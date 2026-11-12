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В Україні відключають світло за графіками: який розклад обмежень діє 12 листопада

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read5 хв
402
Ілюстрація - відключення електроенергії в Україні
Які графіки відключень світла діють в Україні. Ілюстраційне зображення. Джерело: Getty Images

В Україні продовжують діяти відключення електроенергії, але ситуація в енергосистемі лишається контрольованою. У абсолютній більшості регіонів діють графіки погодинних відключень (ГПВ), але часткові знеструмлення внаслідок обстрілів фіксують у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

Про ситуацію загалом повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а обленерго розкрили деталы. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Відключення світла 12 листопада: головне

  • Ситуація в енергетиці поступово поліпшується, хоча в деяких регіонах все ще лишається напруженою.
  • У частині країни діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, але обсяг обмежень скоротили до 1-3 груп одночасно.
  • Також застосовуються графіки обмеження потужності для бізнесу.
  • Через ворожі удари по об'єктах енергетичної інфраструктури було частково знеструмлено споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.
  • Ремонтні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.
  • Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може стрімко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії, але від загального розкладу відключень за групами в ДТЕК відмовилися вже майже рік тому. Тому перевірити заплановані вимкнення можна лише за конкретною адресою одним зі способів:

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  • чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
  • офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
  • застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
  • гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.

Київська область

В області діють стабілізаційні (погодинні) відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси надають такий розклад:

Графік відключень електроенергії на Київщині

Графік відключень електроенергії на Київщині. Джерело: kyivshchyna.info

Дніпропетровська область

У регіоні застосовуються графіки погодинні відключень. Розклад такий:

Графік відключень електроенергії на Дніпропетровщині

Графік відключень електроенергії на Дніпропетровщині. Джерело: ДТЕК

Вінницька область

У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

  • у чат-боті у Viber;
  • у чат-боті в Telegram;
  • у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
  • в особистому кабінеті на сайті обленерго.

Житомирська область

У регіоні застосовуються відключення за графіками:

Графік відключень електроенергії на Житомирщині

Графік відключень електроенергії на Житомирщині. Джерело: Житомиробленерго

Запорізька область

Тут також діють ГПВ, а загальна тривалість відключень між підчергами відрізняється більш ніж удвічі. Мешканцям слід готуватися до такого режиму відсутності електропостачання (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1 – 13:00-18:00 (сумарно 5 годин);
  • 1.2 – 04:00-09:00, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
  • 2.1 – 00:00-04:30, 19:00-24:00 (сумарно 9,5 години);
  • 2.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);
  • 3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);
  • 3.2 – 05:30-10:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
  • 4.1 – 00:00-04:30, 14:30-19:30 (сумарно 9,5 години);
  • 4.2 – 00:00-04:30, 17:30-22:30 (сумарно 9,5 години);
  • 5.1 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);
  • 5.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);
  • 6.1 – 10:00-15:00 (сумарно 5 годин);
  • 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин).

Харківська область

Після учорашніх обстрілів у регіоні оперативно розпочали ремонтні роботи і, попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних ворожих обстрілів, повернули світло мешканцям Барвінківського, Лозівського та Шевченківського районів. Наразі світло у області відключають за графіками:

  • 1.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30 (сумарно 10,5 години);
  • 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);
  • 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);
  • 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);
  • 3.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
  • 3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
  • 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
  • 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години);
  • 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 11 годин);
  • 5.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);
  • 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);
  • 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин).

Сумська область

Застосовуються відключення за графіками, але споживачів закликають не вмикати всі прилади одночасно, коли світло з’являється.

Графік відключень електроенергії на Сумщині

Графік відключень електроенергії на Сумщині. Джерело: Сумиобленерго

Черкаська область

В обленерго повідомили про низку цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. "Наші енергетики працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити світло усім споживачам", – зазначили енергетики.

Коли ситуацію вдасться стабілізувати, область планують повернути до відключень за графіком:

  • 1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
  • 1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);
  • 2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
  • 2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);
  • 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);
  • 3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);
  • 4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);
  • 4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 14 годин);
  • 5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);
  • 5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 11 годин);
  • 6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);
  • 6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 8 годин).

Чернігівська область

Світло також відключають за графіками, але ситуація в енергосистемі може швидко змінитися а графік – оновитися. Тому в обленерго радять слідкувати за оголошеннями у офіційними ресурсами.

Графік відключень електроенергії на Чернігівщині

Графік відключень електроенергії на Чернігівщині. Джерело: Чернігівобленерго

Полтавська область

Діють ГПВ, але, порівняно із попереднім днем, обмеження помітно послабили. Таким чином, діятиме такий режим:

  • з 00:00 по 8:00 – відключення для 2 черг водночас;.
  • з 8:00 по 22:00 – для 2,5 черг;
  • з 22:00 по 23:59 – для 2 черг.
Графік відключень електроенергії на Полтавщині

Графік відключень електроенергії на Полтавщині. Джерело: Полтаваобленерго

Миколаївська область

Оголошені графіки відключень діють з 6 ранку і до кінця доби.

  • 1.1 – 00:00-00:30, 15:30-19:00 (сумарно 4 години);
  • 1.2 – 05:30-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6,5 години);
  • 2.1 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (сумарно 4 години);
  • 2.2 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (сумарно 4 години);
  • 3.1 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);
  • 3.2 – 15:30-19:00, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);
  • 4.1 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);
  • 4.2 – 05:30-08:30, 22:30-24:00 (сумарно 4,5 години);
  • 5.1 – 08:30-12:00 (сумарно 3,5 години);
  • 5.2 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години);
  • 6.1 – 08:30-12:00, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);
  • 6.2 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години).

У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, споживачам радять самостійно дізнатися орієнтовний час заживлення на сайті обленерго.

Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

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Регіон

Спеціальний розділ на сайті обленерго

Вінниця та область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волинь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Дніпро та область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецька область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир та область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпаття

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запоріжжя

www.zoe.com.ua/

Київ

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Київська область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кіровоградська область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львів та область

https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)

Миколаїв та область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одеса та область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава та область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Івано-Франківськ, Прикарпаття

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Рівне та область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)

Суми та область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)

Тернопіль та область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харків та Харківська область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкаси та область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Чернівці та область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Чернігівська область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення. Відповідне рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак.

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