В Україні готують запуск єдиної цифрової платформи, через яку громадяни зможуть повідомляти про відсутність світла, тепла та води, а уряд отримуватиме дані для оперативного реагування на аварії. До відновлювальних робіт також планують залучати Державну спеціальну службу транспорту та резерв військових інженерів і електриків, щоб пришвидшити ремонт інфраструктури, зокрема у прифронтових регіонах.

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Про це повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Уряд планує використовувати звернення громадян, щоб оперативніше відстежувати аварійні ситуації, бачити реальну картину перебоїв у різних регіонах та реагувати на проблеми цілодобово.

Як українці зможуть повідомляти про відсутність комунальних послуг

Над створенням нового сервісу працюють Міністерство цифрової трансформації та Міністерство розвитку громад і територій. Платформу розробляють за дорученням президента, а її головна мета – централізувати інформацію про перебої з базовими комунальними послугами та забезпечити оперативніше реагування на них.

Йдеться про ситуації, коли в окремих будинках, районах чи населених пунктах тривалий час немає електроенергії, опалення або води. Зараз інформація про такі проблеми може надходити через різні канали, а новий цифровий інструмент має допомогти уряду отримувати більш систематизовані дані про те, де саме виникають перебої та наскільки критичною є ситуація.

Корецький пояснив, що ці дані необхідні для розуміння реального стану забезпечення населення базовими послугами та організації роботи відповідальних служб. За його словами, система має дозволити реагувати на повідомлення цілодобово – у режимі 24/7.

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"Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції. Ці дані потрібні, щоб ми бачили реальну картину і реагували у режимі 24/7", – зазначив глава уряду.

Водночас, наразі не повідомляється, коли саме платформу запустять, чи буде вона доступна через сайт або мобільний застосунок, чи зможуть українці додавати фотографії, вказувати адресу та відстежувати статус своїх звернень. Також не оприлюднено подробиць про механізм розгляду заявок і строки реагування на них.

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До аварійних ремонтів залучатимуть додаткові сили

Паралельно уряд опрацьовує можливість залучення до відновлення пошкодженої комунальної інфраструктури Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), яка підпорядковується Міністерству оборони. Таке рішення пов'язане з необхідністю швидше усувати пошкодження в складних умовах, зокрема у прифронтових регіонах.

За словами прем'єр-міністра, цивільні комунальні служби не завжди мають необхідні ресурси, спеціалізовану техніку та можливості для оперативної роботи в умовах бойових дій. Державна спеціальна служба транспорту, яка має відповідні технічні ресурси та досвід роботи у складних обставинах, може стати додатковою підтримкою для комунальників у разі масштабних аварій або пошкоджень.

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Уряд уже опрацював механізм такого залучення за президентським дорученням. Очікується, що це допоможе посилити ремонтні бригади та прискорити відновлення важливих об'єктів інфраструктури, коли власних сил комунальних підприємств буде недостатньо.

Електриків та інженерів із військових підрозділів направлять до резерву

Ще один напрям підготовки – формування резерву спеціалістів, які зможуть долучатися до ремонтних і відновлювальних робіт. Міністерство оборони спільно із Збройними силами України має визначити військовослужбовців із відповідною професійною підготовкою, зокрема інженерів та електриків.

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Для цього планують актуалізувати списки таких фахівців та організувати їх за регіональним принципом. Зазначається, що це дозволить у разі необхідності оперативніше залучати людей до відновлення інфраструктури в конкретних областях.

Уряд розглядає цей механізм як додаткову допомогу цивільним службам, а не заміну їхньої роботи. Резерв спеціалістів має стати одним із інструментів, який допоможе реагувати на складні аварійні ситуації, коли одночасно виникає потреба у великій кількості кваліфікованих працівників.

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Поки єдину державну платформу не запустили, для повідомлення про проблеми з електропостачанням у деяких випадках використовують інші канали комунікації. Зокрема, ДТЕК спільно з Національною платформою ОСББ запустили чат-бот для представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та керуючих компаній.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, попит на товари для енергонезалежності в Україні стрімко зростає, за липень-жовтень 2026 року кількість замовлень інверторів збільшилася на 538%, зарядних станцій – на 126%, а павербанків та акумуляторів – на 82%. Найбільше українці витрачають на генератори – у середньому 21 707 грн, тоді як замовлення техніки з-за кордону дозволяють заощадити на окремих моделях до 36%.