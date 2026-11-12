В Україні відключають світло за графіками: який розклад обмежень діє 12 листопада

В Україні продовжують діяти відключення електроенергії, але ситуація в енергосистемі лишається контрольованою. У абсолютній більшості регіонів діють графіки погодинних відключень (ГПВ), але часткові знеструмлення внаслідок обстрілів фіксують у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

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Про ситуацію загалом повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а обленерго розкрили деталы. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Відключення світла 12 листопада: головне

Ситуація в енергетиці поступово поліпшується, хоча в деяких регіонах все ще лишається напруженою.

У частині країни діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, але обсяг обмежень скоротили до 1-3 груп одночасно .

. Також застосовуються графіки обмеження потужності для бізнесу.

Через ворожі удари по об'єктах енергетичної інфраструктури було частково знеструмлено споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях .

. Ремонтні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може стрімко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії, але від загального розкладу відключень за групами в ДТЕК відмовилися вже майже рік тому. Тому перевірити заплановані вимкнення можна лише за конкретною адресою одним зі способів:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.

Київська область

В області діють стабілізаційні (погодинні) відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси надають такий розклад:

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Дніпропетровська область

У регіоні застосовуються графіки погодинні відключень. Розклад такий:

Вінницька область

У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

Головні історії дня

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

Житомирська область

У регіоні застосовуються відключення за графіками:

Запорізька область

Тут також діють ГПВ, а загальна тривалість відключень між підчергами відрізняється більш ніж удвічі. Мешканцям слід готуватися до такого режиму відсутності електропостачання (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

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1.1 – 13:00-18:00 (сумарно 5 годин);

1.2 – 04:00-09:00, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

2.1 – 00:00-04:30, 19:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

2.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);

3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

3.2 – 05:30-10:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

4.1 – 00:00-04:30, 14:30-19:30 (сумарно 9,5 години);

4.2 – 00:00-04:30, 17:30-22:30 (сумарно 9,5 години);

5.1 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);

5.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);

6.1 – 10:00-15:00 (сумарно 5 годин);

6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин).

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Харківська область

Після учорашніх обстрілів у регіоні оперативно розпочали ремонтні роботи і, попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних ворожих обстрілів, повернули світло мешканцям Барвінківського, Лозівського та Шевченківського районів. Наразі світло у області відключають за графіками:

1.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30 (сумарно 10,5 години);

1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);

2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);

2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

3.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);

4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години);

5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 11 годин);

5.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);

6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);

6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин).

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Сумська область

Застосовуються відключення за графіками, але споживачів закликають не вмикати всі прилади одночасно, коли світло з’являється.

Черкаська область

В обленерго повідомили про низку цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. "Наші енергетики працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити світло усім споживачам", – зазначили енергетики.

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Коли ситуацію вдасться стабілізувати, область планують повернути до відключень за графіком:

1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);

2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);

3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);

4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);

4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 14 годин);

5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);

5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 11 годин);

6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);

6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 8 годин).

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Чернігівська область

Світло також відключають за графіками, але ситуація в енергосистемі може швидко змінитися а графік – оновитися. Тому в обленерго радять слідкувати за оголошеннями у офіційними ресурсами.

Полтавська область

Діють ГПВ, але, порівняно із попереднім днем, обмеження помітно послабили. Таким чином, діятиме такий режим:

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з 00:00 по 8:00 – відключення для 2 черг водночас;.

з 8:00 по 22:00 – для 2,5 черг;

з 22:00 по 23:59 – для 2 черг.

Миколаївська область

Оголошені графіки відключень діють з 6 ранку і до кінця доби.

1.1 – 00:00-00:30, 15:30-19:00 (сумарно 4 години);

1.2 – 05:30-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6,5 години);

2.1 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (сумарно 4 години);

2.2 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (сумарно 4 години);

3.1 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);

3.2 – 15:30-19:00, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);

4.1 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);

4.2 – 05:30-08:30, 22:30-24:00 (сумарно 4,5 години);

5.1 – 08:30-12:00 (сумарно 3,5 години);

5.2 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години);

6.1 – 08:30-12:00, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);

6.2 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години).

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У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, споживачам радять самостійно дізнатися орієнтовний час заживлення на сайті обленерго.

Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

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Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення. Відповідне рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак.