В Україні знову відключають світло за графіками: енергетики пояснили, що відбувається
Росія продовжує безперестанні обстріли української енергетики. На цьому тлі у низці регіонів повернулися графіки відключень світла – це необхідно, щоб вберегти енергосистему від перевантаження і аварій.
Це пояснили у Міністерстві енергетики. Там пов’язали потребу у запровадженні обмежень з тим, що атакованій енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію внаслідок пошкоджень мережі.
"Це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій", – запевняють у Міненерго.
Причина запровадження графіків
- Обстріли енергооб’єктів з боку РФ.
- Аварії в мережах .
- Планові ремонти у мережах.
- Стихійні явища (гроза, шторм, повінь тощо).
"Для ремонту об’єктів потрібен певний час, обладнання, а також відключення для можливості проведення енергетиками ремонтних робіт", – нагадали енергетики.
В ДТЕК підтвердили, що внаслідок російських обстрілів було пошкоджено енергетичне обладнання і високовольтні мережі. Тому частину можливостей для передачі електроенергії між регіонами.
Види відключень електроенергії
- Аварійні
Екстрені або локальні (у разі системних аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів) обмеження, коли застосовуються графіки аварійних відключень (ГАВ) та графіки обмеження потужності (ГОП).
- Стабілізаційні (погодинні)
Графіки погодинних відключень (ГПВ) застосовуються у разі пікових навантажень та за потреби збалансувати енергосистему, поширюються на окремі черги черги, на які поділені споживачі.
- Планові (для планових ремонтів).
Про такі вимкнення оператор системи розподілу (обленерго) попереджає споживачів заздалегідь.
Чому стабілізаційні відключення можуть бути не за графіками
- Повернення світла після відключень потребує часу, оскільки це відбувається поступово.
- Якщо при цьому навантаження на енергосистему перевищуватиме допустимий рівень, час відключення може збільшитися.
- А в разі виникнення аварії, до стабілізаційних відключень додаються аварійні – в такому разі світло повернуть лише після усунення несправності.
В ДТЕК зазначають, що під час екстрених відключень графіки відключень не діють, тому електроенергія може зникати, незалежно від вказаного в них часу. До них можна буде повернутися, лише стабілізувавши ситуацію в енергосистемі.
Раніше OBOZ.UA повідомляв про плани Росії відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, щоб скоротити електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах, що може призвести до масштабної гуманітарної кризи взимку 2026-2027 років.
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