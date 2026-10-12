Який тариф на світло встановлять з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кВт*год
У листопаді українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт·год. Ба більше, підвищення тарифів не слід очікувати щонайменш до кінця квітня 2027 року.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що також до 30 квітня продовжили дію пільгового тарифу в розмірі 2,64 грн/кВт·год.
Втім, підкреслив міністр, він діятиме не для всіх. Скористатися тарифом зможуть лише власники будинків:
- з електроопаленням;
- без газифікації або централізованого теплопостачання.
"Уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів", – йдеться в повідомленні.
Що варто робити всім, хто платить за комунальні послуги
Разом із тим юристи радять українцям не викидати квитанції після оплати електроенергії, газу, води тощо. Навпаки, їх слід зберігати протягом 5 років – адже у разі виникнення суперечок із постачальниками саме ці документи можуть допомогти вирішити питання на свою користь. Річ у тім, що:
- Квитанції підтверджують факт оплати комунальних послуг.
- Ці документи також мають важливе значення у разі судових спорів – адже вони дають змогу довести відсутність заборгованості, а також відстояти права споживача у конфліктах із підприємствами житлово-комунальної сфери.
"Навіть сумлінні платники можуть зіткнутися з проблемами: втрачені дані в системах обліку або технічні помилки призводять до появи уявних боргів. У такій ситуації саме квитанції – є головним підтвердженням того, що послуги було сплачено вчасно та в повному обсязі", – йдеться в матеріалі "На пенсії".
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас навіть коли побутова техніка не працює, вона може споживати електроенергію. Однак лише якщо вона підключена до розетки, тобто перебуває в режимі очікування.
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