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В Україні штучно знизили потужність АЕС: чому станції змушені виробляти менше електроенергії

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read4 хв
1,9 т.
В Україні обмежили потужність атомних електростанцій. Ілюстративне фото.
В Україні обмежили потужність атомних електростанцій. Ілюстративне фото. Джерело: Getty

В Україні змушені обмежувати потужність атомних електростанцій, оскільки через російські удари пошкоджені підстанції "Укренерго" та ДТЕК не можуть передати споживачам усю вироблену електроенергію. Українців попередили, що державні енергооб'єкти досі не повністю захищені, а Росія може посилювати атаки на Київський регіон, щоб погіршити становище України напередодні можливих мирних переговорів.

Про це розповів член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк в коментарі Київ24. За його словами, останніми днями російська армія активно атакує енергетичні об'єкти столиці та області, зокрема підстанції державної компанії "Укренерго".

Чому в Україні обмежують потужність атомних електростанцій

Однією з головних проблем української енергосистеми стала неможливість передавати споживачам усю електроенергію, яку виробляють генерувальні об'єкти. Через пошкодження підстанцій виникають обмеження в роботі мереж, які забезпечують передачу та розподіл електрики.

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Як пояснив Нагорняк, наразі диспетчерський персонал змушений штучно обмежувати генерацію атомних електростанцій. Причина полягає в тому, що пошкоджені підстанції не можуть прийняти весь обсяг електроенергії, який надходить від генерувальних потужностей. Додаткові труднощі виникають через пошкодження підстанцій ДТЕК, розташованих у Києві та Київській області.

Таким чином, навіть за наявності достатньої генерації енергосистема не може повноцінно забезпечити передачу електроенергії до кінцевих споживачів. У таких умовах доводиться зменшувати виробництво електрики на атомних електростанціях, щоб збалансувати роботу енергосистеми.

Особливо важливо з огляду на роль атомної генерації в українському енергетичному балансі. АЕС забезпечують значну частину виробництва електроенергії в країні, тому обмеження їхньої потужності безпосередньо впливає на доступний обсяг електрики. Водночас, сам факт обмеження генерації не означає, що атомні електростанції не можуть виробляти електроенергію. 

Росія посилила атаки на енергетичні об'єкти Києва

Нагорняк вважає, що активізація російських ударів по енергетичній інфраструктурі Київського регіону може бути пов'язана з підготовкою до чергового раунду переговорів, який потенційно може відбутися на початку листопада 2026 року.

За його оцінкою, Росія намагається продемонструвати міжнародним партнерам України, передусім американській стороні, що українська держава перебуває у складному становищі. Одним із інструментів такого тиску можуть бути тривалі відключення електроенергії та погіршення ситуації з енергопостачанням у столиці.

Депутат звернув увагу, що протягом останніх п'яти-шести днів російські війська активно атакували підстанції "Укренерго" та ДТЕК. При цьому, за його словами, перед новою хвилею ударів спостерігалася певна перерва, під час якої атак із застосуванням реактивних безпілотників було менше.

Однак, останніми днями ситуація знову загострилася. Російські війська зосередили увагу на об'єктах, які відіграють важливу роль у забезпеченні електропостачання Києва та прилеглих територій. Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури виникають додаткові обмеження для роботи енергосистеми. 

Державні підстанції досі не повністю захищені

Окрему увагу Нагорняк приділив питанню захисту енергетичних об'єктів. За його словами, попри постійні російські атаки, державні підстанції НЕК "Укренерго" досі не мають повноцінного захисту. Депутат наголосив, що держава повинна насамперед забезпечити безпеку власних енергетичних об'єктів, адже саме вони є ключовою частиною інфраструктури передачі електроенергії.

Водночас, питання захисту стосується не лише державних підприємств. Підстанції приватної компанії ДТЕК також зазнають російських ударів, що негативно впливає на роботу енергосистеми Київського регіону.

Нагорняк зазначив, що приватні компанії також повинні дбати про захист своєї інфраструктури. Водночас, на його думку, держава має приділяти першочергову увагу об'єктам, які перебувають у її власності та забезпечують функціонування енергетичної системи країни.

Проблема полягає в тому, що пошкодження навіть окремих важливих підстанцій може створювати масштабні наслідки для передачі електроенергії. У результаті обмеження можуть стосуватися не лише конкретних об'єктів, а й роботи енергосистеми загалом.

Держава має визначити обсяги фінансування захисту енергетики

За словами народного депутата, найближчим часом має з'явитися повніша інформація щодо обсягів державного фінансування захисту енергетичної інфраструктури приватних компаній. Нагорняк очікує, що відповідні дані можуть бути оприлюднені до кінця тижня.

Він також висловив сумніви щодо доцільності такого підходу, оскільки, на його думку, державні підстанції, які досі не захищені в повному обсязі, мають бути серед першочергових об'єктів для фінансування.

Депутат фактично поставив питання про розподіл бюджетних ресурсів між державними та приватними енергетичними компаніями. На його переконання, передусім необхідно забезпечити захист інфраструктури, яка перебуває у власності держави.

Водночас захист приватних підстанцій також має значення для стабільності електропостачання. Адже пошкодження об'єктів ДТЕК у Києві та області створює додаткові обмеження для передачі електроенергії споживачам. Отже, проблема полягає не лише у відновленні пошкоджених об'єктів після російських атак, а й у необхідності завчасно захищати енергетичну інфраструктуру від нових ударів.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, власники генераторів та інших генеруючих установок можуть заробляти на підтримці енергосистеми, якщо пройдуть необхідні процедури та переможуть у відборі на закупівлю допоміжних послуг. Розмір виплати визначатимуть за меншою з двох величин – прийнятою ціною аукціонної пропозиції або розрахованою доплатою, а кошти нараховуватимуть з урахуванням фактично наданої та підтвердженої послуги.

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