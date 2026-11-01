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Як зробити, щоб у квартирі було більше світла: українцям назвали головне правило встановлення сонячних панелей

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
87
Як правильно встановлювати сонячні панелі в квартирі
Як правильно встановлювати сонячні панелі в квартирі

Сторона будинку дуже важлива під час встановлення сонячних панелей у квартирі. За словами фахівців, від того, у який бік світу буде "дивитися" прилад, залежатиме й вироблення – тобто обсяг виробленої енергії.

Найкращий варіант, ідеться в матеріалі OBOZ.UA, – південна орієнтація. Адже на широтах України "вона забезпечує максимальне річне вироблення енергії".

"Найменш вигідна – чисто північна сторона: там панелі отримують лише розсіяне світло, і виробіток падає на 40-60%, порівняно з південною. У такому разі встановлення не рекомендується, або пропонується мінімальна систему виключно для підживлення акумулятора у світлий час доби", – зазначили спеціалісти компанії.

Що ще потрібно враховувати під час встановлення сонячних панелей

Окрім того, акцентували вони, важливо також враховувати реальне затінення – оскільки воно також зменшує генерацію електроенергії. Йдеться, зокрема, про:

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  • сусідні будинки;
  • дерева;
  • антени.

Скільки світла дають сонячні панелі взимку

Загалом же, зазначається, 1 кВт потужності сонячних панелей за південної орієнтації та без затінення дає в середньому 3,5-4,5 кВт*год на добу влітку та 0,8-1,5 кВт*год взимку. За рік це складає приблизно 1000-1200 кВт*год на 1 кВт потужності.

"Тобто система на 1 кВт виробить орієнтовно 1000-1200 кВт*год за рік. А система на 4-5 кВт (типова для невеликого даху чи кількох панелей на балконі, залежно від наявної площі) – 4000-5500 кВт*год/рік", – пояснили фахівці.

Утім, наголосили вони, ці цифри – усереднені по місяцях. Адже:

  • травень-серпень дають 60-65% річного виробітку;
  • листопад-січень – лише 5-8%.

"Взимку виробіток падає у 3-6 разів, порівняно з літом – через коротший світловий день, низьке положення сонця та часту хмарність. Для Києва та центральної України грудень-січень дають лише 0,5-1 кВт*год на добу з 1 кВт потужності панелей, тоді як червень-липень – 4,5-5,5 кВ*год", – констатували спеціалісти.

Разом з тим, зазначили вони, в похмурий день генерація складає лише близько 10-20% від сонячного. Оскільки панелі хоч і використовують розсіяне світло, але значно менш ефективно.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям не потрібно отримувати окремий дозвіл для встановлення сонячних панелей на балконі чи лоджії власної квартири. Річ у тім, що їх прирівнюють до розміщення побутового обладнання.

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Сонячні панеліУкраїнасонячна енергіяелектроенергіяЕнергетика
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