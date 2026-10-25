Зима в Україні може бути важчою: яких відключень світла очікувати та що буде з опаленням

Взимку в Україні можливе погіршення ситуації з електропостачанням через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема об’єкти, які забезпечують передачу електроенергії до Києва. Найбільші ризики пов’язані з опаленням під час сильних морозів, а наслідки атак залежатимуть від масштабів пошкоджень і швидкості відновлення інфраструктури.

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Про це інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів в коментарі медіа. За його словами, під час оцінювання ризиків майбутньої зими важливо враховувати не лише інтенсивність російських атак, а й можливості українських енергетиків відновлювати пошкоджені об'єкти та погодні умови.

Чому взимку можуть частіше вимикати світло

Росія продовжує використовувати удари по енергетичній інфраструктурі як інструмент тиску на Україну. Напередодні холодів такі атаки становлять особливу загрозу, оскільки пошкодження енергетичних об'єктів можуть призводити до перебоїв з електропостачанням саме тоді, коли потреба в ньому зростає.

За оцінкою Фурси, нинішні наміри противника спрямовані не лише на загальне послаблення енергетичної системи країни. Окремим напрямком тиску може стати Київ, для забезпечення якого електроенергією важливе значення має робота інфраструктури, що передає її до міста.

"З Києва хочуть створити острів і обрубати доставку. Це змагання, росіяни будуть вибивати, ми будемо відновлювати", – пояснив банкір.

Фурса не вважає, що Росії вдасться повністю реалізувати сценарій руйнування енергетики, на який розраховує противник. Однак це не означає, що українці зможуть пройти опалювальний сезон без додаткових труднощів.

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"Чи є ймовірність, що в них вийде? Я думаю, що ні. Чи буде в нас ситуація з електроенергетикою гіршою, ніж зараз? Так, буде", – зазначив він.

Отже, навіть якщо енергетичну систему вдасться зберегти від повного руйнування, ризик перебоїв з електропостачанням залишатиметься. Їхня тривалість і масштаб залежатимуть від наслідків обстрілів, темпів відновлення обладнання та загального стану енергосистеми.

Чому українцям може бути складніше з опаленням

На думку Фурси, українці вже мають значний досвід життя в умовах відключень електроенергії. Попередні зими змусили домогосподарства, підприємства та установи пристосуватися до перебоїв, люди використовують альтернативні джерела живлення, зарядні станції та інші засоби, які допомагають переживати періоди без світла.

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Однак ситуація з опаленням є чутливішою. Якщо через російські атаки постраждають об'єкти теплової генерації або інша критично важлива інфраструктура, наслідки можуть бути особливо відчутними під час тривалих морозів.

У такому разі багато залежатиме від температури повітря. За відносно м'якої зими перебої з теплопостачанням можуть створювати менше проблем, ніж за сильних і тривалих холодів. Натомість за температури близько -20 градусів ситуація може стати значно складнішою для мешканців міст, де опалення залежить від централізованих систем.

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"Якщо буде зима, як минулого року, -20, тоді Кличко правий і краще бути десь в Ужгороді в цей момент. А якщо буде стандартна зима останніх 15 років, коли біля нуля, тоді це не смертельно", – сказав Фурса. Навіть за однакового рівня пошкоджень енергетичної інфраструктури наслідки для населення можуть суттєво відрізнятися залежно від температури та тривалості холодного періоду.

Чи може Україна самостійно виробляти системи Patriot

Окремо під час розмови Фурса торкнувся питання протиповітряної оборони та перспектив виробництва в Україні систем Patriot. Комплекси мають важливе значення для захисту від окремих типів повітряних загроз, зокрема балістичних ракет, які складно перехоплювати іншими засобами ППО.

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За словами банкіра, розраховувати на швидке налагодження в Україні повноцінного виробництва таких систем не варто. Він звернув увагу на складність технологій, необхідних для створення Patriot, а також на обмежені можливості виробництва окремих компонентів.

Зокрема, йдеться про високотехнологічні елементи ракет, системи наведення та інші складові, виготовлення яких потребує спеціалізованих виробничих потужностей. Саме тому передавання технологій і запуск виробництва не можна здійснити швидко лише завдяки політичним домовленостям.

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Фурса наголосив, що навіть ліцензійне виробництво Patriot є питанням далекої перспективи. Він припустив, що в майбутньому можливі варіанти співпраці з партнерами, зокрема Польщею, однак говорити про швидке створення такого виробництва наразі нереалістично.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, щоб підготувати одну людину до трьох діб без електроенергії та водопостачання з нуля, у 2026 році знадобиться орієнтовно 2,8-5,6 тис. грн на питну воду, продукти, павербанк, освітлення, ємності для технічної води, засоби гігієни та інші необхідні речі. Тим, хто має більший бюджет, можна додатково розглянути портативну зарядну станцію вартістю від 7-12 тис. грн.