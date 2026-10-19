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В Україні посилили графіки відключень світла: діятимуть до кінця доби

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
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В Україні посилили графіки відключень світла
В Україні посилили графіки відключень світла. Джерело: Freepik

19 жовтня в деяких регіонах України відбуваються відключення електроенергії. Годинні відключення діють з 6:00 до 23:59 для населення в обсязі від 1 до 2 черг, що жорсткіше, ніж днем раніше.

Про загальний режим відключень повідомили в "Укренерго", а подробиці та конкретні графіки публікують обленерго у своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за подіями.

Відключення світла 19 жовтня: головне, що потрібно знати

  • 18 жовтня погодинні відключення для населення діяли в обсязі від 0,5 до 1 черги. Тобто сьогодні їх посилили
  • Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень.
  • Також тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її економно – зокрема, обмежити використання потужних електроприладів.
Відключення електроенергії 19 жовтня

Відключення електроенергії 19 жовтня. Джерело: "Укренерго"

Графіки відключень електроенергії за регіонами станом на 19 жовтня

Київ та область

Вранці 19 жовтня в столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії. Такий самий режим запроваджено й для області.

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Одеська область

"19 жовтня з міркувань безпеки робіт з 08:00 до 19:00 відсутнє електропостачання в частині Київського та Хаджібейського районів Одеси. З 08:00 до 00:00 можливі короткочасні перерви в електропостачанні в частині Одеського району області, зокрема, у Пересипському районі Одеси", – повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі".

Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 19 жовтня становить:

  • з 06:00 до 08:00 – 1 черга;
  • з 08:00 до 10:00 – 1,5 черги;
  • з 10:00 до 22:00 – 2 черги;
  • з 22:00 до 23:59 – 1 черга.

Як діяти під час відключень світла

  • Коли світла немає: вимкнути із розеток усі потужні прилади (обігрівач, бойлер, плиту, духовку тощо).
  • Після появи електроенергії: не вмикати всю техніку одразу, а робити це поступово, почекавши 10-15 хвилин.
  • Переконатися у стабільності напруги, а якщо світло блимає – не підключати прилади.
  • Встановити захист від коливань напруги (реле, пристрій захисного вимкнення) – це вбереже холодильник, пральну машину, телевізор тощо.
  • Тим, хто має резервне живлення, вчасно перемикати його з активного на пасивний режим.

Де дивитись графік відключення електроенергії в 2026 році

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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