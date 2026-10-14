В Україні оголосили нові відключення електроенергії: які обмеження діятимуть 15 жовтня
У четвер, 15 жовтня, в Україні продовжать діяти заходи обмеження електропостачання. Так, на низкиу регіонів чекають графіки погодинних відключень та обмеження потужності діятимуть – вони діятимуть з 6:00 і до 23:59.
Про це повідомили в "Укренерго". Фахівці підприємства назвали головною причиною застосування обмежень системні ракетно-дронові по об'єктах енергетичної інфраструктури з боку Росії. Зокрема запроваджується такий режим:
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для побутових та інших споживачів – графіки погодинних відключень (обсягом від 0,5 до 1,5 черги);
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для промисловості та бізнесу – графіки обмеження потужності.
Водночас фахівці застерігають, що внаслідок нових обстрілів ситуація в енергосистемі залишається динамічною та може швидко змінюватися. Споживачам наполегливо радять стежити за оперативними оновленнями та точним розкладом відключень на офіційних ресурсах операторів систем розподілу (обленерго) свого регіону, а також раціонально використовувати електроенергію під час її наявності.
Як повідомляв OBOZ.UA, Росія останніми тижнями зосередила удари по ключових енергетичних підстанціях, через які електроенергія з атомних електростанцій передається до Києва, центральних і східних регіонів України, що створює ризики перебоїв зі світлом одразу в кількох областях. Київ поступово відновлює власну генерацію, однак частина критичного обладнання магістральних підстанцій досі залишається недостатньо захищеною, тому завершення будівництва захисних споруд є одним із важливих завдань перед зимою.
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