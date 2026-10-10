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В Україні ввели нові графіки відключення: де та як довго не буде світла

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read4 хв
icon 33
Відключення електроенергії в Україні
Відключення електроенергії в Україні

В Україні 10 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Обмеження діятимуть з 06:00 до 23:59 і охоплюватимуть від однієї до двох черг. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть упродовж усієї доби. Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго". Там попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів, тому споживачам варто стежити за повідомленнями своїх обленерго.

Де вимикатимуть світло на Київщині

У Київській області 10 жовтня діятимуть стабілізаційні відключення. За оприлюдненими графіками ДТЕК, тривалість знеструмлення залежатиме від черги та підчерги.

Зокрема, для споживачів діятимуть такі графіки:

  • Черги 1.1 та 1.2 – з 15:00 до 19:00.
  • Черги 2.1 та 2.2 – з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00.
  • Черга 3.1 – з 07:30 до 11:00 та з 18:30 до 22:30.
  • Черга 3.2 – з 18:30 до 22:30.
  • Черги 4.1 та 4.2 – з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30.
  • Черга 5.1 – з 11:30 до 15:30.
  • Черга 5.2 – з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00.
  • Черги 6.1 та 6.2 – з 22:00 до 24:00.
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Час відключень може змінюватися, тому передусім потрібно перевіряти актуальні повідомлення оператора системи розподілу.

Які графіки діятимуть на Черкащині

У Черкаській області графіки погодинних відключень також застосовуватимуть 10 жовтня. За повідомленням "Черкасиобленерго", знеструмлення залежатимуть від визначеної черги.

Графік для кожної підчерги:

  • 1.1 – з 10:00 до 11:00, з 14:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00.
  • 1.2 – з 06:00 до 08:00 та з 20:00 до 22:00.
  • 2.1 – з 08:00 до 10:00, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
  • 2.2 – з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 18:00.
  • 3.1 – з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00.
  • 3.2 – з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.
  • 4.1 – з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.
  • 4.2 – з 16:00 до 18:00.5.1 – з 12:00 до 14:00 та з 18:00 до 20:00.
  • 5.2 – з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.
  • 6.1 – з 15:00 до 16:00 та з 20:00 до 22:00.
  • 6.2 – з 06:00 до 08:00, з 15:00 до 16:00 та з 18:00 до 20:00.

Що робити, якщо світла немає, хоча за графіком його мають увімкнути

Якщо час планового відключення минув, а електроенергія не з'явилася, це не завжди означає, що графік порушили. Причиною може бути аварія, ремонтні роботи або затримка через безпекову ситуацію.

Енергетики радять діяти так:

  • Перевірте автомати та запобіжники. Після відновлення електропостачання через стрибок напруги вони можуть спрацювати. Перевіряти обладнання потрібно лише за умови, що це безпечно.
  • Зважайте на повітряні тривоги. Під час загрози обстрілів працівники енергетичних підприємств можуть перебувати в укриттях, тому відновлення електропостачання іноді затримується.
  • Перевірте інформацію про аварійні та планові відключення. Вони можуть не збігатися зі стабілізаційними графіками. Відомості зазвичай публікують на сайті та офіційних сторінках місцевого обленерго.
  • Зверніться до оператора системи розподілу. Якщо причину не вдалося з'ясувати, можна зателефонувати до кол-центру свого обленерго або перевірити інформацію в особистому кабінеті споживача.
  • Також не варто одночасно вмикати всі потужні електроприлади одразу після появи світла. Краще під'єднувати їх поступово, щоб зменшити навантаження на мережу.

Важливо: графіки можуть оперативно змінюватися через нові атаки або стан енергосистеми. Тому перед запланованими справами варто перевіряти оновлення на офіційних ресурсах свого обленерго.

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.

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