Відключення світла 28 жовтня: де діятимуть графіки та скільки годин не буде електроенергії

У середу, 28 жовтня, у частині регіонів України продовжать діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Зокрема, обмеження запроваджують у Києві, Київській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. За вказівкою "Укренерго", протягом доби обсяг відключень становитиме від 1,5 до 2,5 черги. Водночас у Чернігові через аварію на кабельній лінії без електропостачання залишилися близько 2,2 тисячі абонентів.

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Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення електроенергії 28 жовтня: головне, що потрібно знати

для всіх категорій споживачів у визначених регіонах графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 23:59, обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черги;

для промисловості та бізнесу з 06:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки обмеження потужності;

у різних областях час відключень відрізняється, щоб дізнатися, коли саме не буде світла за конкретною адресою, необхідно перевірити свою чергу та підчергу на ресурсах місцевого оператора;

у Чернігові зафіксовано окреме аварійне знеструмлення близько 2,2 тисячі абонентів через пошкодження кабельної лінії;

енергетики попереджають, що в разі погіршення ситуації в енергосистемі графіки можуть коригуватися, а обсяг обмежень – змінюватися.

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об'єктів енергосистеми можливості забезпечувати споживачів електроенергією залишаються обмеженими.

Споживачів, у яких є світло, просять користуватися електроприладами ощадливо. Після відновлення електропостачання не варто одночасно вмикати всі потужні пристрої, щоб не створювати додаткового навантаження на мережу.

Графіки відключення світла в регіонах сьогодні

Київ

У середу, 28 жовтня, у столиці продовжать застосовувати погодинні відключення за командою "Укренерго". Для Києва не передбачено єдиного загального графіка за групами споживачів, який підходив би всім адресам. Щоб дізнатися, коли саме у конкретному будинку можуть вимикати електроенергію, необхідно перевірити інформацію за адресою. Знайти свій графік можна кількома способами:

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у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Розклад може змінюватися протягом дня залежно від ситуації в енергосистемі. Тому перед запланованими справами, для яких потрібна електроенергія, варто повторно перевіряти інформацію за своєю адресою.

Київська область

На Київщині 28 жовтня також застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Розклад залежить від конкретної адреси та черги споживача. Щоб підготуватися до можливих знеструмлень, жителям області варто перевірити актуальну інформацію на офіційних ресурсах оператора системи розподілу.

Головні історії дня

У разі змін у графіках енергетики обіцяють повідомляти про них у своєму Telegram-каналі. Важливо враховувати, що опублікований розклад може коригуватися протягом доби. Тому попередньо визначені години відключень не варто сприймати як незмінні за будь-яких обставин.

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Полтавська область

У Полтавській області 28 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень. За інформацією "Полтаваобленерго", обсяг обмежень протягом дня змінюватиметься залежно від визначених часових проміжків. Графік на середу передбачає такий розподіл:

з 06:00 до 10:00 – 1,5 черги;

з 10:00 до 15:00 – 2 черги;

з 15:00 до 21:00 – 2,5 черги;

з 21:00 до 23:59 – 1,5 черги.

Отже, найбільший обсяг обмежень у Полтавській області передбачений у другій половині дня – із 15:00 до 21:00. У цей період відключення можуть охоплювати більшу кількість споживачів, ніж у ранкові та пізні вечірні години.

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Водночас кількість черг не означає, що електроенергії не буде в усіх мешканців області одночасно. Фактичний час знеструмлення залежить від того, до якої черги та підчерги належить конкретна адреса.

Чернігівська область

У Чернігівській області 28 жовтня за вказівкою НЕК "Укренерго" діятимуть графіки погодинних відключень. В обленерго попередили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі розклад можуть переглядати.

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Окремо в Чернігові сталася аварія на кабельній лінії, через яку без електропостачання залишилися близько 2,2 тисячі абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії. Енергетики закликають мешканців області ощадливо споживати електроенергію, особливо якщо їхні будинки підключені до ліній, що живлять об'єкти критичної інфраструктури.

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Черкаська область

У Черкаській області графіки погодинних відключень діятимуть 28 жовтня з 06:00 до 24:00. В "Черкасиобленерго" пояснили, що обмеження запроваджують через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак.

Для споживачів оприлюднили розклад за шістьма чергами, кожна з яких поділяється на дві підчерги. Час відсутності електроенергії відрізняється залежно від належності адреси до відповідної групи.

1.1: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00.

1.2: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00.

2.1: 10:00–12:00, 15:00–17:00, 20:00–22:00.

2.2: 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

3.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–19:00.

3.2: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 18:00–20:00.

4.1: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

4.2: 06:00–08:00, 13:00–15:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00.

5.1: 11:00–13:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00.

5.2: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–21:00.

6.1: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00.

6.2: 09:00–11:00, 14:00–16:00, 19:00–21:00.

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Отже, для частини споживачів відключення передбачені вже вранці, а для інших основні обмеження припадають на денні та вечірні години. Деякі підчерги мають три проміжки без електроенергії, а для підчерги 4.2 передбачено чотири такі періоди.

Сумська область

У Сумській області 28 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, визначених НЕК "Укренерго". В "Сумиобленерго" наголошують, що розклад може змінюватися протягом доби залежно від стану енергосистеми.

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Енергетики також закликають дотримуватися правил безпечного користування електроприладами. Під час відключення бажано від'єднати чутливу техніку від мережі, щоб зменшити ризик пошкодження через можливі коливання напруги після відновлення електропостачання.

Коли світло з'являється, не варто одночасно вмикати всі прилади, особливо ті, що споживають багато електроенергії. Зазначається, що це допомагає знизити навантаження на мережу в періоди відновлення живлення.

Харківська область

У Харківській області в середу, 28 жовтня, графіки погодинних відключень діятимуть із 06:00 до 24:00. Орієнтовний розклад відключень за чергами та підчергами з урахуванням часу, необхідного для перемикань, такий:

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1.1: 06:00–09:00, 16:00–19:30.

1.2: 06:00–09:00, 16:00–19:30.

2.1: 15:00–19:30.

2.2: 06:00–09:00, 16:00–19:30.

3.1: 09:00–12:30, 19:30–23:00.

3.2: 09:00–12:30, 16:00–21:00.

4.1: 10:00–12:30, 19:30–23:00.

4.2: 09:00–12:30, 19:30–23:00.

5.1: 12:30–15:00, 23:00–24:00.

5.2: 12:30–15:00, 19:30–21:00.

6.1: 12:30–15:00, 23:00–24:00.

6.2: 12:30–15:00, 23:00–24:00.

Згідно з оприлюдненим розкладом, для частини харків'ян відключення передбачені вранці та ввечері, а для інших – переважно вдень або вночі. Найдовші сумарні періоди без електропостачання можуть припадати на підчерги, для яких заплановано два тривалі проміжки обмежень.

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Перелік адрес за чергами доступний у документі "Харківобленерго". Споживачам рекомендують звірятися з офіційними повідомленнями, оскільки через зміну ситуації в енергосистемі години можуть коригуватися.Окремі обмеження передбачені й для промисловості та бізнесу.

Житомирська область

З 09:00 до 10:00 діють відключення у 2 черги, з 10:00 до 21:00 – 2,5 черга, а з 21:00 до опівночі – 1,5. Години без світла за групами такі:

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Погодинні відключення запроваджують для балансування енергосистеми, коли доступної електроенергії недостатньо для покриття всіх потреб споживачів. Однією з основних причин нинішніх обмежень є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти України.

Графік відключення світла за вулицею для кожного регіону: де дивитися

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

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Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, взимку в Україні можливе погіршення ситуації з електропостачанням через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, зокрема об’єкти, які забезпечують передачу електроенергії до Києва. Найбільші ризики пов’язані з опаленням під час сильних морозів, а наслідки атак залежатимуть від масштабів пошкоджень і швидкості відновлення інфраструктури.