В Україні різко посилили графіки відключення світла: як довго не буде електроенергії 8 листопада

В Україні, 8 листопада через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру на Сумщині, Харківщині та Полтавщині о 08:30 запровадили аварійні відключення для 1-5 черг і п'яти черг відповідно, а на Дніпропетровщині без світла залишилися понад 600 тисяч жителів. У Харківській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях діють погодинні графіки, які можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому споживачам слід перевіряти актуальні обмеження за своєю адресою.

Відео дня

Загальні дані щодо знеструмлень озвучили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки відключень світла публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Чому в Україні знову посилили відключення світла

У ніч на 7 листопада російська армія масовано атакувала українську енергосистему. Внаслідок ударів було пошкоджено енергооб'єкт ДТЕК на Київщині, а також підстанції "Укренерго", через які електроенергія з атомних електростанцій передається до Києва, Київської області та інших регіонів центральної України.

Пошкодження енергетичної інфраструктури обмежують можливості мереж передавати електроенергію споживачам. Саме тому в багатьох областях доводиться застосовувати погодинні відключення, а в окремих регіонах – переходити до аварійних обмежень.

Як пояснювали в Міністерстві енергетики, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетики змушені застосовувати мережеві обмеження, а відновлювальні роботи тривають цілодобово. Водночас російські війська продовжують атакувати енергетичні об'єкти, зокрема застосовуючи тактику повторних ударів.

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Де 8 листопада ввели аварійні відключення світла

Сумська область

На Сумщині вранці 8 листопада запровадили графіки аварійних відключень електроенергії. За повідомленням "Сумиобленерго", відповідну команду НЕК "Укренерго" отримали о 08:30. Обмеження охопили споживачів 10 черг.

Причиною аварійних відключень стало пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак російської армії. Важливо, що черги при графіках аварійних відключень не збігаються з чергами, які застосовуються під час погодинних обмежень. Тому споживачам необхідно перевіряти інформацію саме за своєю адресою.

Головні історії дня

Дізнатися актуальну чергу можна на офіційному сайті "Сумиобленерго" у розділі "Відключення" або в особистому кабінеті "E-Svitlo". При аварійних відключеннях немає заздалегідь визначеного часу відновлення електропостачання. Воно залежить від характеру пошкоджень та можливості стабілізувати роботу енергосистеми.

Полтавська область

На Полтавщині також посилили обмеження. О 08:30 "Полтаваобленерго" отримало команду НЕК "Укренерго" застосувати графіки аварійних відключень в обсязі 10 черг. До цього в області діяли графіки погодинних відключень. Згідно з попереднім розкладом на 8 листопада, обмеження мали застосовуватися таким чином:

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з 00:00 до 09:00 – в обсязі трьох черг;

з 09:00 до 22:00 – в обсязі чотирьох черг;

з 22:00 до 23:59 – в обсязі трьох черг.

Однак після отримання команди від "Укренерго" ситуація змінилася, замість планових погодинних обмежень в області запровадили аварійні відключення п'яти черг. За таких умов попередній графік не гарантує наявності електроенергії у визначені години.

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На Дніпропетровщині понад 600 тисяч людей залишилися без світла

Дніпропетровська область зазнала чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Унаслідок нічного обстрілу пошкоджено важливі енергооб'єкти регіону. Без електропостачання залишилися понад 600 тисяч жителів Павлоградського, Самарівського, Кам'янського та Дніпровського районів, а також міста Дніпра.

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення електропостачання. Водночас ремонт ускладнюється повторними атаками російських військ. Першочерговим завданням фахівців є заживлення критичної інфраструктури. Після цього роботи продовжуватимуться для повернення електроенергії іншим споживачам.

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Точні терміни відновлення електропостачання не уточнюються. Вони залежатимуть від масштабів пошкоджень та безпекової ситуації.

Київ

Згідно з даними "Укренерго", в столиці відключають світло в штатному режимі. Дізнатися свій розклад, як і раніше, можна буде лише за конкретною адресою, оскільки загального списку за групами не існує вже майже рік. Зробити це можна:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Всі насосні станції водопостачання та каналізації у столиці тим часом працюють у штатному режимі. Як зазначили в КМДА, тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам.

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Київська область

Які графіки відключень світла діють у Чернігівській області

У Чернігівській області 8 листопада змінили графік погодинних відключень за командою НЕК "Укренерго". За інформацією "Чернігівобленерго":

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до 06:00 продовжувалося відключення для черг 3.1 та 3.2;

з 06:00 розпочалися відключення для черг 2.1 та 2.2.

Енергетики попереджають, що графік може коригуватися протягом дня залежно від змін в енергосистемі. Перевірити свою чергу та особистий графік відключень можна на сайті "Чернігівобленерго", у Viber-боті або Telegram-боті компанії.

Окремо споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію, особливо тих, чиї будинки підключені до ліній з об'єктами критичної інфраструктури.

Графіки відключення світла на Черкащині 8 листопада

У Черкаській області продовжують діяти графіки погодинних відключень. "Черкасиобленерго" оприлюднило оновлений розклад для 12 підчерг – від 1.1 до 6.2. Відповідно до графіка, протягом доби електроенергія відключатиметься в декілька періодів.

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Для окремих підчерг обмеження розпочинаються вже опівночі, для інших – у ранкові години. Графік на 8 листопада має такий вигляд:

Черга Години відсутності електроенергії 1.1 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00 1.2 00:00–03:00, 05:00–08:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00 2.1 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00 2.2 00:00–03:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00 3.1 01:00–04:00, 07:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00 3.2 01:00–04:00, 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00 4.1 00:00–03:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00 4.2 02:00–05:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:00 5.1 00:00–01:00, 03:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00 5.2 00:00–01:00, 03:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:00 6.1 02:00–05:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–24:00 6.2 00:00–01:00, 03:00–07:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

Визначити свою чергу та підчергу можна в чат-ботах "Черкасиобленерго" у Viber і Telegram. Також інформація про адреси, які знеструмлюються за відповідними чергами, доступна на офіційному сайті оператора.

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Житомирська область

В області було застосовано екстрені відключення, які станом на 13:00 скасовано. Діють погодинні графіки за жорстким розкладом, у якому обмеження сягають 4,5 черги.

Які графіки відключень діють у Харківській області

У Харківській області 8 листопада застосовуються графіки аварійних відключень електроенергії. За вказівкою НЕК "Укренерго", обмеження запроваджені через складну ситуацію в Об'єднаній енергосистемі, яка виникла внаслідок російських обстрілів.

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Водночас, раніше обмеження потужності були такими:

Черга Години відсутності електроенергії 1.1 04:00–07:30, 11:00–18:00 1.2 04:00–07:30, 11:00–18:00 2.1 00:00–07:30, 11:00–18:00, 22:00–24:00 2.2 04:00–07:30, 11:00–18:00, 22:00–24:00 3.1 07:00–11:00, 14:30–21:30 3.2 04:00–11:00, 14:30–21:30 4.1 07:30–11:00, 14:30–21:30 4.2 07:30–11:00, 14:30–21:30 5.1 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00 5.2 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00 6.1 00:00–04:00, 09:00–14:30, 18:00–24:00 6.2 00:00–04:00, 09:00–14:30, 18:00–24:00

Для промислових споживачів та бізнесу в Харківській області також діють графіки обмеження потужності з 00:00 до 24:00. Перелік адрес, які належать до відповідних черг, оприлюднено на сайті "Харківобленерго". Водночас оператор попереджає, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому графіки можуть коригуватися.

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Відключення світла в Запорізькій області: графік на 8 листопада

У Запорізькій області за командою НЕК "Укренерго" застосовуються графіки погодинних відключень для стабілізації роботи об'єднаної енергосистеми. Графік із урахуванням 30 хвилин на перемикання передбачає такі обмеження:

Черга Години відсутності електроенергії 1.1 00:00–05:00, 09:00–14:00, 18:00–23:00 1.2 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00 2.1 04:30–09:30, 13:30–18:30 2.2 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30 3.1 00:00–05:00, 09:00–14:00, 18:00–23:00 3.2 00:00–00:30, 08:30–13:30, 17:30–22:30 4.1 13:00–18:00, 22:30–24:00 4.2 13:00–18:00, 22:30–24:00 5.1 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00 5.2 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30 6.1 04:30–09:30, 13:30–18:30 6.2 00:00–00:30, 08:30–13:30, 17:30–22:30

Для промислових споживачів та бізнесу в Запорізькій області протягом доби також діють графіки обмеження потужності в повному обсязі – п'ять черг. Актуальну інформацію щодо стабілізаційних відключень споживачі можуть перевірити на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго".

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Де дивитися чергу відключення світла та графік знеструмлень за адресою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Росія атакує ключові підстанції 750 і 330 кВ, через які електроенергія з Рівненської та Хмельницької АЕС передається до Києва, центральних і східних областей, через що АЕС змушені обмежувати генерацію. Також пошкоджено теплову генерацію, трансформатори, вимикачі та релейне обладнання, а швидке відновлення магістральних підстанцій ускладнюють повторні обстріли й повітряні тривоги.