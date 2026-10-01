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В Україні скасували відключення світла: що відбувається в енергосистемі

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
В Україні скасували відключення світла: що відбувається в енергосистемі
В Україні скасували відключення електроенергії
Джерело: Magnific

 

Відключень світла за графіками в Україні не буде. Попри те, що напередодні обмеження анонсувалися щонайменше для Києва, а також Київської та Житомирської областей, 1 жовтня їх вирішили скасувати.

Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. "Застосування графіків відключень наразі скасовано. Водночас в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за актуальною інформацією на офіційних ресурсах операторів системи розподілу", – попередили в Міністерстві енергетики.

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Водночас у вечірні години (з 17:00 до 21:00) українців закликали ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на енергосистему. Водночас частина громадян лишається без світла через обстріли, зокрема у таких регіонах, як:

  • Кіровоградська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Чернігівська області.

Що передувало

 

30 вересня в "Укренерго" повідомили в окремих регіонах України будуть діяти погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів вранці та ввечері. Це пов’язали це зі складною ситуацією в енергосистемі внаслідок російських атак на масовані об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема прогнозувалося, що обмеження застосовуватимуть у такі години:

  • графіки погодинних відключень для населення – з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 обсягом 0,5 черги;Для промисловості та
  • обмеження потужності для промисловості та бізнесу – з 08:00 до 21:00.

Оператори систем розподілу також попереджали клієнтів про обмеження у таких регіонах, як:

  • Київ
В Україні скасували відключення світла: що відбувається в енергосистемі

ДТЕК

Джерело: ДТЕК

  • Київська область
В Україні скасували відключення світла: що відбувається в енергосистемі

ДТЕК

Джерело: ДТЕК

В Україні скасували відключення світла: що відбувається в енергосистемі

ДТЕК

Джерело: ДТЕК

  • Житомирська область
В Україні скасували відключення світла: що відбувається в енергосистемі

Житомиробленерго

Джерело: Житомиробленерго

Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня Росія завдала наймасованішого удару по енергетиці України з 2025 року. Зокрема, було пошкоджено Трипільську ТЕС.

 

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