В Україні масово відключають світло за жорсткими графіками: що відбувається в Києві та по областях 5 листопада

У четвер, 5 листопада, у частині регіонів України знову діють жорсткі відключення електроенергії – світла може не бути сумарно за добу до 17-18 годин. Обмеження застосовано в більшості регіонів, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Харківській, Полтавській, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій областях.

Відео дня

Загальні дані щодо відключень озвучили в "Укренерго" а деталі та конкретні графіки відключень світла публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Відключення світла 5 листопада: головне, що потрібно знати

З 00:00 до 23:59 для населення діють графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг . Це значно більше, ніж у попередні тижні, коли обсяг становив максимум 2,5 черги. Тобто графіки стали жорсткішими, а годин без світла – менше .

обсягом від . Це значно більше, ніж у попередні тижні, коли обсяг становив максимум 2,5 черги. Тобто . Тривають відключення не лише для населення, а й для промисловості та бізнесу.

Через масштабні російські атаки атомні електростанції (АЕС) вимушено знизили потужність генерації . Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово.

. Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово. Екстрений режим відключень діє у частині районів Києва , а також у Полтавській та Сумській областях.

діє , а також Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.

Графік відключення світла сьогодні: яка ситуація за областями

Київ

Столиця вночі змогла повернутися до прогнозованих графіків відключень світла. Утім, з 09:30 в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів були застосовані екстрені відключення.

Решта районів наразі з графіками. Дізнатися свій можна лише за конкретною адресою, оскільки загального розкладу за групами не існує вже майже рік. Зробити це можна:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Київська область

Діють відключення за оновленим погодинним графіком. Періоди без світла подовшали ще більше:

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Сумська область

Діють аварійні відключення без графіків. Їх запровадили з 9:30.

Одеська область

Діють погодинні графіки. Розклад за групами:

Головні історії дня

Черкаська область

Діють графіки погодинних відключень. Орієнтовний розклад такий:

1.1 – 00:00-03:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 14 годин);

– 00:00-03:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 14 годин); 1.2 – 01:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 14 годин);

– 01:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 14 годин); 2.1 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 13 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 13 годин); 2.2 – 01:00-04:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 15 годин);

– 01:00-04:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 15 годин); 3.1 – 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 15 годин);

– 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 15 годин); 3.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 15 годин);

– 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 15 годин); 4.1 – 04:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин);

– 04:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 14 годин); 5.1 – 00:00-01:00, 04:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);

– 00:00-01:00, 04:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин); 5.2 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00 (сумарно 13 годин);

– 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00 (сумарно 13 годин); 6.1 – 00:00-01:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);

– 00:00-01:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин); 6.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00 (сумарно 13 годин).

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Чернігівська область

Вночі РФ поцілила у важливий об'єкт електропостачання. Без світла залишилися 35 тисяч споживачів. У тих, кого не зачепила аварія, діє погодинний графік:

Вінницька область

Після масштабних аварійних знеструмлень у регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

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у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

Дніпропетровська область

Діють погодинні відключення. Графіки на Дніпровщині помітно м'якіші, ніж у багатьох інших регіонах:

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Харківська область

У Харківській області запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії:

1.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 14,5 години);

– 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 14,5 години); 1.2 – 00:00-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 17 годин);

– 00:00-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 17 годин); 2.1 – 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 12,5 години);

– 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 12,5 години); 2.2 – 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 12,5 години);

– 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 12,5 години); 3.1 – 02:30-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 14 годин);

– 02:30-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 14 годин); 3.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години); 4.1 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години); 4.2 – 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години);

– 06:00-09:30, 13:00-20:00 (сумарно 10,5 години); 5.1 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 14,5 години); 5.2 – 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 14,5 години); 6.1 – 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 16,5 години);

– 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 16,5 години); 6.2 – 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 16,5 години).

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Полтавська область

О 9:11 в області оголосили про аварійні відключення. Утім, навіть після стабілізації ситуації, погодинні графіки будуть жорсткими:

з 00:00 по 06:00 – 2,5 черги;

з 06:30 до 08:00 – 3 черги;

з 08:00 по 22:00 – 4 черги ;

; з 22:00 по 23:59 – 3 черги.

Житомирська область

Діють погодинні графіки з такими обсягами:

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з 00:00 до 06:00 – 2,5 черги;

з 06:00 до 08:00 – 3 черги;

з 08:00 до 22:00 – 4 черги;

з 22:00 до 24:00 – 3,5 черги.

Миколаївська область

Діють погодинні відключення електроенергії. Розклад м'якший, ніж у багатьох регіонах:

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Запорізька область

Діють погодинні відключення. Графік оновлено:

1.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (сумарно 14,5 години); 1.2 – 00:00-00:30, 12:30-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-00:30, 12:30-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 14,5 години);

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 14,5 години); 2.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);

– 04:30-09:30, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин); 3.1 – 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-05:00, 09:00-14:00, 18:00-22:30 (сумарно 14,5 години); 3.2 – 00:00-02:00, 07:30-10:00, 16:30-21:30 (сумарно 9,5 години);

– 00:00-02:00, 07:30-10:00, 16:30-21:30 (сумарно 9,5 години); 4.1 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин); 4.2 – 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-11:00, 15:00-20:00 (сумарно 10 годин); 5.1 – 00:00-00:30, 12:30-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-00:30, 12:30-17:00, 21:00-24:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 04:30-09:30, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);

– 04:30-09:30, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин); 6.1 – 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 14,5 години);

– 01:30-06:30, 10:30-15:30, 19:30-24:00 (сумарно 14,5 години); 6.2 – 00:00-02:00, 07:30-10:00, 16:30-21:30 (сумарно 9,5 години).

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Де дізнатися графік та чергу відключення світла за вулицею

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні можуть заборонити відключати цілі будинки від комунікацій, якщо один із сусідів не платить за комунальні послуги. Для цього хочуть створити єдину електронну систему обліку будинків, переглянути порядок вибору управителя та оновлення процедур стягнення заборгованості.