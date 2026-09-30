В Україні з 1 жовтня вдвічі змінять тариф на електроенергію: як скористатись вигідною ціною
З 1 жовтня в Україні розпочинається період дії пільгового тарифу на електроенергію для тих, хто використовує електричне опалення. Упродовж опалювального сезону (до 30 квітня) такі споживачі сплачуватимуть 2,64 грн за кВт*год на перші 2 000 кВт*год на місяць замість стандартних 4,32 грн.
Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Проте знижка діє не для всіх підряд, а для її використання система опалення має бути легалізована.
Хто має право на пільговий тариф?
Отримати знижену ціну можуть мешканці приватних будинків і квартир у багатоквартирних домах за дотримання головної умови – житло має бути обладнане електроопалювальною установкою у встановленому законодавством порядку.
Право на спеціальний тариф мають:
- Власники приватних будинків або квартир з офіційно оформленим електроопаленням.
- Мешканці багатоквартирних будинків, у яких відсутнє централізоване теплопостачання, а також немає підключення до газорозподільних мереж.
Важливо: наявності лише мобільного обігрівача, одного електрокотла чи системи "тепла підлога" недостатньо для застосування тарифу. Пристрій має бути передбачений технічною документацією оселі.
Приклад розрахунку: Якщо за місяць спожито 2 500 кВт*год, то за перші 2 000 кВт*год нарахують 5 280 грн (за тарифом 2,64 грн), а за решту 500 кВт*год – 2 160 грн (за тарифом 4,32 грн).
Що потрібно для оформлення тарифу?
Якщо електроопалення було внесене до технічної документації раніше та зареєстроване у оператора системи розподілу (ОСР), пільговий тариф продовжує застосовуватися автоматично.
Якщо ж система встановлена нещодавно або ще не легалізована, споживачеві необхідно виконати процедуру підключення:
- Розробити та погодити проєкт електропостачання об'єкта із зазначенням використання електроопалювальних установок.
- Збільшити дозволену потужність (за потреби), звернувшись із заявою до місцевого оператора мереж (ОСР).
- Узаконити обладнання: ввести в експлуатацію систему опалення та внести відповідні зміни до паспорта точки розподілу та договору про надання послуг.
- Повідомити постачальника про завершення оформлення документів, після чого пільгу буде активовано.
Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов у відповіді на запит OBOZ.UA, найближчим часом переглядати вартість електроенергії для побутових споживачів не планують. Тариф на електроенергію, за його даними, залишать на рівні4,32 грн за кВт*год щонайменше до кінця осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.
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