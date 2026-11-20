У п'ятницю, 20 листопада, після масованого російського обстрілу в Україні посилилися відключення світла. У Києві, частині районів Дніпропетровської, а також у Харківській і Полставській областя діє аварійний (екстрений) режим відключень – споживачів не можуть заздалегідь попередити про відсутність світла. Раннього ранку поза графіками відключали також мешканців Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей, але тепер там діє погодинний графік.

Відео дня

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

Через атаку РФ на інфраструктуру ситуація в енергосистемі є вкрай складною , констатували енергетики. Відключення вперше за довгий час сталися в західних областях країни.

, констатували енергетики. Відключення вперше за довгий час сталися в західних областях країни. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж.

Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж. Для ударів по енергетиці окупанти використали ракети з касетними бойовими частинами, щоб завдати якомога більших руйнувань.

З вечора планувалося, що світло вимикатимуть лише за графіками в обсязі від 0,5 до 3 черг (тобто максимум половину споживачів одночасно). Утім, реальна ситуація може відрізнятися.

(тобто максимум половину споживачів одночасно). Утім, реальна ситуація може відрізнятися. Крім обстрілів, світло може зникати через аварії на мережах. Зокрема, 34 тис. абонентів у Чернігівському районі зранку залишились знеструмленими.

Відключення світла 20 листопада: ситуація в регіонах

Київ

Діють екстрені відключення електроенергії. Причиною, як повідомили в ДТЕК, стало пошкодження обладнання та перевантаження мереж.

Також через масовану атаку без світла залишилася частина мешканців Печерського, Солом’янського, Голосіївського, Дніпровського та Дарницького районів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Київська область

Через аварію в мережі було частково знеструмлено Білоцерківський район. У решті області діють погодинні графіки, однак зведеного розкладу ДТЕК не публікує.

Львівська область

Зранку в області запроваджували аварійній відключення не за графіками. Утім, з 08:30 тут діє погодинний розклад, який було оновлено після 10:00:

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Закарпаття

Вперше за довгий час у Закарпатській області запроваджено графіки відключень світла. Зранку знеструмлення відбувалися без попередження, тепер діє погодинний режим. Графік оновлено:

Головні історії дня

"Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни", – заявили в "Закарпаттяобленерго".

Прикарпаття

Зранку було застосовано аварійні відключення. Але з 08:30 діють графіки, які пізніше було оновлено:

"За можливості не користуйтеся ліфтами, особливо якщо ситуація з електропостачанням нестабільна. Якщо у вас зараз є електропостачання, зарядіть телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. Зробіть запас води, адже під час вимкнень можуть виникати перебої з водопостачанням", – заявили в "Прикарпаттяобленерго".

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Дніпропетровська область

У м. Дніпро, Кам'янське, Самар, Павлоград, Дніпровський, Самарівський, Павлоградський, Солонянський, Царичанський р-ни діють екстрені відключення. У решті області – графіки стабілізаційних відключень:

Харківська область

Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють і погодинні графіки:

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1.1 – 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години);

– 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години); 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин); 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години);

– 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години); 3.2 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години);

– 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години); 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин); 5.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години);

– 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години); 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);

– 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години); 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години).

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Полтавська область

У регіоні діють аварійні відключення. Також було опубліковано погодиний графік із такими обсягами:

з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1,5 черги;

з 06:00 по 11:30 – 2 черги;

з 11:30 по 22:00 – 3 черги.

з 22:00 по 23:59 – 2 черги.

Хмельницька область

Діє погодинний графік. Розклад було оновлено:

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1.1 – 10:30-15:00, 20:00-24:00;

– 10:30-15:00, 20:00-24:00; 1.2 – 10:30-15:00, 19:00-22:00;

– 10:30-15:00, 19:00-22:00; 2.1 – 13:00-17:00, 19:00-22:00;

– 13:00-17:00, 19:00-22:00; 2.2 – 11:00-15:00, 19:00-22:00;

– 11:00-15:00, 19:00-22:00; 3.1 – 15:00-19:00, 22:00-24:00;

– 15:00-19:00, 22:00-24:00; 3.2 – 15:00-17:00, 19:00-22:00;

– 15:00-17:00, 19:00-22:00; 4.1 – 11:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00;

– 11:00-15:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00; 4.2 – 10:00-13:00, 15:00-19:00;

– 10:00-13:00, 15:00-19:00; 5.1 – 09:30-11:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00;

– 09:30-11:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00; 5.2 – 11:00-15:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00;

– 11:00-15:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00; 6.1 – 07:30-11:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00;

– 07:30-11:00, 15:00-17:00, 19:00-22:00; 6.2 – 07:30-11:00, 15:00-19:00, 22:00-24:00.

Сумська область

Діють погодинні відключення. Оновлений графік передбачає, що світла може не бути сумарно до 12 годин за добу.

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Вінницька область

У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

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Одеська область

Через атаку ворога зникло світло в частині Одеського та Роздільнянського районів – знеструмлено 41 тис. абонентів. У решті області 07:30 до 24:00 діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Запорізька область

Введено погодинні відключення. Графік змінився:

1.1 – 10:00-14:00, 18:00-23:00;

– 10:00-14:00, 18:00-23:00; 1.2 – 19:00-24:00;

– 19:00-24:00; 2.1 – 13:30-18:30;

– 13:30-18:30; 2.2 – 08:30-13:30, 23:30-24:00;

– 08:30-13:30, 23:30-24:00; 3.1 – 12:00-17:00;

– 12:00-17:00; 3.2 – 17:30-22:30;

– 17:30-22:30; 4.1 – 13:00-18:00;

– 13:00-18:00; 4.2 – 07:30-10:30, 14:30-19:30;

– 07:30-10:30, 14:30-19:30; 5.1 – 07:30-09:00, 21:00-24:00;

– 07:30-09:00, 21:00-24:00; 5.2 – 10:00-15:00;

– 10:00-15:00; 6.1 – 16:30-21:30;

– 16:30-21:30; 6.2 – 07:30-12:30, 22:30-24:00.

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Чернігівська область

Діють відключення за графіками. Розклад такий:

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Загальний графік оновлено:

1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00;

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00; 1.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 12:00-14:00, 18:00-20:00; 2.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00;

– 10:00-12:00, 16:00-18:00; 2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 12:00-14:00, 18:00-20:00; 3.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00;

– 14:00-16:00, 18:00-20:00; 3.2 – 13:00-15:00, 20:00-22:00;

– 13:00-15:00, 20:00-22:00; 4.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 12:00-14:00, 18:00-20:00; 4.2 – 14:00-16:00, 20:00-22:00;

– 14:00-16:00, 20:00-22:00; 5.1 – 14:00-16:00, 20:00-22:00;

– 14:00-16:00, 20:00-22:00; 5.2 – 16:00-18:00, 22:00-24:00;

– 16:00-18:00, 22:00-24:00; 6.1 – 10:00-12:00, 20:00-22:00;

– 10:00-12:00, 20:00-22:00; 6.2 – 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00.

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Водночас у низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філій:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).

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Також протягом дня в Уманському районі можливі незначні відхилення від графіків погодинних відключень електроенергії.

Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 00:00 до 06:00 – 1 черга;

з 06:00 до 08:00 – 2 черги;

з 08:00 до 15:00 – 3 черги;

з 15:00 до 22:00 – 2,5 черги;

з 22:00 до 24:00 – 2 черги.

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Тернопільська область

Діють погодинні відключення. Утім, графіки зачеплять не всі групи:

Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:

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Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, через відключення світла у квартирах українців стрибає напруга. Енергетики пояснили, що потрібно робити, щоб не згоріла техніка.