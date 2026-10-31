Зеленський заявив про масштабні атаки РФ на енергетику: били по ТЕЦ та електропідстанціях

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Українцям назвали тариф на газТарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометрДо Білорусі прибули літаки з евакуйованими мешканцями Олешок: за кілька годин люди будуть в Україні. Фото і відеоДо Білорусі прибули літаки з евакуйованими мешканцями Олешок: за кілька годин люди будуть в Україні. Фото і відеоНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіНавроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в ПольщіЯк довго не буде світлаУкраїнцям назвали нові графіки відключення електроенергії: де найгірша ситуація"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. Відео"Шлях до поразки": російський пропагандист зробив несподіване зізнання про удари по великих містах України. ВідеоВідвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із "Гри престолів" під час візиту в УкраїнуВідвідав місце російського удару та Чорнобильську АЕС: стало відомо, де вже побував Ланністер із "Гри престолів" під час візиту в УкраїнуДва місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відеоДва місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відеоРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівРосія атакувала Україну дронами, сили ППО збили 105 зі 134 БпЛА: наслідки ворожих ударівБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниБули завербовані Росією: в Уганді розповіли, скільки їх громадян загинуло на війні проти УкраїниАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в УкраїніАномальне тепло чи холод: кліматологиня розповіла, якою буде зима в Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Зеленський заявив про масштабні атаки РФ на енергетику: били по ТЕЦ та електропідстанціях

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
510
Як Росія атакує об'єкти енергетики
Як Росія атакує об'єкти енергетики. Джерело: ДСНС в Полтавській області

Росіяни здійснили черговий масовий удар по об'єктам цивільної інфраструктури. Зокрема, "шахедами" вдарили по ТЕЦ у Києві. А в Дніпропетровській області лише за ніч з 30 на 31 жовтня атакували чотири електропідстанції

Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram президент Володимир Зеленський. "Вчора ввечері російські "шахеди" вдарили по ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ. У Дніпрі та Харкові були удари по залізничній інфраструктурі. На Дніпровщині Росія атакувала й об'єкт газорозподілу", – повідомив президент. 

Росія атакувала енергетику

Росія атакувала енергетику. Джерело: Telegram Володимира Зеленського

Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
6,1 т.
Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві й не лише та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла
6,1 т.
Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві й не лише та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
1,8 т.
Українцям масово приходять листи "з боргами за світло" від ДТЕК: чому їм не можна вірити
1,8 т.
Українцям масово приходять листи "з боргами за світло" від ДТЕК: чому їм не можна вірити
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
5,0 т.
За світло можуть нарахувати неіснуючий борг: що має зробити кожен, щоб отримати правильні платіжки
5,0 т.
За світло можуть нарахувати неіснуючий борг: що має зробити кожен, щоб отримати правильні платіжки

Після цих російських ударів складна ситуація з електропостачанням в регіонах. Без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області. Без світла ще понад 80 тисяч родин на Київщині. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів і роблять все для відновлення електропостачання.

"Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні. Потрібні сильні кроки дійсно в напрямку миру. Це санкції проти агресора й нові пакети підтримки України. Дякую всім, хто допомагає", – заявив Зеленський. 

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.

Схожі теми
енергетична незалежністьТЕС і ТЕЦелектроенергія"Укренерго"Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!