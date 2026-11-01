Як зробити, щоб у квартирі було більше світла: українцям назвали головне правило встановлення сонячних панелей

Сторона будинку дуже важлива під час встановлення сонячних панелей у квартирі. За словами фахівців, від того, у який бік світу буде "дивитися" прилад, залежатиме й вироблення – тобто обсяг виробленої енергії.

Відео дня

Найкращий варіант, ідеться в матеріалі OBOZ.UA, – південна орієнтація. Адже на широтах України "вона забезпечує максимальне річне вироблення енергії".

"Найменш вигідна – чисто північна сторона: там панелі отримують лише розсіяне світло, і виробіток падає на 40-60%, порівняно з південною. У такому разі встановлення не рекомендується, або пропонується мінімальна систему виключно для підживлення акумулятора у світлий час доби", – зазначили спеціалісти компанії.

Що ще потрібно враховувати під час встановлення сонячних панелей

Окрім того, акцентували вони, важливо також враховувати реальне затінення – оскільки воно також зменшує генерацію електроенергії. Йдеться, зокрема, про:

сусідні будинки;

дерева;

антени.

Скільки світла дають сонячні панелі взимку

Загалом же, зазначається, 1 кВт потужності сонячних панелей за південної орієнтації та без затінення дає в середньому 3,5-4,5 кВт*год на добу влітку та 0,8-1,5 кВт*год взимку. За рік це складає приблизно 1000-1200 кВт*год на 1 кВт потужності.

"Тобто система на 1 кВт виробить орієнтовно 1000-1200 кВт*год за рік. А система на 4-5 кВт (типова для невеликого даху чи кількох панелей на балконі, залежно від наявної площі) – 4000-5500 кВт*год/рік", – пояснили фахівці.

РЕКЛАМА

Утім, наголосили вони, ці цифри – усереднені по місяцях. Адже:

травень-серпень дають 60-65% річного виробітку;

листопад-січень – лише 5-8%.

"Взимку виробіток падає у 3-6 разів, порівняно з літом – через коротший світловий день, низьке положення сонця та часту хмарність. Для Києва та центральної України грудень-січень дають лише 0,5-1 кВт*год на добу з 1 кВт потужності панелей, тоді як червень-липень – 4,5-5,5 кВ*год", – констатували спеціалісти.

Разом з тим, зазначили вони, в похмурий день генерація складає лише близько 10-20% від сонячного. Оскільки панелі хоч і використовують розсіяне світло, але значно менш ефективно.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям не потрібно отримувати окремий дозвіл для встановлення сонячних панелей на балконі чи лоджії власної квартири. Річ у тім, що їх прирівнюють до розміщення побутового обладнання.