В Україні скасували відключення світла: що відбувається в енергосистемі
Відключень світла за графіками в Україні не буде. Попри те, що напередодні обмеження анонсувалися щонайменше для Києва, а також Київської та Житомирської областей, 1 жовтня їх вирішили скасувати.
Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. "Застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за актуальною інформацією на офіційних ресурсах операторів системи розподілу", – попередили в Міністерстві енергетики.
Водночас у вечірні години (з 17:00 до 21:00) українців закликали ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Водночас частина громадян лишається без світла через обстріли, зокрема у таких регіонах, як:
- Кіровоградська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Харківська;
- Чернігівська області.
Що передувало
30 вересня в "Укренерго" повідомили в окремих регіонах України будуть діяти погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів вранці та ввечері. Це пов’язали це зі складною ситуацією в енергосистемі внаслідок російських атак на масовані об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема прогнозувалося, що обмеження застосовуватимуть у такі години:
- графіки погодинних відключень для населення – з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 обсягом 0,5 черги;Для промисловості та
- обмеження потужності для промисловості та бізнесу – з 08:00 до 21:00.
Оператори систем розподілу також попереджали клієнтів про обмеження у таких регіонах, як:
- Київ
- Київська область
- Житомирська область
Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році
Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня Росія завдала наймасованішого удару по енергетиці України з 2025 року. Зокрема, було пошкоджено Трипільську ТЕС.
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