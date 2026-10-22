Арешт рахунків за комуналку можна скасувати: коли українці можуть не платити борги

Українці можуть скасувати судовий наказ про стягнення боргу за комунальні послуги й домогтися зняття арешту з рахунків, якщо для цього є законні підстави. Навіть якщо про борг стало відомо лише після блокування банківської картки, можна звернутися до суду, а за наявності підстав – попросити поновити строк для оскарження.

Про це розповіла юристка Діна Дрижакова в коментарі медіа. За її словами, підставами для оскарження можуть бути неправильні нарахування, помилки в показниках лічильників, відсутність належних послуг або нарахування за період, коли людина фактично не користувалася житлом.

Чому про борги дізнаються після арешту рахунків

Ситуація, коли власник банківської картки раптово виявляє обмеження на рахунку через комунальну заборгованість, не є рідкістю. Людина може роками проживати у квартирі, оплачувати рахунки або взагалі не користуватися житлом, а згодом отримати повідомлення про стягнення значної суми.

За словами юристки, причини виникнення таких боргів бувають різними. Зокрема, заборгованість може утворитися через помилки в обліку споживання, несвоєчасне передавання показників лічильників або некоректні розрахунки з боку постачальника.

Інша поширена ситуація – нарахування за період, коли людина не проживала у квартирі. Це особливо актуально для українців, які виїхали за кордон, евакуювалися через бойові дії, перебували на тривалому лікуванні або отримали статус внутрішньо переміщеної особи.

Також спори виникають, якщо комунальні послуги фактично не надавалися або їхня якість не відповідала встановленим вимогам. У таких випадках споживач може вимагати перевірки нарахувань і перерахунку, якщо для цього є передбачені законом підстави.

Окреме питання – заборгованість, яка залишилася від попереднього власника квартири. Сам факт придбання житла не означає, що новий власник автоматично повинен сплатити всі старі борги попереднього господаря. Водночас необхідно перевірити умови договору та обставини конкретної справи.

Як скасувати арешт рахунків через комунальну заборгованість

Насамперед потрібно з'ясувати, на якій підставі арештували рахунки. Саме від цього залежатиме подальший алгоритм дій. Якщо обмеження накладено в межах виконавчого провадження на підставі судового наказу, необхідно отримати його копію, з'ясувати дату видачі та обставини вручення документів боржнику.

Також варто отримати інформацію про виконавче провадження й документи, на підставі яких державний або приватний виконавець застосував арешт. За словами Дрижакової, у багатьох випадках людина може звернутися до суду із заявою про скасування судового наказу. Однак для цього потрібно врахувати строки та процесуальні вимоги.

Важливо розуміти, що скасування судового наказу та зняття арешту з рахунків – це не тотожні дії. Після скасування наказу може знадобитися окремо вирішити питання про припинення виконавчих заходів і зняття арешту відповідно до обставин справи.

Що робити, якщо судовий наказ уже видали

Стягнення комунальних боргів нерідко відбувається в наказному провадженні. Його особливість полягає в тому, що суд може видати наказ без виклику сторін до засідання та без повноцінного розгляду спору за участю боржника. У результаті людина іноді дізнається про судове рішення лише тоді, коли отримує повідомлення про арешт банківського рахунку.

Згідно зі статтею 170 Цивільного процесуального кодексу України, боржник має право подати заяву про скасування судового наказу протягом 15 днів із дня вручення його копії. Водночас, закон передбачає винятки, зокрема для окремих категорій наказів.

Якщо цей строк пропущено, питання про можливість подання заяви залежить від конкретних обставин. Зокрема, коли людина не отримувала судових документів і дізналася про наказ лише після початку примусового стягнення, вона може просити поновити пропущений строк, навівши відповідні причини та докази.

Для цього необхідно підготувати заяву про скасування судового наказу й клопотання про поновлення процесуального строку, якщо воно потрібне. До документів варто додати підтвердження того, що людина не отримала наказ вчасно, наприклад відомості про вручення кореспонденції або документи, які пояснюють причини пропуску строку.

Саме лише блокування рахунку не означає, що суд автоматично поновить строк або скасує наказ. Суд оцінюватиме обставини та дотримання процесуальних вимог.

Якщо наказ скасують, постачальник комунальних послуг за наявності підстав зможе звернутися до суду з позовом. У такому разі спір розглядатимуть у позовному провадженні, де сторони зможуть подавати докази й аргументи щодо правильності нарахувань.

Чи можна не платити комунальний борг, якому понад три роки

Ще один важливий інструмент захисту – позовна давність. За загальним правилом, установленим статтею 257 Цивільного кодексу України, її тривалість становить три роки. У спорах про стягнення комунальної заборгованості може виникнути питання щодо застосування позовної давності до платежів, строк виконання яких настав понад три роки тому.

Однак існує важливий нюанс, борг не списується автоматично лише через те, що минуло три роки. Для застосування позовної давності боржник має заявити про це до ухвалення судового рішення. Якщо такої заяви не буде, суд за загальним правилом не застосовує позовну давність із власної ініціативи.

Крім того, конкретний результат залежить від обставин справи, зокрема від дат виникнення зобов'язань, можливих підстав для переривання позовної давності та правил, які діяли в певний період. Не варто також вважати, що підписання договору реструктуризації завжди автоматично поновлює строк щодо всього боргу.

Значення має зміст документа та те, чи свідчать відповідні дії про визнання конкретного зобов'язання. Тому перш ніж погоджуватися на реструктуризацію старої заборгованості, варто перевірити розрахунки й юридичні наслідки запропонованих умов.

З чого почати, якщо нарахували зайвий борг

Якщо споживач не погоджується із сумою заборгованості, юристка радить спочатку звернутися безпосередньо до постачальника послуг. Письмова вимога про звірку розрахунків дає змогу з'ясувати, за який період виник борг, які суми нарахували та чи врахували попередні платежі.

У зверненні варто попросити надати детальну інформацію про нарахування, платежі, застосовані тарифи та причини виникнення заборгованості. Якщо підприємство припустилося помилки, це може стати підставою для коригування суми без судового розгляду. Подальші дії залежать від конкретної ситуації.

якщо помилково врахували показники лічильника, потрібно надати фактичні показники та наявні підтвердження їх передавання;

якщо людина не проживала у квартирі, слід зібрати документи, які підтверджують відповідні обставини, і перевірити правила нарахування для конкретного виду послуг;

якщо послуги не надавалися або були неякісними, важливо мати акти-претензії, звернення до постачальника та інші докази порушень;

якщо борг належить попередньому власнику, необхідно підтвердити дату набуття права власності та перевірити договір купівлі-продажу;

якщо заборгованість уже стягують примусово, потрібно додатково отримати судові документи та відомості про виконавче провадження.

Письмові звернення краще зберігати разом із доказами їх подання та відповідями підприємства. Зазначається, що це допоможе відтворити послідовність подій і підтвердити позицію споживача під час можливого судового розгляду.

Які документи допоможуть оскаржити комунальний борг

У суді важливо не лише пояснити, чому людина не погоджується з нарахуваннями, а й підтвердити свої аргументи документально. Навіть якщо споживач упевнений, що борг виник через помилку постачальника, без доказів домогтися бажаного результату може бути складніше. Залежно від обставин справи варто підготувати:

квитанції про оплату комунальних послуг і банківські виписки;

показники лічильників та документи щодо їх передавання;

деталізацію нарахувань і розрахунок заборгованості від постачальника;

акти-претензії щодо ненаданих або неякісних послуг;

копії письмових звернень до комунального підприємства та отриманих відповідей;

документи про право власності на житло й дату його набуття;

підтвердження непроживання, якщо воно має значення для конкретних нарахувань;

копію судового наказу та документи щодо його вручення;

постанови й інші матеріали виконавчого провадження, якщо рахунки вже арештовано.

Не обов'язково всі ці документи знадобляться в кожній справі. Перелік доказів залежить від того, що саме оскаржує споживач: суму боргу, період нарахувань, належність зобов'язання чи процедуру примусового стягнення.

Як війна впливає на спори щодо комунальних платежів

Після початку повномасштабного вторгнення питання комунальних нарахувань стало особливо актуальним для людей, які були змушені залишити домівки або втратили доступ до житла. Евакуація, перебування за кордоном, статус внутрішньо переміщеної особи, пошкодження будинку чи його розташування на тимчасово окупованій території можуть мати значення під час оскарження нарахувань.

Проте сам факт відсутності у квартирі не означає автоматичного звільнення від усіх комунальних платежів. Правила залежать від виду послуги, обставин її надання, стану житла та законодавчих норм, які застосовуються до конкретного періоду. Наприклад, порядок нарахувань за спожиті ресурси може відрізнятися від правил оплати послуг з управління багатоквартирним будинком.

Тому українцям, які виїхали через війну, варто зберігати документи, що підтверджують їхні обставини, та звертатися до постачальників із письмовими заявами про перевірку нарахувань. Якщо справа вже дійшла до суду, такі документи можуть стати частиною доказової бази.

Які міфи про комунальні борги можуть зашкодити

Одна з найпоширеніших помилок – вважати, що якщо людина не проживала у квартирі, то їй узагалі не повинні були нараховувати плату. Насправді необхідно розглядати кожну послугу окремо та враховувати передбачені законом підстави для перерахунку.

Інше хибне переконання полягає в тому, що новий власник житла автоматично відповідає за всі борги попереднього господаря. Загальне правило не передбачає автоматичного переходу такого боргу лише через зміну власника, але конкретні договірні умови та обставини потрібно перевіряти.

Так само не можна просто ігнорувати заборгованість, якій понад три роки. Позовна давність потребує належного застосування в суді, а її вплив на конкретні платежі залежить від обставин справи.

Нарешті, отримання судового наказу не означає, що боржник позбавлений можливості захищати свої права. Якщо є підстави для заперечень, він може скористатися передбаченими законом процесуальними механізмами, зокрема звернутися із заявою про скасування наказу з дотриманням установлених вимог.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 23 жовтня 2026 року в Україні зміниться порядок взаємодії всіх банків із державними та приватними виконавцями. Йдеться про автоматичне стягнення боргів із рахунків. Наразі такий механізм діє лише для клієнтів держбанків, однак нову систему запровадять для всіх фінустанов.