В Україні знову відключатимуть світло за графіками: який режим діятиме 16 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця"Я Медведчуку дав би Героя України": телеведучий Микола Вересень зробив гучну заяву про кума Путіна та його "допомогу" українцям"Я Медведчуку дав би Героя України": телеведучий Микола Вересень зробив гучну заяву про кума Путіна та його "допомогу" українцямЯк працювала схемаСхема Баленка: через райсуд у маленькому містечку переоформлювали нерухомість у Києві на мільйони доларів. Розслідування OBOZ.UAУкраїна виконала умови для отримання 4 млрд євро. Ілюстративне фото.Україна розблокувала 4 млрд євро допомоги від ЄС: які закони ухвалили нардепи"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянами"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянамиУ Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбіркамиУ Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбіркамиРемонт на лінії електропередачі. ІлюстраціяРосія обрала нові цілі для ударів по енергетиці України: що хочуть знищити в першу чергу"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і позицію Європи щодо дизельної угоди"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і позицію Європи щодо дизельної угодиМадяр заявив, що вступ України в ЄС може тривати 15-20 років. ВідеоМадяр заявив, що вступ України в ЄС може тривати 15-20 років. Відео

В Україні знову відключатимуть світло за графіками: який режим діятиме 16 жовтня

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 174
Ілюстративне зображення. Жінка із свічкою як ілюстрація відключення світла.
16 жовтня в Україні знову відключатимуть світло. Ілюстрація. Джерело: КМДА / Facebook

Мешканців України попередили, що у п'ятницю, 16 жовтня, у низці областей продовжить діяти режим економії електроенергії – як для побутових споживачів, так і бізнесу і промисловості. Спеціальні графіки[ відключень електроенергії та обмеження потужності споживання будуть чинними з самого ранку і до півночі.

Про це повідомили в "Укренерго". Головною застосування стабілізаційних заходів там називають руйнівні наслідки регулярних ворожих ударів ракетами та дронами по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема з 6:00 до 23:59 передбачено наступний режим обмежень:

  • для побутових та інших споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1,5 черги);
  • для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.
Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 12,8 т.
Графіки відключень світла посилюють: який режим діє у Києві та семи областях
icon 12,8 т.
Графіки відключень світла посилюють: який режим діє у Києві та семи областях
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,6 т.
Світло за пів ціни: тариф на електроенергію для частини українців знизили вдвічі
icon 2,6 т.
Світло за пів ціни: тариф на електроенергію для частини українців знизили вдвічі
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 28,7 т.
Сонячні панелі для будинку перевірили на власному досвіді: на скільки вистачає електрики та які нюанси
icon 28,7 т.
Сонячні панелі для будинку перевірили на власному досвіді: на скільки вистачає електрики та які нюанси

Водночас у профільній службі наголошують, що стан енергомережі залишається рухливим і здатний коригуватися залежно від ситуації. Мешканцям радять відстежувати оперативні новини та точний час відключень на ресурсах місцевих операторів розподілу (обленерго), а також максимально свідомо споживати ресурси, коли світло відновлюється.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область  

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія останніми тижнями зосередила удари по ключових енергетичних підстанціях, через які електроенергія з атомних електростанцій передається до Києва, центральних і східних регіонів України, що створює ризики перебоїв зі світлом одразу в кількох областях. Київ поступово відновлює власну генерацію, однак частина критичного обладнання магістральних підстанцій досі залишається недостатньо захищеною, тому завершення будівництва захисних споруд є одним із важливих завдань перед зимою.

Схожі теми
Відключення електрики в Україніенергосистема УкраїниЖКГелектроенергіяЕнергетика
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись