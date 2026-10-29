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В Україні оголосили відключення світла на п’ятницю: який графік діятиме

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 хв
3,3 т.
В Україні оголосили відключення світла на п’ятницю
В Україні оголосили відключення світла на п’ятницю. Джерело: Freepik

У п’ятницю, 30 жовтня, у деяких регіонах України знову запровадять погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черг.

Графіки відключень, найімовірніше, діятимуть у тих самих регіонах, що й раніше, – це Київ, Київська, Полтавська, Черкаська, Сумська, Чернігівська, Житомирська та Харківська області. Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго".

Графік відключень електроенергії на завтра, 30 жовтня: загальний режим

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

  • з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1,5 до 2,5 черг.
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  • з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повне відключення електроенергії, а зниження споживання струму.

Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитися, тому українцям рекомендують постійно стежити за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – у таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують запровадити компенсації за зміну графіка споживання електроенергії. Очікується, що підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором.

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