситуація в місті залишається складною, незважаючи на постійну роботу енергетиків.

"Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує. Я не буду давати публічно зайвих деталей. Всі роблять все необхідне. Просто звертаюсь до всіх містян. Будь ласка, якщо є можливість – залишайтесь вдома, бо, окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро. І ще. Я не знаю які знайти слова на п'ятий рік війни, щоб люди мали вдома запас води хоча б на одну-дві доби", – заявив Філатов.

Допис Філатова про світло в Дніпрі. Джерело: t.me/borys_filatovv (скриншот)

Графіки відключення електроенергії сьогодні: дані по Україні

Київ

Зранку на правому березі відбулися аварійні відключення. Зокрема, в деяких районах зупинився електротранспорт.

"Правий берег Києва: аварія на пошкодженому обстрілами обладнані, графіки тимчасово не діють. Енергетики працюють на місцях і роблять все можливе, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію", – заявили в ДТЕК.

На лівому березі діють графіки. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Київська область

Аварійні відключення зачепили і Київщину. Графіки не діють в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах.

У решті тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку. Графік такий:

Відключення світла на Київщині 30 жовтня. Джерело: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 30 жовтня. Джерело: ДТЕК

Чернігівська область

У Чернігівській області 30 жовтня за вказівкою НЕК "Укренерго" діють графіки погодинних відключень. В обленерго попередили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі розклад можуть переглядати.

Відключення світла на Чернігівщині 30 жовтня. Джерело: Чернігівобленерго

Окремо в Чернігові сталася аварія на кабельній лінії, через яку без електропостачання залишилися близько 5,5 тисячі абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії.

Сумська область

У Конотопі та Конотопському районі, де повернули світло після 5-денного блекауту, можливі повторні відключення електроенергії. Причиною є ремонтні роботи.

"Це складний і поетапний процес. Внаслідок російської атаки в ніч на 24 жовтня було пошкоджено кілька енергетичних об’єктів. Енергетики роблять усе можливе, щоб забезпечити стабільне електропостачання", – заявили в обленерго.

В області також відбуваються погодинні відключення світла, проте чіткого розкладу наразі немає. Причина – на час ремонтних робіт відключення за окремими адресами можуть відрізнятися від звичних графіків. Обленерго закликає перевіряти інформацію:

в особистому кабінеті "E-Svitlo";

на сайті в розділі "Відключення";

за телефонами 0 800 300 247 або 0542 659 659.

Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 30 жовтня становить:

з 06:00 до 06:30 – 1,5 черги;

з 06:30 до 07:30 – 2,5 черги;

з 07:30 до 21:00 – 3 черги;

з 21:00 до 23:59 – 1,5 черги.

Станом на 09:57 загальний графік за групами був недоступний на сайті "Полтаваобленерго". Шукати інформацію пропонують за дільницею.

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

1.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин); 1.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 4.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 5.1 – 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-08:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин); 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).

Житомирська область

Діють графіки відключення. Години без світла за групами такі:

Відключення світла на Житомирщині 30 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 30 жовтня:

1.1 – 10:00-13:30 (сумарно 3,5 години);

1.2 – 10:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 10:00-13:30, 17:00-24:00 (сумарно 10,5 години); 2.1 – 10:00-13:30, 21:00-24:00 (сумарно 6,5 години);

– 10:00-13:30, 21:00-24:00 (сумарно 6,5 години); 2.2 – 10:00-13:30, 21:00-24:00 (сумарно 6,5 години);

– 10:00-13:30, 21:00-24:00 (сумарно 6,5 години); 3.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години); 3.2 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-17:00 (сумарно 5 годин); 4.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години); 4.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години); 5.1 – 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години);

– 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години); 5.2 – 06:00-10:00, 13:30-20:30 (сумарно 11 годин);

6.1 – 09:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 4,5 години);

– 09:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 4,5 години); 6.2 – 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години).

Графік відключення світла за вулицею для кожного регіону: де дивитися

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують запровадити компенсації за зміну графіка споживання електроенергії. Очікується, що підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором.

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