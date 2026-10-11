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В Україні різко переписали тарифи на комуналку: ця послуга здорожчала одразу майже на 90%

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
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В Україні різко переписали тарифи на комуналку
В Україні різко переписали тарифи на комуналку. Джерело: Freepik

В Україні прискорилося зростання цін – у вересні 2026 року річний рівень інфляції склав 8,9% проти 8,1% у серпні. Серед іншого, подорожчали комунальні послуги. За рік – з вересня 2025-го по вересень 2026-го – тарифи зросли загалом на 6,3%. Втім, не всі. Так, вартість електроенергії залишилася на колишньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 87,6%.

Про це повідомили в Держстаті. Там зазначили, що також зросли розцінки на:

  • каналізацію – 83,1%;
  • вивіз сміття – 19%;
  • оренду житла – 13,7%;
  • утримання та ремонт житла – 7%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 6,9%.
В Україні різко подорожчала комунальна плата

В Україні різко подорожчала комунальна плата. Джерело: Держстат

На які послуги тарифи не підвищували

Втім, на низку послуг ціни залишилися незмінними. Окрім електроенергії, це:

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  • газ;
  • гаряча вода та опалення.

Як змінилися тарифи за місяць

Разом з тим, з серпня по вересень тарифи зросли на 0,8%. Зокрема, розцінки збільшилися на:

  • водопостачання – на 5,6%;
  • каналізацію – 5,5%;
  • вивіз сміття – 0,8%;
  • оренду житла – на 2,1%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками – на 0,1%;
  • утримання та ремонт житла – на 0,8%.

Українцям назвали тариф на газ з 1 листопада

Водночас, з 1 листопада українці-клієнти "Нафтогазу" (а таких у країні переважна більшість) платитимуть за газ за поточним тарифом – 7,96 грн/кубометр. Така ж ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року, а тому найближчим часом підвищення тарифів очікувати не слід. Про це повідомили в самому "Нафтогазі". Там зазначили:

  • Саме до цього терміну продовжено дію тарифного плану "Фіксований".
  • Сплачувати за газ потрібно, як і раніше, щомісяця. Термін – до 25 числа наступного місяця.

"Тарифний план "Фіксований". Ціна за кубічний метр: 7,96 грн. Термін дії: до 30 квітня 2027 року", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас навіть коли побутова техніка не працює, вона може споживати електроенергію. Однак лише якщо вона підключена до розетки, тобто перебуває в режимі очікування.

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