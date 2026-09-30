З 1 жовтня в Україні розпочинається період дії пільгового тарифу на електроенергію для тих, хто використовує електричне опалення. Упродовж опалювального сезону (до 30 квітня) такі споживачі сплачуватимуть 2,64 грн за кВт*год на перші 2 000 кВт*год на місяць замість стандартних 4,32 грн.

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Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Проте знижка діє не для всіх підряд, а для її використання система опалення має бути легалізована.

Хто має право на пільговий тариф?

Отримати знижену ціну можуть мешканці приватних будинків і квартир у багатоквартирних домах за дотримання головної умови – житло має бути обладнане електроопалювальною установкою у встановленому законодавством порядку.

Право на спеціальний тариф мають:

Власники приватних будинків або квартир з офіційно оформленим електроопаленням.

Мешканці багатоквартирних будинків, у яких відсутнє централізоване теплопостачання, а також немає підключення до газорозподільних мереж.

Важливо: наявності лише мобільного обігрівача, одного електрокотла чи системи "тепла підлога" недостатньо для застосування тарифу. Пристрій має бути передбачений технічною документацією оселі.

Приклад розрахунку: Якщо за місяць спожито 2 500 кВт*год, то за перші 2 000 кВт*год нарахують 5 280 грн (за тарифом 2,64 грн), а за решту 500 кВт*год – 2 160 грн (за тарифом 4,32 грн).

Що потрібно для оформлення тарифу?

Якщо електроопалення було внесене до технічної документації раніше та зареєстроване у оператора системи розподілу (ОСР), пільговий тариф продовжує застосовуватися автоматично.

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Якщо ж система встановлена нещодавно або ще не легалізована, споживачеві необхідно виконати процедуру підключення:

Розробити та погодити проєкт електропостачання об'єкта із зазначенням використання електроопалювальних установок.

Збільшити дозволену потужність (за потреби), звернувшись із заявою до місцевого оператора мереж (ОСР).

Узаконити обладнання: ввести в експлуатацію систему опалення та внести відповідні зміни до паспорта точки розподілу та договору про надання послуг.

Повідомити постачальника про завершення оформлення документів, після чого пільгу буде активовано.

Головні історії дня

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов у відповіді на запит OBOZ.UA, найближчим часом переглядати вартість електроенергії для побутових споживачів не планують. Тариф на електроенергію, за його даними, залишать на рівні4,32 грн за кВт*год щонайменше до кінця осінньо-зимового періоду 2026-2027 років.

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