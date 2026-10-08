В Україні запроваджують жорсткіші графіки: як відключатимуть світло 9 жовтня
У деяких регіонах України 9 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 00:00 до 23:59 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені. При цьому, порівняно з 8 жовтня, графіки будуть посилені: обсяг відключень становитиме від 0,5 до 2 черг, тоді як сьогодні діє максимум 1,5 черги.
Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:
- Обмеження вводяться не лише для населення – для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
- Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно буде економно.
"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні (посилання в таблиці нижче. – Ред.)", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.
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