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В Україні запровадили графіки відключень світла: який режим діє

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Ілюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 року
Відключення електроенергії в Україні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

По мірі настання холодів Росія продовжує завдавати ударів по українській енергосистемі. У зв'язку з новою серією обстрілів критичної інфраструктури 6 жовтня в країні запровадили обмеження споживання електроенергії як для населення, так і для промисловості та бізнесу.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. Він наголосив, що, починаючи з 15:00 і до кінця доби у деяких регіонах України планують застосовувати:

  • графіки обмеження потужності для промисловості і бізнесу;
  • графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до однієї черги.

разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення", – попередив Некрасов.

В "Укренерго" таке рішення пояснили російськими обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема через це вже було знеструмлено споживачів таких регіонах, як:

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  • Харківщина;
  • Сумщина;
  • Запорізька;
  • Дніпропетровська область.

"Будь ласка, у період дії заходів обмеження – споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – закликали енергетики українців, зазначивши такі прилади ліпше використовувати до 15:00.

Та все ж ситуація в енергосистемі може змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго).

В яких регіонах відключають світло

Черкаська область

На Черкащині запровадили обмеження потужності для промисловості

На Черкащині запровадили обмеження потужності для промисловості. Джерело: Черкасиобленерго

Житомирська область

Житомирську область зачепили обмеження подачі струму

Житомирську область зачепили обмеження подачі струму. Джерело: Житомиробленерго

Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня Росія завдала наймасованішого удару по енергетиці України з 2025 року. Зокрема, було пошкоджено Трипільську ТЕС.

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