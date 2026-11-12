В Україні відключають світло за графіками: який розклад обмежень діє 12 листопада
В Україні продовжують діяти відключення електроенергії, але ситуація в енергосистемі лишається контрольованою. У абсолютній більшості регіонів діють графіки погодинних відключень (ГПВ), але часткові знеструмлення внаслідок обстрілів фіксують у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.
Про ситуацію загалом повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а обленерго розкрили деталы. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
Відключення світла 12 листопада: головне
- Ситуація в енергетиці поступово поліпшується, хоча в деяких регіонах все ще лишається напруженою.
- У частині країни діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, але обсяг обмежень скоротили до 1-3 груп одночасно.
- Також застосовуються графіки обмеження потужності для бізнесу.
- Через ворожі удари по об'єктах енергетичної інфраструктури було частково знеструмлено споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській та Черкаській областях.
- Ремонтні роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація.
- Через безперервні атаки ситуація з електропостачанням може стрімко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.
Київ
У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії, але від загального розкладу відключень за групами в ДТЕК відмовилися вже майже рік тому. Тому перевірити заплановані вимкнення можна лише за конкретною адресою одним зі способів:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
- офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
- застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
- гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.
Київська область
В області діють стабілізаційні (погодинні) відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси надають такий розклад:
Дніпропетровська область
У регіоні застосовуються графіки погодинні відключень. Розклад такий:
Вінницька область
У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті у Viber;
- у чат-боті в Telegram;
- у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистому кабінеті на сайті обленерго.
Житомирська область
У регіоні застосовуються відключення за графіками:
Запорізька область
Тут також діють ГПВ, а загальна тривалість відключень між підчергами відрізняється більш ніж удвічі. Мешканцям слід готуватися до такого режиму відсутності електропостачання (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1 – 13:00-18:00 (сумарно 5 годин);
- 1.2 – 04:00-09:00, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
- 2.1 – 00:00-04:30, 19:00-24:00 (сумарно 9,5 години);
- 2.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);
- 3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 3.2 – 05:30-10:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
- 4.1 – 00:00-04:30, 14:30-19:30 (сумарно 9,5 години);
- 4.2 – 00:00-04:30, 17:30-22:30 (сумарно 9,5 години);
- 5.1 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);
- 5.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);
- 6.1 – 10:00-15:00 (сумарно 5 годин);
- 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин).
Харківська область
Після учорашніх обстрілів у регіоні оперативно розпочали ремонтні роботи і, попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних ворожих обстрілів, повернули світло мешканцям Барвінківського, Лозівського та Шевченківського районів. Наразі світло у області відключають за графіками:
- 1.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30 (сумарно 10,5 години);
- 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);
- 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);
- 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);
- 3.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
- 3.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
- 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години);
- 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 11 годин);
- 5.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);
- 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);
- 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин).
Сумська область
Застосовуються відключення за графіками, але споживачів закликають не вмикати всі прилади одночасно, коли світло з’являється.
Черкаська область
В обленерго повідомили про низку цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. "Наші енергетики працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити світло усім споживачам", – зазначили енергетики.
Коли ситуацію вдасться стабілізувати, область планують повернути до відключень за графіком:
-
1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
-
1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);
-
2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
-
2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);
-
3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);
-
3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);
-
4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);
-
4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 14 годин);
-
5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);
-
5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 11 годин);
-
6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);
-
6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 8 годин).
Чернігівська область
Світло також відключають за графіками, але ситуація в енергосистемі може швидко змінитися а графік – оновитися. Тому в обленерго радять слідкувати за оголошеннями у офіційними ресурсами.
Полтавська область
Діють ГПВ, але, порівняно із попереднім днем, обмеження помітно послабили. Таким чином, діятиме такий режим:
- з 00:00 по 8:00 – відключення для 2 черг водночас;.
- з 8:00 по 22:00 – для 2,5 черг;
- з 22:00 по 23:59 – для 2 черг.
Миколаївська область
Оголошені графіки відключень діють з 6 ранку і до кінця доби.
- 1.1 – 00:00-00:30, 15:30-19:00 (сумарно 4 години);
- 1.2 – 05:30-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6,5 години);
- 2.1 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (сумарно 4 години);
- 2.2 – 00:00-00:30, 19:00-22:30 (сумарно 4 години);
- 3.1 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);
- 3.2 – 15:30-19:00, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);
- 4.1 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);
- 4.2 – 05:30-08:30, 22:30-24:00 (сумарно 4,5 години);
- 5.1 – 08:30-12:00 (сумарно 3,5 години);
- 5.2 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години);
- 6.1 – 08:30-12:00, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);
- 6.2 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години).
У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, споживачам радять самостійно дізнатися орієнтовний час заживлення на сайті обленерго.
Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення. Відповідне рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак.