В Україні оголосили новий графік відключень: де не буде світла 5 листопада

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звіти"У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2": Зеленський провів зустріч з Пісторіусом і розповів про домовленості"У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2": Зеленський провів зустріч з Пісторіусом і розповів про домовленості"Видавали себе за медиків": СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Фото"Видавали себе за медиків": СБУ затримала і повідомила про підозру організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці. ФотоШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуУкраїнцям вимикають світло в екстреному режимі: де найскладніша ситуація, а де діють графікиІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр пального"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським корінням"Твою красу неможливо не помітити": Мілла Йовович показала, якою виросла її 19-річна донька з українським коріннямТехніка без удару по бюджету: як купити необхідне й не залишитися без фінансового резервуТехніка без удару по бюджету: як купити необхідне й не залишитися без фінансового резервуАндрій Засуха отримав одразу 2 російські паспортиКолишній український депутат отримав одразу 2 російські паспорти: названо ім’яВ Україні закриваються одразу декілька великих бізнесів.Sinsay, METRO і "Книгарня Є" закривають магазини: які відомі мережі залишили українські міста восени
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Україні оголосили новий графік відключень: де не буде світла 5 листопада

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,7 т.
Ілюстрація - відключення електроенергії в Україні
В "Укренерго" попередили про відключення світла 5 листопада. Джерело: Андрій Жигайло

У четвер, 5 листопада, у низці українських регіонів продовжать діяти обмеження споживання електроенергії. У яких саме областях відключатимуть світло – не зазначається, але анонсовані заходи аналогічні тим, які діяли напередодні.

Про це повідомили в "Укренерго" і нагадали, що причиною запровадження обмежень є масовані  російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Там попередили про такі заходи:

  • 00:00-23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
  • 00:00-23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2 до 4 черг).

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
44,8 т.
Тариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*год
44,8 т.
Тариф на електроенергію з 1 листопада: скільки платитимуть українці за кожну кВт*год
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
1,8 т.
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в північно-західному регіоні: у Житомирі, Луцьку і Ковелі зникло світло
1,8 т.
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в північно-західному регіоні: у Житомирі, Луцьку і Ковелі зникло світло
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
870
Правила відключень українцям комуналки за борги можуть змінити: що пропонують нардепи
870
Правила відключень українцям комуналки за борги можуть змінити: що пропонують нардепи

Де можна подивитись графік відключень

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ

Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.

РЕКЛАМА

Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.

  • ГПВ – контрольовані відключення за графіком.

Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.

Головні історії дня

ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.

  • ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.

Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.

На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, на тлі проблем в енергосистемі Києва мер столиці Віталій Кличко наказав почати розгортання пунктів обігріву. Там можна зарядити мобільні пристрої і випити гарячі напої.

Схожі теми
Відключення електрики в Українікомунальні послугиелектроенергія"Укренерго"ЖКГ
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!