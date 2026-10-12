Який тариф на світло встановлять з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кВт*год

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Перехід України на євро – у Нацбанку зробили заявуПерехід України на євро: в НБУ зробили заяву щодо скасування гривні"Київстар" примусово підвищує тарифи для своїх абонентівЗалишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищує тарифи для своїх абонентівВ Україні різко переписали ціни на яйцяВ Україні різко переписали ціни на яйця: скільки тепер коштує десяток"Очікуємо, що Путін виконає те, про що сказав Трамп": Зеленський віддав накази ЗСУ щодо енергетичного перемир'я. Відео"Очікуємо, що Путін виконає те, про що сказав Трамп": Зеленський віддав накази ЗСУ щодо енергетичного перемир'я. ВідеоУкраїнцям не вистачає квартирВільне житло в дефіциті, українцям не вистачає квартир: де орендувати практично неможливоРозвідники ГУР знешкодили дві групи російського спецназу і взяли полоненого. ВідеоРозвідники ГУР знешкодили дві групи російського спецназу і взяли полоненого. ВідеоРосія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відеоРосія атакувала реактивними дронами Івано-Франківськ: загинули троє людей, є руйнування. Фото та відео"Якби ви не знали, хто такий Трамп..." Майк Тайсон зробив несподіване зізнання щодо президента США. Відео"Якби ви не знали, хто такий Трамп..." Майк Тайсон зробив несподіване зізнання щодо президента США. Відео"Потрібні асиметричні відповіді": Хмара розповів про ураження пускових установок балістичних ракет РФ"Потрібні асиметричні відповіді": Хмара розповів про ураження пускових установок балістичних ракет РФЗнаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. ФотофактЗнаменита українська тенісистка одягла сукню з вирізом на грудях і викликала фурор у Китаї. Фотофакт

Який тариф на світло встановлять з 1 листопада 2026 року: скільки доведеться платити за 1 кВт*год

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
icon 18
Озвучено тариф на світло в Україні з 1 листопада
Озвучено тариф на світло в Україні з 1 листопада. Джерело: Unsplash

У листопаді українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом4,32 грн за 1 кВт·год. Ба більше, підвищення тарифів не слід очікувати щонайменш до кінця квітня 2027 року.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що також до 30 квітня продовжили дію пільгового тарифу в розмірі 2,64 грн/кВт·год.

Втім, підкреслив міністр, він діятиме не для всіх. Скористатися тарифом зможуть лише власники будинків:

  • з електроопаленням;
  • без газифікації або централізованого теплопостачання.

"Уряд продовжив дію ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів", – йдеться в повідомленні.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 4,8 т.
Відсутність води та "нові" графіки відключень світла: киян попередили про зміни після атаки РФ
icon 4,8 т.
Відсутність води та "нові" графіки відключень світла: киян попередили про зміни після атаки РФ
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 1,0 т.
Ці прилади непомітно "з'їдають" гроші українців: як зменшити платіжки за електроенергію
icon 1,0 т.
Ці прилади непомітно "з'їдають" гроші українців: як зменшити платіжки за електроенергію
Анна ПавловаАнна Павлова
icon 987
Енергетики оголосили графік відключень на 12 жовтня: де не буде світла у понеділок
icon 987
Енергетики оголосили графік відключень на 12 жовтня: де не буде світла у понеділок
У листопаді українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом

У листопаді українці платитимуть за електроенергію за поточним тарифом. Джерело: Денис Шмигаль

Що варто робити всім, хто платить за комунальні послуги

Разом із тим юристи радять українцям не викидати квитанції після оплати електроенергії, газу, води тощо. Навпаки, їх слід зберігати протягом 5 років – адже у разі виникнення суперечок із постачальниками саме ці документи можуть допомогти вирішити питання на свою користь. Річ у тім, що:

  • Квитанції підтверджують факт оплати комунальних послуг.
  • Ці документи також мають важливе значення у разі судових спорів – адже вони дають змогу довести відсутність заборгованості, а також відстояти права споживача у конфліктах із підприємствами житлово-комунальної сфери.

"Навіть сумлінні платники можуть зіткнутися з проблемами: втрачені дані в системах обліку або технічні помилки призводять до появи уявних боргів. У такій ситуації саме квитанції – є головним підтвердженням того, що послуги було сплачено вчасно та в повному обсязі", – йдеться в матеріалі "На пенсії".

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас навіть коли побутова техніка не працює, вона може споживати електроенергію. Однак лише якщо вона підключена до розетки, тобто перебуває в режимі очікування.

Схожі теми
УкраїнаелектроенергіяЕнергетикаМіністерство енергетики УкраїнитарифиДенис ШмигальДенис Шмигаль
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись