Вода з крану може стати небезпечною: скільки літрів потрібно мати українцям, щоб пережити тривалі перебої

Унаслідок ворожих обстрілів, аварій на водопровідних мережах та блекаутів у населених пунктах України зберігається ризик раптового припинення водопостачання. Аби убезпечити себе і рідних, слід мати запас питної води на 72 години з розрахунку щонайменше 3 літри на особу на добу.

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Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ). Фахівці опублікували чіткий алгоритм дій для громадян, як убезпечити себе та зберегти здоров’я в умовах відсутності води.

Безпечні джерела води

У разі зникнення води експерти закликають першочергово стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади, ДСНС, водоканалів та обласних центрів контролю та профілактики хворобам. Саме там інформуватимуть про причини й орієнтовну тривалість аварії, а також про пункти підвезення питної води. За відсутності зв’язку радять звертатися до старост чи виконкомів громад. Основними безпечними джерелами під час надзвичайної ситуації є:

бутильована вода;

вода з офіційних пунктів підвезення;

джерела, безпечність яких офіційно підтверджена фахівцями.

Використовувати воду з неперевірених копанок, криниць, свердловин чи відкритих водойм суворо заборонено.

Небезпека водопровідної води після аварій

Одразу після відновлення водопостачання або під час падіння тиску в трубах вживати воду з-під крана безперешкодно не можна. Через пошкодження до системи можуть потрапляти ґрунтові та навіть стічні води, які містять небезпечні мікроорганізми.

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Якщо альтернативних джерел немає, воду з крана обов'язково потрібно кип'ятити – довести до сильного кипіння й дати охолонути природним шляхом. Звичайні побутові фільтри лише покращують смак, але не здатні знищити бактерії та віруси.

Коли не допоможе навіть кип'ятіння

Фахівці застерігають обов'язково перевіряти воду на зовнішні ознаки забруднення. Воду категорично заборонено використовувати для будь-яких потреб, якщо вона:

має запах каналізації, пального, бензину, фарби чи хімікатів;

вкрита райдужною плівкою або утворює стійку піну;

змінила колір чи має сторонні домішки.

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