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В Україні оголосили рішення щодо тарифу на світло: якою буде ціна кВт*год і хто заплатить менше

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Лічильник на електроенергію, ілюстративне фото
Лічильник на електроенергію, ілюстративне фото. Джерело: Мінсоцполітики

В Україні продовжили дію мораторію щодо тарифів на електроенергію. Це означає, що населення й надалі платитиме чинну ціну за кіловат-годину – щонайменше до кінця наступного опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він зазначив, що уряд вже погодив продовження дії ПСО (обов’язок учасників ринку продавати свої послуги або ресурси за регульованими цінами) до 30 квітня 2027 року.

"Це дозволяє зберегти нинішні ціни на електроенергію для побутових споживачів", – пояснив Шмигаль.

Таким чином, тариф залишиться на рівні:

  • 4,32 грн за кВт*год – для більшості населення;
  • 2,64 грн/кВт*год – для будинків з електроопаленням і для будинків без газифікації або централізованого теплопостачання (за умови споживання до 2000 кВт*год на місяць).
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"Це рішення є важливою складовою підтримки людей у період війни", – наголосив голова Міненерго.

Раніше плани зберегти фіксовану ціну на електроенергію для побутових споживачів для OBOZ.UA підтвердив і перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов. 

"Відповідно до законодавства ціна електричної енергії для кінцевого непобутового споживача формується з урахуванням вартості електричної енергії, придбаної на ринку, тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії, вартості послуг постачальника та податку на додану вартість", – сказав заступник міністра.

Відключення світла взимку: до чого готуватися

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко припускав, що в Києві світло можуть вимикати до 16 годин на добу. Втім, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк  вважає такий сценарій необґрунтованим.

За його словами, наразі немає передумов для настільки тривалих обмежень ані в столиці, ані в інших регіонах. "За моїми даними, немає жодних підстав стверджувати, що цієї зими можуть бути такі тривалі відключення. Ні в Києві, ні в інших регіонах України", – заявив парламентар.

Однією з головних причин він називає зміну балансу виробництва та споживання електроенергії. Через російські удари по металургійних та інших великих промислових підприємствах частина виробництв зупинилася або скоротила роботу. Відповідно, суттєво зменшилося споживання електроенергії промисловістю.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українцям мають повернути 92,67 млн грн через неправильно нараховану комуналку. Перевірка нарахування вартості спожитих послуг показала, що 9 з 10 підприємств у сфері ЖКП порушують законодавство про ціни.

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комунальні послугиТарифи ЖКГ і субсидіїЖКГелектроенергіятарифи
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