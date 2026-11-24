Через систематичні російські обстріли з міста Краматорськ на Донеччині виїжджають не лише прості мешканці, але й робітники комунальних компаній, що створює додаткове навантаження на підприємства ЖКГ. Лише за останні три місяці звільнилося близько 200 працівників місцевого водоканалу.

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Про це розповів в інтерв’ю директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко. Він називає звільнення таких працівників процесом, що не зупиняється.

"Постійно люди звільняються і постійно виїжджають. За останні три місяці звільнилось близько 200 робітників", – зазначає Яковенко.

Він визнає: ані застерегти, ані допомогти підлеглим від обстрілів неможливо. Тому їх звільняють одразу після надходження відповідної заяви – без відтягування на завтра-післязавтра.

"Життя воно одне і здоров'я одне – це головне в житті. І головне зараз – зв'язок з людьми. Коли нема зв'язку – це найгірше, що може бути, коли ти не знаєш, що сталося, яка допомога потрібна і які дії треба приймати. Це головне", – каже Валентин Яковенко.

При цьому він запевняє, що не відправляє ремонтні бригади у райони, щодо яких надійшла інформацію про імовірну небезпеку. Втім, "полювання" на місцевих комунальників триває і вдень, і вночі.

На цьому тлі директор Краматорського водоканалу зізнався: якби був не керівником, а звичайним працівником, сам би вже у місті не знаходився.

Краматорськ просять евакуювати

З огляду на ситуацію у місті колишній міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав організувати евакуацію мешканців Краматорська і працівників місцевих комунальних служб. Він пов'язав це із тривалими перебоями з водою, електроенергією та теплом, а також небезпекою для ремонтних бригад, які відновлюють інфраструктуру під обстрілами.

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"Люди виїжджають, але в місті залишаються ті, хто не може зробити цього самостійно. Їм треба допомогти виїхати. Так само треба подбати про працівників комунальних служб, які досі намагаються підтримувати життя міста й ризикують собою на кожному виїзді. Звертаюся до влади й військової адміністрації. Потрібно вже зараз ухвалити рішення про організовану евакуацію з Краматорська – і мешканців, і працівників комунальних служб", – пояснив Жданов.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, Валентин Яковенко також попереджає, що Краматорськ може повністю залишитися без централізованого водопостачання. За його словами, альтернативні джерела води зможуть забезпечити лише 10-15% мешканців.

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