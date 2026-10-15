В Україні знову відключатимуть світло за графіками: який режим діятиме 16 жовтня
Мешканців України попередили, що у п'ятницю, 16 жовтня, у низці областей продовжить діяти режим економії електроенергії – як для побутових споживачів, так і бізнесу і промисловості. Спеціальні графіки[ відключень електроенергії та обмеження потужності споживання будуть чинними з самого ранку і до півночі.
Про це повідомили в "Укренерго". Головною застосування стабілізаційних заходів там називають руйнівні наслідки регулярних ворожих ударів ракетами та дронами по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема з 6:00 до 23:59 передбачено наступний режим обмежень:
- для побутових та інших споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1,5 черги);
- для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.
Водночас у профільній службі наголошують, що стан енергомережі залишається рухливим і здатний коригуватися залежно від ситуації. Мешканцям радять відстежувати оперативні новини та точний час відключень на ресурсах місцевих операторів розподілу (обленерго), а також максимально свідомо споживати ресурси, коли світло відновлюється.
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія останніми тижнями зосередила удари по ключових енергетичних підстанціях, через які електроенергія з атомних електростанцій передається до Києва, центральних і східних регіонів України, що створює ризики перебоїв зі світлом одразу в кількох областях. Київ поступово відновлює власну генерацію, однак частина критичного обладнання магістральних підстанцій досі залишається недостатньо захищеною, тому завершення будівництва захисних споруд є одним із важливих завдань перед зимою.
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