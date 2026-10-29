В Україні оголосили відключення світла на п’ятницю: який графік діятиме
У п’ятницю, 30 жовтня, у деяких регіонах України знову запровадять погодинні відключення електроенергії. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 2,5 черг.
Графіки відключень, найімовірніше, діятимуть у тих самих регіонах, що й раніше, – це Київ, Київська, Полтавська, Черкаська, Сумська, Чернігівська, Житомирська та Харківська області. Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго".
Графік відключень електроенергії на завтра, 30 жовтня: загальний режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 06:00 до 23:59 (точний період може змінюватися залежно від області) – від 1,5 до 2,5 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОМ) для бізнесу та промисловості
- з 06:00 до 23:59 – часто передбачають не повне відключення електроенергії, а зниження споживання струму.
Відключення електроенергії-2026: де публікують графік для кожної області
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитися, тому українцям рекомендують постійно стежити за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти – у таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні планують запровадити компенсації за зміну графіка споживання електроенергії. Очікується, що підприємства й домогосподарства зможуть отримувати винагороду, якщо переноситимуть частину навантаження з пікових годин на періоди меншого попиту та виконуватимуть умови договору з агрегатором.