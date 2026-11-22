Українці, які опалюють житло дровами, вугіллям, брикетами або скрапленим газом, можуть оформити субсидію на паливо для зими 2026-2027, але подати заяву потрібно до 31 грудня 2026 року. Мешканці восьми прифронтових областей також можуть претендувати на одноразову допомогу у розмірі 19 400 грн від міжнародних організацій, проте отримання попередньої міжнародної виплати на ті самі потреби може позбавити права на паливну субсидію.

Відео дня

Про продовження прийому заяв на субсидії повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Сумській області. Підтримка передбачена для домогосподарств, які не мають централізованого опалення та змушені самостійно забезпечувати тепло в оселі.

Хто має право на субсидію для купівлі дров та вугілля

Житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива можуть оформити домогосподарства, які використовують таке опалення та відповідають визначеним вимогам. Йдеться про людей, чиї будинки не підключені до централізованого опалення і не використовують природний газ або електроенергію для індивідуального обігріву. Право на допомогу мають домогосподарства, які:

проживають у будинках або квартирах із пічним опаленням чи кухонним вогнищем на твердому паливі;

не користуються централізованим опаленням;

не використовують природний газ або електроенергію для індивідуального опалення.

Оформити субсидію можуть не лише громадяни України. Право на державну підтримку також мають іноземці та особи без громадянства, які законно проживають в Україні та відповідають установленим вимогам.

При призначенні допомоги враховують доходи домогосподарства, а тому її розмір може відрізнятися залежно від фінансового становища конкретної родини. Субсидія покликана частково компенсувати витрати на придбання палива, яке необхідне для обігріву житла в холодний період.

РЕКЛАМА

На який період призначають субсидію на опалення

Субсидія на придбання твердого, рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу має інший порядок призначення, ніж допомога на оплату регулярних комунальних послуг. Її оформлюють один раз на календарний рік, а кошти виплачують одноразово на опалювальний сезон. Тобто домогосподарство отримує допомогу для закупівлі необхідного палива, а не щомісячну виплату протягом усієї зими.

При цьому оформлення субсидії на дрова, вугілля або скраплений газ не означає, що родина втрачає право на іншу житлову субсидію. За наявності відповідних підстав домогосподарство може також отримувати підтримку для оплати інших житлово-комунальних послуг. Зокрема, йдеться про оплату:

Головні історії дня

електроенергії;

газу, який використовується для приготування їжі;

водопостачання;

послуг із вивезення побутових відходів.

Скільки грошей можна отримати на дрова у 2026 році

Розмір субсидії на придбання палива визначають індивідуально. Під час розрахунку враховують сукупний дохід членів домогосподарства за попередній календарний рік, а також нормативи споживання, встановлені для відповідного виду палива.

Для твердого палива передбачена мінімальна норма у 2 тонни на одне домогосподарство. Розмір допомоги за цією нормою у 2026 році становить 9205,14 грн. Для скрапленого газу нормативи залежать від кількості людей, які проживають у домогосподарстві. Норми субсидії на скраплений газ:

РЕКЛАМА

1-2 особи – 2 балони (920,52 грн);

2 балони (920,52 грн); 3-4 особи – 3 балони (1380,78 грн);

3 балони (1380,78 грн); 5 та більше осіб – 4 балони (1841,04 грн).

Водночас ці нормативи не означають, що кожна сім'я автоматично отримає саме зазначену суму. Остаточний розмір допомоги визначається під час розрахунку субсидії з урахуванням доходів домогосподарства та інших передбачених умов.

Які документи потрібно подати для оформлення

Щоб отримати субсидію на придбання пічного палива, необхідно звернутися із заявою та подати декларацію про доходи і витрати осіб, які входять до складу домогосподарства. Основний пакет документів включає:

РЕКЛАМА

заяву про призначення житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які входять до складу домогосподарства.

В окремих випадках Пенсійний фонд може попросити додаткові документи. Наприклад, якщо людина орендує житло, може знадобитися договір оренди. Також додаткові підтвердження можуть вимагати у разі наявності реструктуризованої заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Тому перед поданням документів варто перевірити, чи потрібні саме у вашій ситуації додаткові підтвердження, щоб не затягувати розгляд заяви. Українці можуть оформити субсидію на тверде та рідке пічне паливо кількома способами. Необов'язково особисто відвідувати Пенсійний фонд, оскільки заяву можна подати дистанційно.

РЕКЛАМА

онлайн через Пенсійний фонд;

Подати документи можна через вебпортал електронних послуг ПФУ – portal.pfu.gov.ua. Для авторизації необхідно скористатися кваліфікованим електронним підписом або BankID.

особисто у Пенсійному фонді;

Заяву та декларацію можна подати в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

через ЦНАП або місцеву владу.

Ще один спосіб оформлення – звернутися до Центру надання адміністративних послуг або органів місцевого самоврядування. Кінцевий термін подання заяви – 31 грудня 2026 року.

РЕКЛАМА

Додатково можна отримати 19 400 грн на дрова

Окремо від державної субсидії у 2026 році передбачена одноразова грошова допомога від міжнародних організацій на закупівлю твердого пічного побутового палива. Вона призначена для мешканців восьми прифронтових областей, які потребують підтримки для проходження опалювального сезону 2026/2027.

Розмір такої допомоги становить 19 400 грн на одне домогосподарство. На виплату можуть претендувати мешканці таких областей:

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Луганської;

Донецької;

Дніпропетровської;

Запорізької;

Миколаївської.

РЕКЛАМА

Заяву на отримання міжнародної допомоги необхідно подавати особисто до органів місцевого самоврядування або ЦНАПу за місцем фактичного проживання. Кошти призначені саме для придбання твердого пічного побутового палива, зокрема дров, та мають допомогти домогосподарствам забезпечити опалення в холодний сезон.

Чи можна одночасно отримати субсидію та 19 400 грн міжнародної допомоги

Важливий нюанс, який варто врахувати перед поданням документів, отримати державну субсидію на придбання пічного палива та міжнародну допомогу на ті самі потреби можна не завжди. Пенсійний фонд не призначає субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива домогосподарствам, які вже отримували міжнародну грошову допомогу на ці самі потреби протягом опалювального сезону 2025/2026.

РЕКЛАМА

Тобто якщо сім'я вже отримала міжнародну виплату на закупівлю палива за попередній опалювальний сезон, це може стати підставою для відмови у призначенні відповідної субсидії. Водночас, обмеження не позбавляє домогосподарство права звернутися за допомогою на оплату інших комунальних послуг. За наявності підстав родина може оформити субсидію на електроенергію, водопостачання, вивезення сміття та інші житлово-комунальні витрати.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні мешканці будинків із загальнобудинковими лічильниками можуть перевіряти нарахування за опалення, зіставляючи обсяг спожитих гігакалорій, загальну площу будівлі та площу своєї квартири. Якщо в платіжці є розбіжності, можна звернутися до теплопостачальника по деталізований розрахунок,