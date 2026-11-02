В Україні різко посилили графіки відключення світла: коли не буде електроенергії 3 листопада
На тлі щоденних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку Росії в Україні посилили графіки відключень світла. Тобто 3 листопада протягом всієї доби очікується одночасне відключення від 0,5 до 4 черг для всіх категорій споживачів.
Про це повідомили в "Укренерго". Слід зазначити, що 2 листопада електроенергію відключали лише з 6 ранку і щонайбільше для 2,5 черг одночасно.
Які обмеження діятимуть
- Для промисловості – графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59.
- Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 4 черг с 00:00 до 23:59.
Енергетики нагадали, що причина запровадження обмежень незмінна – відключення діють через масовані російські атаки на енергооб’єкти. Водночас українцям нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.
"Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – закликають в "Укренерго".
Де можна подивитись графік відключень
Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.
ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Як повідомляв OBOZ.UA, українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.