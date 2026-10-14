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В Україні оголосили нові відключення електроенергії: які обмеження діятимуть 15 жовтня

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
icon 2,3 т.
Ілюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 року
Чи будуть відключення світла в Україні 15 жовтня. Джерело: Getty Images

У четвер, 15 жовтня, в Україні продовжать діяти заходи обмеження електропостачання. Так, на низкиу регіонів чекають графіки погодинних відключень та обмеження потужності діятимуть – вони діятимуть  з 6:00 і до 23:59.

Про це повідомили в "Укренерго". Фахівці підприємства назвали головною причиною застосування обмежень системні ракетно-дронові по об'єктах енергетичної інфраструктури з боку Росії. Зокрема запроваджується такий режим:

  • для побутових та інших споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1,5 черги);
  • для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.

Водночас фахівці застерігають, що внаслідок нових обстрілів ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може швидко змінюватися. Споживачам наполегливо радять стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах операторів систем розподілу (обленерго) свого регіону, а також раціонально використовувати електроенергію під час її наявності.

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Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область  

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія останніми тижнями зосередила удари по ключових енергетичних підстанціях, через які електроенергія з атомних електростанцій передається до Києва, центральних і східних регіонів України, що створює ризики перебоїв зі світлом одразу в кількох областях. Київ поступово відновлює власну генерацію, однак частина критичного обладнання магістральних підстанцій досі залишається недостатньо захищеною, тому завершення будівництва захисних споруд є одним із важливих завдань перед зимою.

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