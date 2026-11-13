В Україні оголосили новий графік відключень світла: який режим введуть 14 листопада
У суботу, 14 листопада, у частині регіонів України знову діятимуть погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме від 1,5 до 3 черг, а це означає, що одночасно без світла можуть залишатися до половини всіх побутових споживачів.
Про загальний формат відключень повідомило "Укренерго". Частина обленерго публікує графіки.
Графік відключення світла 14 листопада: який режим введуть енергетики
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 00:00 до 23:59– від 1,5 до 3 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Київ: де дивитися графік відключення світла на завтра
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
Миколаївська область: чи будуть відключення 14 листопада
У суботу у регіоні можливе застосування графіків погодинних відключень з 06:00 до 23:59. В обленерго попередили, що ситуація може несподівано змінитися. Орієнтовний розклад відключень споживачам радять дивитися на сайті. Детальний графік з'явиться пізніше.
Які бувають графіки: чим ГПВ відрізняються від ГАВ
Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки розробляють заздалегідь.
- ГПВ – контрольовані відключення за графіком.
Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло. ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням.
- ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.
Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.
На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.
Графік відключення світла за вулицею: де шукати в кожній області
Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Там вказані не лише години відсутності електроенергії, а й розподіл адрес за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, українцям хочуть дозволити не платити за комуналку під час блекаутів. Таке рішення ухвалять, якщо не вдасться швидко відновити теплопостачання після російських атак.